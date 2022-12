MARCEL BOLOŞ:"Investiţiile pe termen lung, din fonduri europene, pot genera modele de business de succes"

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Marcel Boloş se află marţi la Arad, unde, în cadrul unor întâlniri cu administraţia locală, primari din judeţ şi investitori, discută despre accesarea fondurilor europene şi despre programele care vor fi lansate în perioada următoare, informează news.ro.

El va participa inclusiv la întâlnirea membrilor Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT), organism care aniversează în acest an 25 de ani de la înfiinţare. Ministrul va vizita şi Cetatea Aradului.

Un prim punct al programului a fost vizitarea uneia dintre cele mai performante fabrici de producţie din judeţul Arad, Arsat Industrie SRL, cu sediul în Pecica. Firma produce echipamente de manipulat motoare de avioane, pentru industria aeronautică, domeniu în care a accesat fonduri europene pentru achiziţionarea de echipamente de ultimă generaţie.

Cu peste 200 de angajaţi şi fonduri europene accesate de peste 50 de milioane de euro, Arsat Industrie SRL este un exemplu de bune practici la nivel naţional, un veritabil model de business. Grupul Arsat este unul dintre liderii din România în absorbţia de fonduri structurale, compania implementând de-a lungul timpului peste 40 de proiecte, investiţiile fiind dedicate exclusiv achiziţiei de tehnologiei, pentru creşterea competitivităţii.

"Nu exagerez când spun că e o minune ce se întâmplă aici şi un exemplu de bune practici pentru utilizarea fondurilor europene. Este limpede că investiţiile pe termen lung, din fonduri europene, pot genera astfel de modele de business de succes deoarece aici discutăm de un proces investiţional din fonduri europene, de peste 15 ani, peste şapte proiecte, unele implementate, altele în curs de implementare. Îi invit pe toţi cei care au în plan să investească din fonduri europene şi, mai ales, în zona aceasta, a producţiei industriale, să ia acest model. O investiţie specifică atât prin faptul că este diversificată, cât şi pentru că, în funcţie de sezon, se produc anumite tipuri de produse care fac atractivă compania. Îi felicit pe investitori şi le doresc mult succes. România are nevoie de astfel de proiecte care, pe termen lung, să prindă viaţă şi să producă multă valoare adăugată. Peste 200 de locuri de muncă este ceva impresionant!", a afirmat Marcel Boloş, după cele văzute la Pecica, potrivit comunicatului de presă.

Compania mai produce repere pentru domeniul aeronautic, naval, trenuri de mare viteză, utilaje terasiere, domeniu medical, automotive, electronic etc.

"Este prima dată când suntem onoraţi cu o vizită la un astfel de nivel. Probabil datorită experienţei pe care o avem în implementarea fondurilor europene, atât în domeniul industriei, cât şi pentru partea de agricultură. Am început acest proces strategic încă din 2007, când am înfiinţat un departament specific, de atragere a fondurilor europene. Am simţit încă de atunci, când eram un grup foarte mic de firme, că aceasta este şansa noastră să ne tehnologizăm. Am reuşit în aceşti ani implementarea a peste 30 de proiecte, cu o valoare totală de peste 50 de milioane de euro, pentru retehnologizare, atât pe partea de industrie, cât şi pe partea de energie regenerabilă şi de agricultură. Spre deosebire de anii de început, în care instituţiile statului nu erau pregătite pentru partea de implementare de fonduri europene, acum, când lucrurile sunt mature, este mult mai simplu pentru orice beneficiar. Aş recomanda companiilor care doresc să atragă fonduri europene să caute consultanţi care au mai multe proiecte de succes implementate şi, de asemenea, să fie atenţi la toate Programele şi Măsurile care se deschid pentru că aceasta este o şansă extraordinară de care trebuie să profităm", a precizat Andrei Ghinea, director executiv al Grupului Arsat.

Arsat Industrie SRL este strâns legată de comunitatea pecicană, fapt subliniat atât de preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, fost primar în oraşul Pecica, cât şi de Petru Antal, actualul primar al urbei.

