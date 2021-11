Klaus Iohannis anunţă oficial desemnarea lui Nicolae Ciucă pentru funcţia de premier

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat oficial luni desemnarea lui Nicolae Ciucă pentru funcţia de premier, Ciucă fiind şi el prezent alături de preşedinte, informează news.ro.

Preşedintele face anunţul după consultările cu partidele parlamentare.

"Bine aţi venit! Cred că e bine că am ajuns în faza asta când se conturează formarea unui guvern", a declarat şeful statului, la primirea delegaţiei formate din reprezentanţi ai PNL, PSD, UDMR şi ai minorităţilor.

USR nu a onorat invitaţia preşedintelui, Dacian Cioloş spunând că partidul nu vrea să gireze acest simulacru de consultări.

"S-a încheiat sesiunea de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlament s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL - PSD - UDMR şi grupul minorităţilor. Reprezentanţii acestei majorităţi au dorit să vină împreună la consultări. Am acceptat acest lucru şi am avut o discuţie pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecinţă, îl desemnez pe dl Nicolae Ciucă, aici de faţă, pentru a forma o echipă guvernamentală şi pentru a se prezenta în faţa Parlamentului pentru votul de încredere", a declarat preşedintele.

La rândul său, Nicolae Ciucă şi-a exprimat speranţa ca începând de joi noul guvern să poată începe să lucreze.

"În ultimele zile, am lucrat împreună cu celelalte partide să putem să agregăm un program de guvernare şi să se constituie o coaliţie solidă în Parlament, astfel încât să putem să asigurăm un govern care să asigure practic stabilitatea ţării. Practic, cetăţenii aşteaptă de la noi soluţii şi să avem un program guvernamental care să fie în măsură să pună în aplicare deciziile pentru implementarea PNRR. E pentru prima data când în programul de guvernare avem un procent substanţial pentru ceea ce înseamnă derularea unui proiect de investiţii, soluţii, precum şi măsuri socialie. Sperăm ca începând de joi să putem să ne apucăm serios de treabă", a afirmat premierul desemnat.

Administraţia Prezidenţială a transmis că preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru desemnarea lui Nicolae Ciucă.

"Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 22 noiembrie 2021, decretul privind desemnarea domnului Nicolae-Ionel Ciucă în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituţia României, republicată", a transmis Administraţia Prezidenţială.