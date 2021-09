"Modul de tranzacţionare pe pieţele financiare s-a revoluţionat, în ultimul sfert de secol"

Reporter: Cum caracterizaţi evoluţia investiţiilor pe platformele de tranzacţionare?

Christian Jain Kongsted: În ultimii 25 de ani, modul în care tranzacţionăm pe pieţele financiare a fost revoluţionat. Astăzi, investitorii individuali au acces la aceleaşi instrumente care, în urmă cu un sfert de secol, erau rezervate profesioniştilor. În general, acesta este un lucru bun, dar trebuie să realizăm, de asemenea, că, pentru ca acest lucru să funcţioneze bine, este nevoie de multă educaţie, deoarece există riscuri pe pieţele financiare pe care mulţi investitori amatori tind să le subestimeze.

Reporter: Către ce segment îşi îndreaptă atenţia investitorii, în general?

Christian Jain Kongsted: Dacă vă referiţi la sectoare, aş spune că, în acest moment, mulţi investitori se concentrează pe tehnologie şi criptomonede.

Reporter: Care este apetitul, în piaţă, pentru investiţia în monedele virtuale?

Christian Jain Kongsted: Interesul este foarte mare. Puteţi vedea platforme de tranzacţionare doar de cripto, cu zeci de milioane de utilizatori. Aşadar, este evident că acest subiect este extrem de mediatizat în acest moment.

Un fapt amuzant este că, cu cât creşte preţul, cu atât oamenii sunt mai interesaţi, iar dacă preţul scade îşi pierd interesul. Acest lucru duce la mulţi investitori noi care cumpără la preţ mare şi vând la preţ mic. Acesta este motivul pentru care mulţi oameni nu profită de pe urma tranzacţionării criptomonedelor, chiar dacă, de exemplu, bitcoin creşte în medie cu 200% pe an.

Este foarte dificil pentru majoritatea oamenilor să facă faţă volatilităţii criptomonedelor. Acesta este motivul pentru care "HODL crowd" (grupul care "păstrează cu orice chip") din criptomonede este cel mai profitabil. Ei, pur şi simplu ignoră volatilitatea, ceea ce est,e probabil, cel mai bun lucru de făcut.

Reporter: Cum aţi ajuns printre cei mai populari investitori pe o platformă renumită de tranzacţionare?

Christian Jain Kongsted: Am început să tranzacţionez pe eToro în 2017, dar investeam şi tranzacţionam şi pe alte patru platforme, aşa că nu am acordat o atenţie deosebită portofoliului meu - nu mai mult decât celorlalte portofolii. De asemenea, nu m-am gândit prea mult la copy trading. La un moment dat, în 2020, am avut un istoric de tranzacţionare foarte bun, cu profituri de două cifre în fiecare an, apoi oamenii au început să mă copieze. În acel moment am început să mă concentrez mult mai mult asupra portofoliului, iar rezultatele mele s-au îmbunătăţit, ca urmare a acestui lucru, ceea ce a determinat şi mai mulţi oameni să mă copieze. Astăzi, 22.000 de persoane îmi copiază tranzacţiile, dar a fost de fapt o coincidenţă că acest lucru s-a întâmplat. Nu am plănuit acest lucru.

Reporter: Care au fost primii paşi făcuţi pe acest drum şi care a fost evoluţia dumneavoastră ca investitor pe e-Toro?

Christian Jain Kongsted: Am început să tranzacţionez mai activ pe eToro, în special CFD-uri şi indici. Am tranzacţionat pe orizonturi de timp mai scurte şi a mers bine, dar tranzacţionarea pe timp de zi şi swing trading pot fi stresante, mai ales dacă ai oameni care te copiază. La un moment dat, am descoperit că îmi puteam îmbunătăţi rezultatele tranzacţionând şi investind cu un orizont de timp mai lung, iar acest lucru a avut ca efect secundar pozitiv faptul că portofoliul meu a devenit mai sigur şi - din acest motiv - mai uşor de copiat de alţii.

Reporter: În ce măsură a contribuit experienţa pe care o aveaţi în domeniul în care aţi evoluat înainte să debutaţi în lumea investitorilor la escaladarea pieţei investiţiilor?

Christian Jain Kongsted: Am lucrat în marketing online şi aveam cunoştinţe foarte bune despre platformele de publicitate de la Google, Facebook şi Amazon. Din acest motiv, ştiam că acestea aveau - şi încă mai au - platforme extrem de puternice şi scalabile, care le vor face să crească şi să cucerească lumea. Şi aşa au făcut. Am investit în aceste companii în urmă cu aproximativ 8-10 ani şi le-am păstrat de atunci. Chiar şi astăzi, aceste trei companii fac parte din nucleul portofoliului meu şi încă mai constituie aproximativ 19% din portofoliul meu de pe eToro.

