MiSo Architects: Piaţa de design interior continuă să se dezvolte accelerat în 2024

Piaţa de design interior continuă să se dezvolte accelerat în 2024, pe fondul interesului ridicat pentru amenajarea locuinţelor de lux şi a apartamentelor pentru închiriat. Românii alocă bugete de la 30.000 de euro pentru un studio, până la peste 300.000 de euro pentru vile şi penthouse-uri, arată o analiză MiSo Architects, studio de design interior din România, pe segmentul high-end.

"Din perspectiva noastră, piaţa a crescut vizibil în ultimii ani şi este incomparabilă cu felul în care arăta acum 10 ani, atunci când am înfiinţat MiSo Architects. Suntem pe un trend ascendent cu siguranţă, chiar dacă situaţiile globale generează periodic momente de uşoară stagnare, dar noi le numim liniştea dinaintea furtunii. Pandemia a resetat şi recalibrat multe domenii de business, şi nu numai. În segmentul nostru de amenajări interioare s-a văzut clar un interes crescut îndreptat către investiţiile făcute în amenajarea locuinţelor. Am observat acest lucru în bugetele pe care clienţii noştri le-au alocat pentru proiectele de design interior, dar şi în doza sporită de încredere pe care au început să o acorde specialiştilor din domeniu. Prin urmare, în 2024, piaţa de design interior urcă la un nou nivel, unde este mai puternică şi mai stabilă, cu o cerere mare din partea mai multor tipuri de clienţi şi pentru noi tipuri de proiecte imobiliare", explică Sorana Leru, architect de interior şi co-fondator MiSo Architects.

Cerere mare pentru amenajări de lux şi high-end

Piaţa de design interior din România şi-a lărgit aria de clienţi şi proiecte, iar cererea pentru amenajări de lux şi high-end este în continuare un motor al acesteia, fiind din ce în ce mai mare de la an la an. Pentru 2024, MiSo Architects estimează o creştere de 15% a numărului de proiecte de amenajare high-end, pentru vile premium, penthouse-uri şi apartamente de lux, cu bugete care pot depăşi 300.000 euro per proiect.

"În cei 10 ani de activitate, segmentul de amenajări high-end a predominat şi continuă să predomine în piaţa de design interior şi în numărul de solicitări către noi, fiind un furnizor cu servicii dedicate pentru zona de lux, premium şi high-end. Cum interesul continuă să crească pentru achiziţia de penthouse-uri şi de locuinţe exclusiviste în România, în special în zona Bucureşti-Ilfov, dar şi în Braşov, cererea pentru amenajări interioare de lux rămâne ridicată, fiind alocate bugete impresionante pentru cele mai remarcabile amenajări interioare. Un exemplu recent este amenajarea unui penthouse din zona de nord a capitalei - Nightfall. Segmentul high-end reprezintă cea mai importantă parte din business-ul nostru, fiind completat de cel pentru amenajarea la cheie a locuinţelor pentru închiriere, în general solicitată de români care locuiesc în străinătate şi care nu doresc să fie prezenţi pe şantier, dar nu numai", spune Mihaela Tampiza, arhitect de interior şi co-fondator MiSo Architects.

Românii din străinătate, printre principalii cumpărători de apartamente în România

De altfel, interesul românilor rămâne ridicat şi pentru amenajări la cheie ale apartamentelor pentru închiriat, în special în oraşele mari, fie pentru închiriere pe termen lung, fie în scop turistic. Astfel, MiSo Architects preconizează o creştere de 10% a numărului de proiecte de amenajare a locuinţelor pentru închiriat, la 40% din totalul de proiecte de amenajare interioară în 2024.

"Amenajarea locuinţelor este văzută ca o investiţie în creşterea valorii acestora, fie că vorbim de valoarea chiriei lunare, fie că vorbim de preţul de vânzare. Serviciul de amenajare la cheie, adică de la distanţă, fără prezenţa proprietarilor, are cea mai accelerată creştere, peste 25% dintre solicitanţi fiind români stabiliţi în străinătate, în toate colţurile lumii, de la New York, la Orientul Mijlociu, la Europa, care achiziţionează apartamente cu scop de închiriere sau locuinţe de vacanţă în ţară, şi pentru are alocă bugete între 30.000 euro şi 200.000 euro pentru amenajare. Clienţii apreciază mai mult timpul lor liber şi preferă să ne delege nouă multe dintre obligaţiile ce ţin de proiect, astfel încât să se implice cât mai puţin. Dar pentru a ajunge la astfel de colaborări este nevoie de mulţi ani de experienţă pentru a putea oferi încrederea necesară beneficiarilor. După 10 ani pe piaţa de design interior din România, am obţinut un statut privilegiat, prin clienţi ce ne oferă această încredere, mulţi fiind deja la a doua sau a treia amenajare cu noi. Dar este un statut obţinut într-un deceniu de muncă intensă, ce nu se opreşte aici", explică Sorana Leru, architect de interior şi co-fondator MiSo Architects.

Conceptele de sustenabilitate şi mediu înconjurător, reflectate şi în amenajări interioare

Totodată, ca tendinţă generală, specialiştii MiSo Architects sesizează o preocupare tot mai mare pentru concepte sustenabile, spaţii care să reflecte mediul înconjurător, să aducă tribut naturii şi libertăţii de mişcare. Astfel, sunt folosite tot mai multe materiale, finisaje şi produse inovatoare realizate din materiale prietenoase cu mediul, fiind o direcţie care reprezintă viitorul.

"În plus, tehnologia ne ajută enorm în conceptele noastre de locuinţe sustenabile. Totul a avansat incredibil de mult în ultimii ani şi continuă într-un ritm alert, iar obligaţia noastră este să fim mereu la curent cu noile tendinţe. Beneficiarii au înţeles că - acasă - nu este doar locul unde vii să dormi, ci este mult mai mult de atât - este locul cu care te identifici, unde laşi la uşă stresul şi provocările zilnice şi te relaxezi, devii conştient de spaţiul care te înconjoară. Tot procesul de proiectare a luat o tentă holistică", conchide Mihaela Tampiza, arhitect de interior şi co-fondator MiSo Architects.