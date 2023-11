Maioreanu, eToro: "Sectorul semiconductoarelor se redresează"

Sectorul global al semiconductorilor dă semne de redresare după ce a suferit în ultimul an din cauza vânzărilor scăzute de PC-uri şi console de jocuri video, se arată într-un comunicat al eToro, remis redacţiei. Vânzările de semiconductori la nivel mondial au totalizat 134,7 miliarde de dolari în al treilea trimestru din 2023, o creştere de 6,3% faţă de trimestrul anterior, dar în continuare în scădere cu 4,5% faţă de al treilea trimestru din 2022, potrivit sursei menţionate. Redresarea este însă inegală. Potrivit Asociaţiei Industriei de Semiconductori, în ultimul trimestru, vânzările de semiconductori au crescut în Europa cu aproape 7%, au scăzut în America cu 2%, iar în China au scăzut cu peste 9%, de la an la an, arată datele comunicatului.

Livrările de PC-uri au scăzut cu 7,6% de la an la an în al treilea trimestru din 2023, cu 68,2 milioane de PC-uri livrate, potrivit rezultatelor preliminare ale International Data Corporation, în condiţiile în care cererea şi economia globală rămân scăzute. Există însă semne de redresare, livrările de PC-uri înregistrând creşteri în fiecare dintre ultimele două trimestre ceea ce indică că piaţa a trecut de partea inferioară a depresiunii, relatează sursa. Acest lucru are un impact asupra afacerilor producătorilor de microprocesoare Intel şi AMD, informează sursa.

AMD şi-a anunţat marţi rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului 2023, inregistrand venituri de 5,8 miliarde de dolari, în creştere cu 4% faţă de anul trecut şi un profit diluat pe acţiune de 0,70 dolari, transmite analistul Bogdan Maioreanu. Acest rezultat se datorează în parte creşterii vânzărilor de procesoare pentru PC din seria Ryzen 7000 ale companiei precum şi "vânzărilor record de procesoare pentru servere", a declarat într-un comunicat preşedintele şi directorul general al AMD, Dr. Lisa Su, relatează analistul eToro. Nu toate segmentele de afaceri au avut aceeaşi performanţă. Veniturile din segmentul Data Center au fost de 1,6 miliarde de dolari, staţionare faţă de anul trecut, iar veniturile din segmentul clienţi au fost de 1,5 miliarde de dolari, în creştere cu 42% faţă de anul trecut, determinate în principal de creşterea vânzărilor de procesoare mobile Ryzen, arată datele comunicatului. Veniturile din segmentul Gaming au fost de 1,5 miliarde de dolari, în scădere cu 8% de la an la an, în principal din cauza scăderii veniturilor din segmentul semi-custom, parţial compensate de creşterea vânzărilor de GPU-uri AMD Radeon, menţionează sursa precizată. Veniturile din segmentul Embedded au fost de 1,2 miliarde de dolari, în scădere cu 5% de la an la an, în principal din cauza unei scăderi a veniturilor pe piaţa comunicaţiilor, se mai arată în comunicat.

Potrivit analistului, "AMD a oferit o perspectivă moderată pentru al patrulea trimestru, citând fragilitatea din anumite domenii, inclusiv a cipurilor utilizate în jocurile video. Însă compania a sugerat că piaţa PC-urilor se îmbunătăţeşte şi a prognozat venituri de peste 2 miliarde de dolari din cipurile sale avansate de inteligenţă artificială pentru anul viitor, ceea ce a stimulat o creştere de 6% a acţiunilor sale la începutul zilei de miercuri", a spus Bogdan Mioreanu, analist eToro.

Cel mai mare rival al AMD, Intel, a înregistrat rezultate mai bune decât aşteptările, cu venituri de 14,2 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, dar în scădere cu 8% faţă de anul trecut, relatează analistul. Cifrele sunt în scădere de la an la an, vânzările din domeniul Client Computing reducându-se cu 3%, cele din Data Center şi AI cu 10%, iar reţelele cu 32%, adaugă el. Dar Intel deschide noi facilităţi de producţie în Europa pentru a crea un lanţ de aprovizionare echilibrat din punct de vedere geografic, sigur şi rezistent la presiunile geopolitice. Intel a deschis o nouă fabrică (Fab 34) în Leixlip, Irlanda, în timpul trimestrului anterior, arată datele comunicatului. Compania va deschide şi o unitate de fabricare a waferelor în Magdeburg, Germania, şi o unitate de asamblare şi testare în Wroc³aw, Polonia, potrivit lui Maioreanu.

Până în prezent, investitorii au avut încredere în sectorul tehnologic - de la începutul anului, acţiunile TSMC (cel mai mare producător de cipuri) au crescut cu 19%, AMD cu 69%, Intel cu 40% şi Qualcomm, cu doar 3%, transmite sursa citată. De asemenea, AMD este a 15-a şi Intel este a 16-a cea mai deţinută acţiune de către investitorii români pe platforma socială de investiţii eToro, se mai arată în comunicat.