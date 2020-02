MUGUR ISĂRESCU:"România importă încă prea multe produse agricole raportat la ceea ce natural se poate produce în ţară"

România importă încă prea multe produse agricole raportat la ceea ce natural se poate produce în ţară, fapt care arată că potenţialul nu este încă valorificat pe deplin, a afirmat Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României, într-un mesaj transmis în calitate de guvernator dar şi de viticultor, la Conferinţa Anuală a Clubului Fermierilor Români, eveniment desfăşurat joi la Palatul Parlamentului.

Mesajul a fost citit de economistul şef al BNR, Valentin Lazea.

"Această activitate are, în opinia mea, un mare potenţial de dezvoltare. În calitatea mea de guvernator al Băncii Naţionale a României, instituţie responsabilă de elaborarea balanţei de plăţi, analizând împreună cu colegii din Consiliul de Administraţie datele din balanţa comercială, sunt la curent cu evoluţia contribuţiei agriculturii, implicit a fermierilor, la tabloul economic şi am văzut progresele, mai ales din ultimul deceniu. Sunt, desigur, edificat şi în privinţa provocărilor, pe care cu siguranţă le veţi aborda aici, între altele cele care trebuie să ducă la echilibrarea balanţei bunurilor produse în ţară şi ale celor importate, pentru a valorifica avantajele naturale şi de experienţă din activitatea agricolă. România importă încă prea multe produse agricole raportat la ceea ce natural se poate produce în ţară, fapt care arată că potenţialul nu este încă valorificat pe deplin", a transmis guvernatorul BNR.

El a susţinut că o afacere economică bazată pe producţie constituie cea mai delicată alegere pentru oricine, însă afacerile din agricultură sunt nu doar cele mai complicate, ci şi cele care dau cele mai mari satisfacţii.

Acesta a arătat că are o justificare pentru gândurile sale pe care le va transmite fermierilor, respectiv experienţa sa, "bineînţeles, limitată", de fermier în domeniul viei şi vinului, povestind, totodată, cum a reuşit să intre în afacerile cu vin din zona Drăgăşanilor.

"În urmă cu aproape 20 de ani eu şi soţia mea am moştenit mai multe proprietăţi pe dealurile din apropierea Drăgăşanilor. Dar factorul determinant, care a împins familia noastră într-o afacere ce implică efort şi răspundere, a fost gândul că bunicul meu dinspre mamă, plecat la cele veşnice, al cărui spirit gospodăresc fusese vestit, nu ar fi suportat ca noi să nu punem umărul la dezvoltarea tradiţiei pe care au durat-o de vreme îndelungată podgorenii din partea locului. Aşa că am trecut la treabă. Am făcut câteva achiziţii, am ajuns la o suprafaţă optimă pentru o fermă medie de producţie de struguri de vin şi de masă. Am dezvoltat, în consecinţă, şi o staţie de vinificare şi toată această activitate am organizat-o într-o firmă de familie condusă de un membru al familiei. Desigur, nu mă implic direct în conducerea firmei - cunoaşteţi restricţiile generate de poziţia pe care o ocup -. Dar activitatea din fermă, din staţia de vinificare, din zona de comercializare, îmi oferă suficiente informaţii neintermediate. Aşadar, sunt în măsură să vă împărtăşesc ceva din observaţiile nebancare pe care le deţin şi pe care le consider relevante pentru această importantă conferinţă", se arată în mesajul Guvernatorului.

În context, Isărescu susţine că fiecare fermier trebuie să îşi aleagă cu grijă domeniul, astfel încât acesta să îi permită să aibă din start un minim de competitivitate, condiţiile naturale fiind cele care asigură sau nu un avantaj comparativ.

În încheiere, guvernatorul BNR a lăudat Clubul Fermierilor Rmâni pentru că vrea să aducă agricultura românească în secolul XXI, prin iniţiative precum agricultura digitală, produsele bio etc, dar a reaminit şi de agenda neterminată din secolul XX.

toate zonele ţării, pentru comasarea terenurilor, refacerea sistemului de irigaţii, nu neapărat pe vechile coordonate, mari consumatoare de energie, ci prin utilizarea forţei gravitaţionale a apei din lacurile de acumulare, relansarea reţelei de cercetare, a băncilor de gene, reînfiinţarea liceelor de specialitate şi multe altele", a încheiat Isărescu