Reporter: Ce strategie abordaţi în momentul în care investiţi?

Christian Jain Kongsted: În prezent, investesc în principal în acţiuni şi am trei parametri la care mă uit.

Elementele fundamentale ale acţiunii. Caut în principal acţiuni care au în spate tehnologii care vor schimba lumea şi care vor avea oportunităţi uriaşe de creştere pe un orizont de timp de 5-10 ani. Mă uit la potenţialul de creştere, la creşterea reală a veniturilor, printre altele, pentru a evalua cât de bine se descurcă compania şi cât de bine se va descurca în viitor.

Mă uit la unii factori tehnici atunci când investesc în acţiuni. Este vorba, în principal, de evoluţia generală a acţiunii, precum şi de evoluţia sa relativ la alte acţiuni, de exemplu concurenţi sau alte acţiuni care ar putea fi comparabile.

Am o echipă care testează pentru mine algoritmi pe care îi folosesc ca input-uri pentru selectarea acţiunilor. Cel mai bun algoritm analizează evoluţia preţului acţiunilor imediat după anunţarea câştigurilor şi este foarte promiţător. Totuşi, nu mă bazez niciodată 100% pe un algoritm. Există întotdeauna un "factor uman", în sensul că, în cele din urmă, eu sunt cel care alege în ce să investească, nu algoritmul. Acesta îmi oferă doar informaţii despre acţiunile pe care trebuie să le verific. Este un experiment în curs de desfăşurare.

Reporter: Ce sfaturi le daţi investitorilor aflaţi la început de drum?

Christian Jain Kongsted: În primul rând, noii investitori ar trebui să arunce o privire asupra istoriei pieţei bursiere şi să realizeze că, dacă investeşti la momentul nepotrivit şi îţi păstrezi poziţiile, poţi pierde 60% din investiţii. Dacă intenţionaţi să investiţi cu un orizont de 15-20 de ani, este probabil să experimentaţi acest lucru şi doar să vă vedeţi fondurile dispărând mai repede decât v-aţi imagina. Văd că mulţi investitori noi intră în panică atunci când piaţa pierde 3% din valoarea sa, dar dacă acest lucru vă îngrijorează, înseamnă că aveţi prea mulţi bani investiţi. Trebuie să ştiţi că acest lucru se întâmplă tot timpul. De obicei, veţi avea o corecţie de 10% de 2-3 ori pe an, aşa că perioada pe care tocmai am traversat-o, fără nici măcar o corecţie de 5% timp de aproape un an, este foarte neobişnuită. Aşadar, noii investitori trebuie să înţeleagă faptul că, dacă doresc să profite de pe urma bursei, trebuie să fie pregătiţi să suporte unele pierderi temporare.

Alte două lucruri foarte importante sunt investiţiile pe termen lung şi diversificarea. Nu vă uitaţi tot timpul la portofoliul dumneavoastră, deoarece dacă faceţi prea multe tranzacţii, intrări şi ieşiri de acţiuni, cel mai probabil veţi avea randamente mai mici, în comparaţie cu o strategie de cumpărare şi păstrare. Diversificarea este cheia pentru a nu avea prea multe probleme pe pieţele financiare. O regulă aproximativă ar putea fi să nu investiţi niciodată mai mult de 10% într-o singură acţiune sau într-un singur activ, să fiţi foarte atenţi la utilizarea efectului de levier şi să nu o faceţi dacă sunteţi nou în domeniul investiţiilor. Dacă investiţi în criptomonede, o strategie de tip "buy and hold" va fi cel mai probabil cea mai profitabilă modalitate de a face acest lucru şi nu puneţi mai mult de 2-5% din fondurile dumneavoastră disponibile pentru investiţii în criptomonede.

Însă nimic din toate acestea nu ar trebui să fie tratat ca un sfat financiar. Acestea sunt doar gândurile mele despre ceea ce ar trebui să ia în considerare noii investitori - pentru a evita să aibă prea multe probleme.

Reporter: Există domenii mai profitabile şi domenii mai putin profitabile, riscuri mai mari sau mai mici?

Christian Jain Kongsted: Riscul şi randamentul merg mână în mână. Dacă doriţi randamente mai mari, trebuie să fiţi dispuşi să vă asumaţi riscuri mai mari. Mulţi investitori noi şi-ar dori randamente foarte mari, dar nu realizează că riscul este proporţional mai mare.

Aşadar, în general, se poate spune că acţiunile din tehnologie, în special cele care au o capitalizare de piaţă mai mică, au un risc mai mare decât piaţa în general, dar au şi potenţialul de a oferi randamente mai mari în timp.

Crypto este, probabil, cea mai riscantă dintre toate clasele de active în acest moment şi, de asemenea, a produs cele mai mari randamente în ultimii ani.

Reporter: Care sunt impedimentele în domeniul tranzacţionarii şi cum abordaţi riscurile asociate investiţiilor?

