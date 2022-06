NEZA MOLK, INVESTITOR POPULAR ETORO:"Cei care au bani, să investească doar ceea ce sunt dispuşi să piardă"

Neza Molk, Investitor Popular eToro din Slovenia, are 23 de ani şi a inceput să investeascăla vârsta de 20 de ani, reprezentând noua generaţie. Fiind un susţinător profund al importanţei educaţiei financiare, Neza Molk are în portofoliu în principal acţiuni şi ETF-uri şi alege doar companii de care este pasionată. În cadrul unui interviu, domnia sa ne-a spus că-i sfătuieşte pe ce care doresc să facă investiţii, să investească doar ceea ce sunt dispuşi să piardă.

Reporter: Cum aţi reuşit să deveniţi un investitor cunoscut la o vârstă atăt de fragedă?

Neza Molk: Am început să investesc după ce mi-am dat seama că economiile mele vor începe să-şi piardă valoarea dacă nu fac nimic. A fost cea mai bună soluţie posibilă pentru mine. Am făcut multe cercetări, am citit multe articole şi cărţi şi am urmărit ore întregi de webinarii despre gestionarea averii. Am cumpărat prima mea acţiune când aveam 20 de ani, era o acţiune a unei companii farmaceutice. Apoi, chiar înainte de începerea pandemiei, am deschis un cont virtual pe eToro, mi-am dat seama cât de uşor este de utilizat şi m-am îndrăgostit de posibilităţile pe care le oferă. În perioada pandemiei, acela a fost momentul în care am decis să încep să investesc cu adevărat pe eToro. Cu postări periodice, interacţiuni şi, cel mai important, rezultate bune, am câştigat încredere în mine.

Reporter: Care a fost evoluţia dumneavoastră ca investitor pe eToro?

Neza Molk: În primul rând, am început să postez şi am câştigat câţiva urmăritori care mi-au dat un feedback pozitiv. Am continuat să postez în fiecare zi, iar apoi primul urmăritor a început să mă copieze. Am fost încântată şi am continuat să postez. În câteva luni, AUC (activele mele sub copiere) a crescut peste 500 de dolari şi am devenit un Investitor Popular "Cadet". Două luni mai târziu, aveam deja 50.000 AUC şi am devenit un Investitor Popular "Champion".

Am fost la acest nivel timp de nouă luni. După ce am fost promovată pe pagina InvestwithHer şi pe Editors Choice de la eToro, am câştigat peste 400 de copiatori şi am devenit Investitor Popular "Elite". Feedback-ul pozitiv din partea comunităţii mă motivează şi mai mult să cresc ca investitor.

Reporter: Ce fonduri aţi investit initial?

Neza Molk: Principala mea sursă de venit este salariul pe care îl primesc lucrând într-un laborator. Al doilea venit provine dintr-un apartament Airbnb pe care îl închiriez în lunile de vară.

Reporter: Ce planuri de investiţii aveţi în continuare?

Neza Molk: Să fiu independentă din punct de vedere financiar cu ajutorul capitalizării compuse de-a lungul anilor şi, în cele din urmă, să ajut startup-uri cu investiţiile mele.

Reporter: Cum v-au ajutat platformele de tipul eToro să începeţi să investiţi?

Neza Molk: eToro m-a ajutat foarte mult, deoarece am putut vedea portofoliile tuturor şi ce spun ceilalţi despre situaţia pieţei. Dar trebuie să fiţi atenţi, deoarece strategiile diferă foarte mult şi, uneori, unele active nu sunt potrivite pentru toată lumea. În general, am păreri bune despre platformele online, dar sunt unele care nu-mi plac.

Reporter: În ce măsura a contribuit experienţa pe care o aveaţi în domeniul în care aţi evoluat înainte să debutaţi în lumea investitorilor la escaladarea pieţei investiţiilor?

