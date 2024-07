Lyset implementează primul configurator personalizat de şine arhitecturale şi produse adiacente, din România

Fondatorii Lyset, brandul românesc înregistrat la EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală), lider în domeniul iluminatului minimalist, lansează în luna iulie, cu ocazia aniversării a doi ani, o noutate pe piaţa românească: un configurator creat special şi integrat în site pentru personalizarea produselor.

Carmen şi Alexandru Boangher, creatorii unuia dintre cele mai importante businessuri de iluminat arhitectural din România, au gândit un proiect special, în premieră în România, parte din planul de extindere a afacerii şi în zona B2C. Timp de 6 luni, ei au planificat crearea acestui soft pentru a ajuta clienţii să poată alege şi modela, în funcţie de forme şi spaţiu, sistemele de iluminat tip şină şi pentru a personaliza astfel aceste tipuri de produse în funcţie de nevoile consumatorilor. Pe lângă eficientizarea timpului şi scurtarea procesului de ofertare, aceştia pot beneficia, cu ajutorul configuratorului, şi de un coş de cumpărături cu tot cu accesoriile necesare montării produselor, generat automat. "Ne-am dorit ca, odată cu aniversarea noastră din această lună, să continuăm să dezvoltăm acest domeniu, al iluminatului interior, de care suntem foarte pasionaţi. Lyset a fost gândit de la început ca un brand care se bazează pe tehnologie şi inovaţie şi ne-am dorit să fim primii care oferă consumatorului iluminatul arhitectural nemijlocit şi la dispoziţia lui. Odată cu lansarea acestui configurator, al cărui proces de creaţie a durat jumătate de an, am devenit primii şi deocamdată singurii din România şi printre puţinii din Europa cu acest tip de soft detaliat integrat", declară Carmen Boangher, cofondatoarea Lyset.

Investiţia în dezvoltarea configuratorului a fost de 25.000 de euro şi a implicat o platformă construită de la zero, dezvoltarea designului, integrarea produselor, ajustările necesare, implementarea şi modificările pe site-ul Lyset. Câteva dintre cele mai importante beneficii pe care le aduce consumatorilor, potrivit lui Alexandru Boangher, sunt uşurinţa în procesul de cumpărare, comanda plasată oricând, cu toate elementele, fără a mai aşteapta o ofertă şi fără deplasare în showroom, la care se adaugă mai multe tipuri de simulări în funcţie de culoare, dimensiuni şi tipuri de produse. "Până în prezent ne-am axat mai mult pe proiecte private şi colaborări cu designeri de interior şi arhitecţi. Şi, în continuare, acesta reprezintă un segment important al businessului nostru. Susţinem capacitatea şi viziunea acestora de a crea artă cu ajutorul luminii în diferite tipuri de spaţii, de aceea clienţii care vin la noi printr-un arhitect vor avea un discount de 5%. Însă, ne-am dorit foarte mult să ne aliniem deschiderii unui nou segment de clienţi şi unei pieţe în dezvoltare, formată din publicul obişnuit care a devenit din ce în ce mai receptiv la importanţa folosirii luminii şi temperaturii de culoare adecvate, alături de dorinţa de a investi în produse de calitate. Dar care poate nu are cunoştinţele necesare alcătuirii unui astfel de tip de ansamblu. Şi care are acum posibilitatea, fără a şti detaliile tehnice legate de driver, conectori etc., să poată alege cele mai bune variante. Noi oferim, de asemenea, consultanţă, ceea ce poate uşura şi mai mult acest proces", afirmă Alexandru Boangher, cofondator Lyset.