Christian Jain Kongsted: Unul dintre impedimente este propria noastră psihologie. Suntem înclinaţi să luăm decizii care nu sunt în interesul nostru. Un exemplu este faptul că avem tendinţa de a ne retrage profiturile destul de repede, deoarece ne place să câştigăm, şi nu ne place să suferim pierderi, aşa că avem tendinţa de a ne păstra tranzacţiile cu pierderi mult mai mult timp decât ar trebui. Eu am schimbat acum acest lucru şi fac exact opusul. Marchez pierderile destul de repede şi îmi las câştigătorii să meargă ani de zile. Acest lucru a funcţionat destul de bine, dar nu este întotdeauna uşor pentru toţi copiatorii să înţeleagă faptul că, uneori, cel mai inteligent lucru pe care trebuie să-l faci poate fi să marchezi rapid unele pierderi şi să plasezi banii în alte acţiuni care sunt mai promiţătoare.

Reporter: Cum apreciaţi investiţiile în cryptomonede, comparativ cu alte asseturi din piaţă?

Christian Jain Kongsted: Extrem de volatile şi foarte riscante. Cu toate acestea, au, de asemenea, un potenţial de a oferi randamente foarte bune şi, din acest motiv, nu ar trebui să fie ignorate. Unele dintre ele vor avea o valoare în randamentele asimetrice faţă de risc pe care le-ar putea produce, adică puteţi pierde doar 100%, dar aţi putea câştiga potenţial 1000%. Aşadar, acest lucru înseamnă că aţi putea avea dreptate doar o dată din cinci şi totuşi să profitaţi în medie de acest lucru.

Aşadar, dacă vă menţineţi dimensiunea poziţiei la un nivel scăzut, acestea pot fi un supliment excelent pentru portofoliul dumneavoastră.

Reporter: Care sunt paşii către o educaţie financiară suficientă pentru ca un investitor să înceapă să tranzacţioneze pe eToro?

Christian Jain Kongsted: Este foarte dificil să găseşti surse bune de informare. Nu vă bazaţi pe reţelele de socializare, deoarece acestea vă pot deruta mai mult decât să vă ajute. Nu pot indica altceva decât educaţia oferită de eToro şi, de asemenea, i-aş sfătui pe noii investitori să încerce să citească nişte cărţi de modă veche despre investiţii.

Reporter: Cum îşi aleg investitorii în mod corect informaţiile din piaţă?

Christian Jain Kongsted: Încercaţi să citiţi mai multe surse diferite şi acordaţi o atenţie deosebită acelor surse care au un punct de vedere diferit de al dumneavoastră. Şi fiţi deschis la faptul că s-ar putea să vă înşelaţi. Chiar şi cei mai buni investitori se înşeală în cel puţin 30% din timp.

Reporter: Există momentul perfect pentru investiţii? Care este acesta?

Christian Jain Kongsted: Nu există un moment perfect. Timpul pe piaţă este mai bun decât sincronizarea cu piaţa. Aşadar, ca regulă generală, cu cât începeţi să investiţi mai repede şi mai bine, cu atât mai bune vor fi randamentele pe parcursul vieţii dumneavoastră. Şi ar trebui să rămâneţi implicat toată viaţa.

Reporter: Cum ne alegem platformele de tranzacţionare?

Christian Jain Kongsted: Uitaţi-vă la comisioanele pentru tranzacţionare, precum şi la dimensiunea platformei. Alegeţi o platformă mare, care respectă reglementările din ţara şi regiunea dumneavoastră. Alegeţi, de asemenea, o platformă cu care vă simţiţi confortabil şi care este uşor de utilizat.

Reporter: La ce trebuie să fie atenţi investitorii, în general?

Christian Jain Kongsted: Investitorii ar trebui să fie conştienţi că a investi este foarte riscant şi ar trebui să se informeze cu privire la riscuri înainte de a face pariuri nebuneşti pe acţiuni aleatorii. Dacă aveţi îndoieli cu privire la modul în care funcţionează pieţele, atunci începeţi cu un cont demo pentru a vă face o idee despre cum funcţionează totul.

Reporter: Există un decalog al investitorilor? Care sunt primele trei reguli?

Christian Jain Kongsted: În primul rând, investiţi pe termen lung. Încercaţi să cumpăraţi active cu o perioadă lungă de deţinere şi schimbaţi cât mai puţin posibil în portofoliul dumneavoastră.

În al doilea rând, diversificarea este esenţială. Dacă nu investiţi niciodată mai mult de 10% într-un singur activ, vă veţi descurca deja mai bine decât majoritatea.

Şi al treilea lucru important - nu încetaţi niciodată să vă educaţi şi rămâneţi modeşti atunci când investiţi. Vă veţi înşela mai des decât credeţi.

Reporter: Vă mulţumim!