Ministrul Energiei: Prioritatea României rămâne să investească în sector energetic, lucru pe care noi l-am demarat

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat marţi, după Comandamentul Energetic de Iarnă, că prioritatea României rămâne, pentru a avea siguranţă energetică, facturi cât mai mici şi o energie cât mai curată, să investească în sector energetic, lucru pe care noi l-am demarat, scrie News.ro.

Ministrul Energiei a anunţat că a convocat Comandamentul Energetic de Iarnă pentru că avem temperaturi ceva mai scăzute în următoarele zile, în mod special mâine. "Am ţinut să facem o monitorizare a situaţiei producţiei de energie electrică, producţiei de gaz, să vedem în ce măsură ne acoperim consumul din producţie internă sau dacă apelăm la importuri, cum reuşim să ajutăm Republica Moldova şi totodată care este starea reţelelor, pentru că există punctual posibile avarii, în general, în perioada sezonului rece", a spus ministrul. Burduja a arătat că, "din perspectiva producţiei de energie electrică, nu vor anticipa probleme". "Este adevărat, în zilele în care nu ne ajută vântul, nu avem o producţie de energie oliană, aşa cum este chiar şi astăzi, aşa cum va fi mâine şi parţial poimâine, România apelează şi la importuri. Am luat toate măsurile care se impun pentru creşterea producţiei interne de energie electrică", a spus ministrul. Sebastian Burduja a anunţat că funcţionează termocentrala Paroşeni, din Valea Jiului, şi după o perioadă în care au executat anumite lucrări de reparaţie, acum au un stoc de aproape 70.000 de tone de cărbune şi pot funcţiona cam o lună şi jumătate fără întrerupere, ceea ce este mult mai mult decât în ultimii ani. "De asemenea, la complexul energetic Oltenia, vom funcţiona mâine cu 5 grupuri şi jumătate, deci două la Turceni, trei la Rovinari şi jumătate la Işalniţa. Practic, am pornit tot ceea ce se poate porni în condiţii de siguranţă şi am constatat şi creşterea stocului de cărbune la complexul energetic Oltenia şi vreau să-i felicit pe colegii de acolo pentru că am depăşit jumătate de milioane de tone", a anunţat ministrulş. Ministrul a mai spus că, de asemenea, la Hidroelectrica, avem un debit mai mare pe Dunăre, peste 6.000 de metri cubi pe secundă. "Este un debit foarte bun pentru perioada aceasta, dânşii au făcut toate eforturile pentru a putea funcţiona la Porţile de Fier, practic cu cinci grupuri, dintre care doar unul este cu o reducere de putere, iar în luna februarie se va termina o reparaţie majoră la grupul 1. (..) Deci, undeva de la jumătatea lui februarie încolo, vom putea să mizăm pe toate grupurile de la Porţile de Fier 1. Ca urmare a acestui fapt, şi rezerva de apă din lacurile de acumulare a crescut cu 1%, deşi există în continuare secetă", a subliniat ministrul. El a menţionat că, pe zona de producţie de energie hidrică, din gaz, nu avem probleme şi este în continuare principală sursă de producţie de energie electrică în perioada sezonului rece, cu excepţia zilelor în care centralele oliene, despre care s-a spus că nu produc energie electrică, sunt chiar prima sursă de producţie în România, cu urmare a faptului că bate vântul. "Evident că prioritatea României rămâne, pentru a avea siguranţă energetică, facturi cât mai mici şi o energie cât mai curată, să investească în sector energetic, lucru pe care noi l-am demarat şi proiectele pe care le-am început le vom continua anul acesta", a mai declarat ministrul, scrie News.ro.