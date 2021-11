MINISTRUL SĂNĂTĂŢII:"Nu vreau să existe în decembrie facturi fără compensaţie"

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat joi seara, la Digi24, că au fost finalizate normele metodologice ale schemei de acordare a compensaţiilor pentru facturi. În decembrie nu vor exista facturi necompensate, iar cei care vor refuza să respecte regula vor fi pedepsiţi, susţine Popescu, conform Digi24.

Ministrul Energiei a precizat faptul că a fost finalizat documentul cu normele metodologice din schema de acordare a compensaţiilor pentru facturi. Trebuie să fie semnat de celelalte ministere şi, probabil, va fi în Monitorul Oficial până la finalul săptămâni viitoare, a spus Virgil Popescu, joi seara, la Digi24.

"Normele metodologice sunt terminate, le-am discutat (n.r.-cu Ministerul Muncii şi Ministerul de Finanţe), am discutat şi cu furnizorii, nu toate cerinţele lor au putut fi preluate. Eu sunt convins că va fi publicat ordinul în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare şi au toate datele acolo pentru a face facturi la începutul lunii decembrie şi a pregăti documentele pe care să le depună", a declarat ministrul.

Virgil Popescu a anunţat, de asemenea, că în luna ianuarie va analiza modul în care a decurs acordarea de compensaţii.

"În ianuarie facem o evaluare a schemei şi dacă trebuie să îmbunătăţim ceva, vom îmbunătăţi", a mai spus Virgil Popescu.

În decembrie nu vor exista facturi necompensate, iar cei care vor refuza să respecte regula vor fi pedepsiţi, a adăugat acesta.

"Nu vreau să existe în decembrie facturi fără compensaţie. Nu cred un furnizor îşi permite să încalce legea, există organe ale statului care îl pot amenda, este infracţiune şi are şi alte repercusiuni. (...) Eu cred că anumiţi furnizori facturau la începutul lunii noiembrie şi câteva zile din luna noiembrie, probabil din acest motiv au întârziat facturile, pentru a scoate estimativ acel consum. Le-am spus în norme, consumul lunii noiembrie se facturează în decembrie, după ce consumul este realizat. Fiecare dintre noi am avut contractul în derulare sau am avut ghinionul să se termine in această perioadă de toamnă-iarna. Legea pe care am aprobat-o în Senat are o plafonare la preţul gazului natural, cât şi la preţul energiei electrice. La facturile care vin pe asociaţie şi se repartizează pe apartament avem un prag minimum de consum, sub 30 de kilowaţi pe lună nu se compensează nimic. Sub 30 de metri cubi la gaze naturale se presupune că nu foloseşte cineva gazul pentru încălzire şi la fel, nu avem compensaţie", a declarat Virgil Popescu, la Digi24.