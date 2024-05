Limitless Agency a generat vânzări de 445 milioane euro pentru magazine online, în 2023

Limitless Agency a generat vânzări record de 445 milioane de euro, pentru magazinele online din portofoliu. Astfel, compania a reuşit să acopere peste 6% din valoarea totală a pieţei de ecommerce, estimată la 7 miliarde de euro în 2023, fără a include serviciile, plata facturilor la utilităţi, conţinutul digital sau biletele de avion, vacanţele şi călătoriile, rezervările hoteliere, biletele la spectacole ori la diferite evenimente etc. Dacă sunt luate în calcul şi acestea, valoarea totală ar depăşi 10 miliarde de euro, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Potrivit comunicatului, agenţia are în portofoliu aproximativ 400 de magazine online care reprezintă mai multe verticale de piaţă şi gestionează bugete de marketing ce depăşesc 40 de milioane de euro anual. Piaţa de ecommerce locală a ajuns la cel mai mare nivel şi, potrivit estimărilor, va continua să crească şi în 2024 cu aproximativ 10% faţă de 2023.

"Ecommerce-ul românesc se menţine pe un trend ascendent, în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, fiind susţinut în principal de deschiderea a tot mai multor magazine online, dar şi de scăderea inflaţiei. Românii cumpără tot mai mult online, dar concurenţa din piaţă devine tot mai ridicată astfel că strategiile de marketing digital precum SEO şi campanii PPC devin esenţiale în poziţionarea pe piaţă. Rezultatele obţinute de noi în 2023 demonstrează impactul semnificativ al strategiilor de marketing digital implementate de echipa noastră pentru magazinele online din portofoliu, fiind principalul motor al vânzărilor. În acelaşi timp, acestea au contribuit direct la consolidarea pieţei de ecommerce la nivel naţional", a declarat Daniel Slăvenie, CEO&Partner Limitless Agency.

Agenţia a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 4,25 milioane de euro, în creştere cu 30% faţă de anul anterior, se menţionează în comunicat.

Ce comandă românii online: cele mai cumpărate produse

În 2023, românii au cumpărat cel mai des electronice şi electrocasnice, articole vestimentare, produse cosmetice, dar şi servicii, fiind generate peste 2 milioane de tranzacţii în magazinele pentru care Limitless Agency a gestionat campanii de marketing digital.

Cele mai mari valori medii ale comenzilor online au fost înregistrate în online în domeniile turism (6.500 RON), IT&C (peste 1.200 RON), industrial (790 RON), medical (770 RON), farma (700 RON), fashion (583 RON) şi sport (562 RON). Potrivit datelor interne Limitless, printre domeniile din online cu cele mai mari rate medii de conversie în online se numără industria de beauty (5,14%), bijuterii (2,56%), food (2,43%), cadouri (2,27%), cărţi (1,87%), auto (1,69%), sport (1,5%) şi fashion (1,24%).

Odată cu creşterea vânzărilor clienţilor în online, Limitless Agency a fost premiată de gigantul Google. Mai exact, agenţia a obţinut distincţia Gold din partea Google pentru performanţele excepţionale în optimizarea şi creşterea veniturilor, cu aproape 50%, pentru magazinul online Eden Boutique, după implementarea celor mai eficiente tactici de marketing digital.

Limitless Agency a obţinut locul 1 la Google Search Excellence Awards 2023, Best Use of Performance Max, pentru domeniul retail, pentru o serie de rezultate aduse magazinului online Eden Boutique, printre care: conversii mai mari cu 35%, venituri mai mari cu 47%, return on investment în creştere cu 9% şi număr de click-uri în creştere cu 93% în 2023 faţă de anul anterior. În implementarea campaniei online pentru Eden Boutique, Limitless Agency a folosit o tehnologie unică pe piaţă, dezvoltată intern, cu ajutorul căreia au realizat o analiză aprofundată pentru optimizare continuă a campaniilor, se arată în comunicat.