"Mă bucur că un investitor, care a ales să vină la Pecica, cu mulţi ani în urmă, când eram eu primar, a reuşit să se dezvolte atât de frumos, folosind fonduri europene. Pentru noi este foarte important să constatăm că aceşti copii, care acum sunt în clasa a zecea, deja ştiu unde vor lucra în viitor, că firmele se implică în procesul de educaţie şi selectează dintre aceşti tineri, care vor fi angajaţi ai acestor întreprinderi. Aşa reuşi să avem dezvoltare economică, să oferim locuri de muncă, să asigurăm un nivel de trai acestor familii şi să creăm astfel de firme puternice care să rivalizeze cu firme din orice colţ al lumii. Am remarcat că şi pe perioada pandemiei această firmă a venit cu soluţii inventive şi a reuşit să realizeze ceea ce societatea are nevoie efectiv", a subliniat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

La rândul său, Petru Antal, primarul oraşului Pecica, a afirmat că "această firmă s-a dezvoltat din accesarea fondurilor europene, are peste 200 de angajaţi şi sunt convins că, în viitor, va mai angaja aproximativ 100 de angajaţi".

"În ultima perioadă, suntem într-o colaborare foarte bună cu această firmă inclusiv din punct de vedere al învăţământului. Avem patru clase de învăţământ dual, profesională, începând din clasa a noua până în a douăsprezecea, care vin şi fac practică la firmă. După finalizarea studiilor, cei care nu doresc să facă studii superioare se pot angaja aici. Cei care optează pentru facultate, vor face Facultatea de Ingineri, iar după cei trei ani de studii se pot întoarce şi ei aici. De asemenea, cei care împlinesc 16 ani, în timpul vacanţelor vin să lucreze în companie, cu o normă de şase ore, primesc şi un salariu atractiv. Este un lucru foarte important: această firmă generează locuri de muncă pentru Pecica", a adăugat primarul oraşului Pecica, potrivit sursei citate.

Importanţa fondurilor europene şi performanţa atinsă de această companie a fost subliniată inclusiv de Sorin Maxim, director general al Agenţiei de Dezvoltare Vest: "Sunt foarte încântat de ceea ce văd aici. Am mai fost şi cunosc acest model de business. Ultima dată când am fost aici, aceste produse proprii erau doar la stadiul de viziune şi o strategie de viitor. Observ că astăzi deja s-au materializat şi produc plus-valoare. Merită de remarcat faptul că tot lanţul de valori este integrat cu produse locale, cunoştinţe locale. Tot ceea ce ţine de viziune, proiectare sau valoare adăugată este conectat la oamenii locali, care pot contribui la fiecare etapă a fluxului de producţie. Această firmă este şi un beneficiar de fonduri europene, unul foarte serios şi foarte implicat, asigură cofinanţare şi, mai ales, atrage foarte mult capital extern, majoritatea produselor fiind direcţionate la export. M-ar bucura să avem în toate comunităţile, mai mici sau mai mari, din regiunea noastră, astfel de exemple."

Strânsa legătură a companiei cu comunitate, dar şi oportunităţile pe care le au unii pecicani care, de-a lungul timpului, au plecat spre alte zări, este demonstrată inclusiv de Cristian Andronie, inginer-mecanic la Arsat: "Eu am plecat din Pecica, mi-am făcut studiile la Timişoara. Sunt inginer-mecanic, am absolvit Politehnica, am lucrat înainte în Timişoara. Această investiţie a fost o oportunitate să mă întorc acasă. Iniţial, n-am crezut că o să lucrez chiar în oraşul meu natal, dar această fabrică m-a ajutat să mă întorc şi să rămân aici. Lucrez la această fabrică de opt ani şi jumătate şi sper să continuăm împreună."

În final, europarlamentarul Gheorghe Falcă a concluzionat despre importanţa fondurilor europene: "Cei care au avut încredere în fondurile europene au reuşit. România s-a dezvoltat, din 2007, prin fondurile europene, iar acum avem oportunitatea enormă de a folosi 80 de miliarde de euro pentru dezvoltarea economiei româneşti. Este o provocare foarte mare pentru România ca, în următorii ani, aceşti bani să fie absorbiţi în economie, să avem dezvoltare şi, evident, creşteri de salarii pentru forţa de muncă."

Ministrul Boloş este însoţit de europarlamentarul Gheorghe Falcă, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest, Sorin Maxim.