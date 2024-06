Marcel Ciolacu sau succesul cu picioare de lut

Doar 48% dintre cetăţenii cu drept de vot au creditat struţo-cămila. Acesta este votul politic. Ce se va adăuga la redistribuire nu legitimează această alianţă. Voi face în cele ce urmează o comparaţie cu rezultatul alegerilor anterioare. Din 2019. Şi voi raporta aceste rezultate la condiţiile favorabile şi nefavorabile pe care le-a avut PSD.

În prealabil însă, doresc să fac precizarea că cele 48%, dacă suntem oneşti, se împart în felul următor: 24% PSD, aparent un scor onorabil, şi 24% PNL plus PDL, ceea ce reprezintă o pierdere gravă de viteză electorală. Dar să vedem în continuare cum s-au desfăşurat alegerile în 2019, când PSD a obţinut în final 24,4% scor politic.

În 2019, împotriva Partidului Social Democrat, condus la acea dată de Liviu Dragnea, personaj despre care am aflat acum că lucra mână în mână cu statul subteran, s-au aliniat următoarele forţe: instituţia prezidenţială, cu Iohannis în frunte, toate serviciile secrete, fie sub presiunea lui Florian Coldea, fie sub presiune externă, fie sub ambele. Din interior au sabotat PSD o serie întreagă de demnitari din eşaloanele unu, doi şi trei, care fuseseră recrutaţi de gruparea Coldea. Mişcarea hashtag, care şi-a direcţionat vârful de atac împotriva PSD, perceput drept un partid total nefrecventabil. Ambasadele, care din păcate joacă un rol extrem de important în România politică, fără nicio excepţie s-au manifestat şi au acţionat împotriva PSD. Se adaugă întreagă presă "progresistă" de tip neomarxist, finanţată şi dirijată din centrele de interese nelegitime coordonate de George Soros. Cărora li s-au adăugat nu mai puţin decât 112 fundaţii şi asociaţii din aşa-zisa societate civilă finanţată de magnatul american. Iar rezultatul, încă o dată insist, a fost de 24,4%. Astăzi, cu vânt din pupă, întrucât Marcel Ciolacu s-a "aliniat", fără a mai fi subminat de către Klaus Iohannis, de către ambasade, de către servicii secrete etc., şi cu sume uriaşe din bugetul public, cheltuite pentru a mitui presa şi pentru fel de fel de alte operaţiuni de propagandă electorală, PSD nu a depăşit ştacheta celor 24 de procente. Şi, în aceste condiţii, de ce Marcel Ciolacu îşi permite să afirme că partidul pe care îl conduce a obţinut un succes istoric? Ce argumente concrete are? Exhibiţionismul acestuia, extrem de interesant, la o analiză mai atentă se observă că este cumva vecin cu panica. O panică care-l determină ca, pentru prima dată după luni întregi de negări, să-i dea dreptate şi să-l introducă în jocul prezidenţial pe Mircea Geoană. Pe post de sperietoare a lui Marcel pentru Nicu.