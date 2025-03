Mircea Lucescu: Sunt mulţumit de rezultat

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, luni seară, că este mulţumit de victoria cu San Marino, scor 5-1, din preliminariile CM-2026, dar a subliniat că i-a certat pe jucători şi le-a atras atenţia să nu se relaxeze.

"I-am certat pentru că 60 de minute au jucat cum trebuie să joace, nu ar fi trebuit ca apoi să se întâmple aşa. Victoria este importantă, 5-1, i-am atenţionat pe jucători, i-am pregătit bine. Am început bine. Drăguş a lăsat de dorit. Dar una peste alta sunt mulţumit de rezultat. I-am felicitat, dar le-am şi atras atenţia că atunci când ne relaxăm, pierdem. Aşa a fost cu Bosnia. Cum am pierdut cu Bosnia, putem să câştigăm şi la Viena. Important este să ajungem cu jucători bine pregătiţi şi care pot să joace. Eu am încercat să explic oamenilor ce trebuia să facă Mihai Popescu la meciul cu Bosnia. Nu mi-a plăcut cum au interpretat unii. Nu se punea problema să-l dau afară. Eu când critic, sfătuiesc, o fac ca un profesionist, cu înţelegere, cu dragoste, sunt la vârsta la care nu am voie să mă supăr, dar pot da sfaturi. Jucătorii trebuie să schimbe obişnuinte negative cu pozitive. Trebuie să începem să jucăm un alt tip de fotbal, în care să dominăm complet adversarul", a declarat Mircea Lucescu la Prima TV.

Reprezentativa României a învins San Marino, scor 5-1, luni seară, în grupa H, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Pentru România au marcat Cevoli (autogol-6), M. Popescu (44), R. Marin (54 - penalti), I. Hagi (75-penalti) şi Alibec (90+5), în timp ce pentru San Marino a înscris Zannoni (67).