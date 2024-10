Marcel Ciolacu: "Marile priorităţi ale guvernării, să continuăm să creştem veniturile românilor în următorii 4 ani"

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, candidatul formaţiunii la prezidenţiale, a declarat marţi, în cadrul evenimentului de lansare a programului de guvernare al PSD, că marile priorităţi sunt creşterea veniturilor românilor în următorii 4 ani, prin ducerea câştigului salarial mediu brut la peste 2.600 euro pe lună, iar salariul minim brut la 1.300 euro pe lună, informează news.ro.

PSD îşi propune să crească pensia medie la peste 800 euro, iar cea minimă la 415 euro.

"Sunt extrem de mândru - şi un pic invidios! - de felul în care s-au organizat colegii mei din PSD pentru lansarea acestui program de guvernare. În primul rând, de locul ales, care are o simbolistică aparte", a spus preşedintele PSD, în discurs, arătând că lansarea programului are loc "într-o fostă uzină electrică, cu arhitectură inspirată din Franţa şi generatoare fabricate în Germania".

"Aici a fost prima centrală electrică a Bucureştiului. Inaugurată în 1908, o adevărată bijuterie industrială! Cu trei grupuri acţionate de motoare Diesel, pe atunci cele mai mari din lume, şi generatoare electrice Siemens. Din 1908 şi până în anii '70, Bucureştiul a primit lumină de la această Uzină Electrică. Este un exemplu clar că, România avea, acum mai bine de 100 de ani, o viziune industrială modernă. Mai mult, era în avangarda energetică mondială! Astăzi, într-un arc peste timp, Partidul Social Democrat propune românilor planul său de reindustrializare a României şi un traseu care să transforme această ţară într-un hub tehnologic al Europei", a spus Ciolacu.

Liderul PSD a subliniat că programul de guvernare a pornit prin zeci de întâlniri cu actorii sociali, cu cele mai reprezentative şi active sindicate şi asociaţii patronale din România. "S-a discutat serios, aşezat, pe fiecare domeniu în parte. Le mulţumesc pe această cale tuturor partenerilor de dialog! Pentru că acest program de guvernare este clădit pe multe dintre propunerile lor valoroase. Şi este firesc să fie aşa, pentru că acest program îşi propune să modernizeze România şi să schimbe, în bine, viaţa românilor. Iar marii actori sociali îi reprezintă cel mai bine pe toţi românii! Atât pe cei de la stat, cât şi pe cei din mediul privat, pe cei de la oraşe, dar şi pe cei din mediul rural, pe tineri, dar şi pe cei în vârstă", a spus Marcel Ciolacu.

"Întotdeauna, noi, cei din PSD, am ştiut să dialogăm cu oamenii valoroşi care cunosc în detaliu problemele economice şi sociale ale ţării. Să acceptăm că nu le ştim noi pe toate. Să recunoaştem ideile bune şi să le preluăm având credinţa că aşa trebuie să se petreacă lucrurile într-o ţară normală. Noi, cei de la PSD, am demonstrat că suntem acea forţă politică a ţării capabilă să transforme ideile în acţiuni care produc rezultate concrete. Am redeschis economia, am protejat puterea de cumpărare a românilor, am făcut dreptate pensionarilor, dar şi celor din mediul privat plătiţi cu salariul minim. În paralel, am început construcţia a trei spitale regionale şi modernizăm alte zeci de spitale existente. Am dat drumul la zeci de şantiere de infrastructură, astfel încât chiar din acest an românii vor circula pe noi porţiuni de autostradă. Am susţinut economia prin programe şi granturi şi am încurajat prelucrarea materiei prime aici în România, mai ales în industria alimentară", a declarat preşedintele PSD.

El a adăugat că asta vor face în continuare, vor finaliza proiectele începute şi vor demara altele noi.

"Marile priorităţi ale acestui program de guvernare înseamnă să continuăm să creştem veniturile românilor în următorii 4 ani. Să ducem câştigul salarial mediu brut la peste 2.600 euro pe lună, iar salariul minim brut la 1.300 euro pe lună. Să creştem pensia medie la peste 800 euro, iar cea minimă la 415 euro. Pentru că ţinta noastră, la finalul următorului ciclu de guvernare, în 2028, este ca puterea de cumpărare a românilor să ajungă la media Uniunii Europene", a spus Ciolacu, precizând că a fost o muncă serioasă, de echipă, aşa cum numai Partidul Social Democrat ştie să facă.

Liderul PSD le-a mulţumit lui Mihai Tudose şi lui Sorin Grindeanu, care şi-au asumat sarcina de a construi acest program printr-un dialog susţinut, atât în interiorul, cât şi în afara partidului.

"Ştiu că, multora dintre colegii noştri, Mihai le-a scos peri albi în ultimele luni. Dar asta arată câtă determinare a avut ca să repună în funcţiune o structură vitală a partidului - Consiliul Naţional. Să-l facă să redevină principalul nostru furnizor de programe de politici publice. Este un câştig uriaş, pentru care toţi trebuie să îi mulţumim. Ştiu că nici Sorin nu este un partener foarte comod de discuţii. Are o minte de matematician şi nu acceptă orice idee, chiar dacă sună bine. Trebuie să i se ofere argumente solide şi logice pe care să le înţeleagă şi să şi le asume. De aceea, rolul său de filtru exigent al soluţiilor propuse, atât de colegii din PSD, cât şi de partenerii sociali, este atât de important. Ştiu că fiecare măsură propusă în acest program a fost analizată de multe ori, inclusiv din punctul de vedere al sustenabilităţii ei. Şi îi mulţumesc sincer pentru asta", a completat Marcel Ciolacu.