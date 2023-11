MNAR şi Ambasada Republicii Turcia au lansat expozitia "Devrim Erbil: Istanbulul de ieri şi de azi"

Muzeul Naţional de Artă al României a lansat, ieri, în parteneriat cu Ambasada Republicii Turcia în România, expoziţia de pictură contemporană "Devrim Erbil: Istanbulul de ieri şi de azi", care va putea fi vizitată în perioada 16 noiembrie 2023 - 18 februarie 2024, în sălile Kretzulescu din incinta MNAR.

La vernisajul expoziţiei au participat Devrim Erbil, autorul tablourilor expuse, Yildiz Ibram, curatorul expoziţiei şi .

"Ca un ambasador al artei, mă aflu acum alături de dumneavoastră şi prin mine puteţi vedea ce poate face un copil venit dintr-o familie modestă, un copil al Republicii înfiinţată de marele nostru Ataturk, pe care îl pomenim acum cu toţii. Mă aflu aici alături de dumneavoastră datorită acestor posibilităţi pe care mi le-a oferit Republica Turcă" a declarat Devrim Erbil, artistul plastic al căror tablouri sunt expuse în sălile Kretzulescu, în deschiderea evenimentului.

La rândul său, Ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, Özgur Kivanç Altan, a declarat pentru ziarul BURSA că acest eveniment este unul aniversar, marcând atât 100 de ani de înfiinţarea Republicii Turcia de către Mustafa Kemal Ataturk dar şi 145 de ani de relaţii diplomatice. De asemenea, evenimentul a avut un caracter memorial, marcând 350 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir şi 300 de ani de la decesul său.

"Acesta este al 100-lea an al republicii noastre, Republica Turcia, aşa că pe tot parcursul anului am organizat multe evenimente pentru a înţelege ce înseamnă acest lucru. Este şi aniversarea a 145 de ani de relaţii diplomatice. Acesta este, de asemenea, un an foarte special pentru că este anul lui Dimitrie Cantemir. Anul acesta marchează al 350-lea an de la naşterea sa şi totodată 300 de ani de la trecerea sa în nefiinţă. Dimitrie Cantemir este o personalitate foarte importantă pentru noi. Aşa cum au făcut şi românii, am contribuit şi noi şi am participat la celebrarea identităţii sale, a personalităţii sale, deoarece a avut o contribuţie semnificativă la muzica otomană, a fost un mare lingvist, vorbea multe limbi, a fost un mare diplomat şi toată lumea îl iubea. A fost, de asemenea, un mare om de stat, o persoană foarte populară. Poate că, la final, au existat unele neînţelegeri, dar totuşi apreciem memoria sa. Aşadar, am dorit să marcăm toate aceste evenimente şi importanţa lor, culminarea fiind o expoziţie despre Istanbul, care încearcă să exprime identitatea europeană a ţării noastre, deoarece Istanbul este unul dintre cele mai importante şi mai frumoase oraşe din Europa. Am vrut să aduc Istanbulul aici iar Devrim Erbil este un mare maestru, inspirat de arta miniaturii. Toate aceste picturi necesită luni şi luni pentru a fi realizate. Este un volum de muncă imens" a declarat Özgur Kivanç Altan, Ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti.

Expoziţia "Devrim Erbil: Istanbulul de ieri şi de azi" prezintă 29 de picturi şi o ţesătură din mătase, create de artist în perioada 1989 - 2023. În viziunea pictorului, un artist ar trebui să debuteze inspirându-se din tradiţia ţării sale. Aşa că, începând cu anii 1970, a început să picteze abstracţii ale peisajelor urbane şi naturale din oraşele anatoliene şi din Istanbul. Erbil desenează vederi de sus într-un stil abstract contemporan şi peisaje cu o compoziţie care se bazează pe schiţe, stabilind o legătură cu picturile tradiţionale turceşti în miniatură. Lucrările sale nu sunt simple imitaţii ale miniaturii tradiţionale, ci sunt lucrări moderne, originale, colorate cu o cantitate imensă de detalii realiste.