Neza Molk: Fac un master în biotehnologie. Studiile universitare în domeniul biotehnologiei mi-au oferit cunoştinţe vaste în domeniul ştiinţelor naturale, al farmaciei şi al geneticii. Aceasta mă ajută la evaluarea companiilor de biotehnologie şi farma, deoarece le folosesc produsele în fiecare zi. De asemenea, îmi este mai uşor să înţeleg studiile clinice, produsele şi medicamentele la care lucrează companiile. Astfel, pot fi mai critică faţă de deciziile lor şi sunt mai conştientă de riscuri.

Reporter: Ce strategie abordaţi în momentul în care investiţi?

Neza Molk: Urmez o strategie de investiţii axată pe valoare. Investiţiile de valoare se bazează pe căutarea de acţiuni subevaluate cu fundamente solide. Asta înseamnă că sunt în căutarea unor acţiuni al căror preţ este mai mic decât ne-am aştepta din datele lor financiare.

Înainte de a mă decide să investesc într-o anumită companie, fac cercetări amănunţite despre aceasta. Încerc să înţeleg modul în care compania face bani, istoricul său, dacă este ok din punct de vedere financiar şi perspectivele de viitor. De asemenea, verific care sunt concurenţii lor în afaceri şi îi studiez. După aceea, le analizez rezultatele financiare. Mă uit la bilanţul lor, raportul P/E, raportul PB, raportul D/E, marjele de profit, raportul curent şi raportul rapid dintre active şi pasive şi aşa mai departe. În mod normal, caut companii subevaluate cu fundamente solide. Scopul meu este să-mi menţin portofoliul bine diversificat şi să obţin cele mai bune rezultate posibile pentru mine şi pentru copiatorii mei.

Reporter: Ce sfaturi le daţi investitorilor aflaţi la început de drum? La ce trebuie să fie atenţi cu precădere investitorii?

Neza Molk: Exploraţi, învăţaţi şi să nu vă fie frică! Începeţi să citiţi, ascultaţi podcast-uri, urmăriţi ştirile despre pieţele internaţionale şi faceţi propriile cercetări. Astfel, vă veţi contura obiectivele şi veţi dezvolta o strategie care să se potrivească nevoilor voastre. Să nu vă fie teamă să încercaţi ceva nou, învăţăm toată viaţa şi s-ar putea să fie înfricoşător la început, dar acesta nu este un motiv pentru a nu încerca. Ar putea fi util să vă găsiţi un mentor cu experienţă care să vă îndrume. Este mai uşor dacă aveţi lângă voi o persoană de încredere care să vă motiveze şi să vă sfătuiască atunci când vă simţiţi pierdut. La începutul călătoriei mele în domeniul investiţiilor, am încercat să-mi amintesc că fiecare dintre modelele mele de urmat s-a aflat cândva în acelaşi punct şi a reuşit.

Reporter: Cum abordaţi riscurile asociate investiţiilor?

Neza Molk: Acest lucru este diferit pentru fiecare persoană în parte. Abordarea mea a fost să stabilesc câţi bani am fost dispusă să pierd la început. Când vă simţiţi mai confortabil, ştiţi în ce investiţi şi identificaţi o strategie care vi se potriveşte, atunci este mai uşor. Eu investesc întotdeauna în companiile care sunt relativ sigure şi care plătesc dividendele pe care şi le pot permite, sunt bine coordonate şi îşi reduc costurile.

Reporter: Cum apreciaţi investiţiile în ciptomonede, comparativ cu alte asseturi din piaţă?

Neza Molk: Eu nu investesc în cripto, deoarece nu se încadrează în strategia mea de investiţii, aşa că nu vreau să îmi dau cu părerea despre asta. Dar în ultima vreme văd că sunt foarte corelate cu acţiunile de tehnologie.

Reporter: Din ce surse vă educaţi din punct de vedere financiar?

Neza Molk: eToro a avut un impact uriaş asupra educaţiei mele financiare. Când am început să investesc pe eToro şi să interacţionez cu alţi investitori, am început deja să învăţ mai mult. Diferenţa majoră a fost certificatul CISI de gestionare a averii şi a investiţiilor, sponsorizat de eToro. Am învăţat multe şi m-a motivat să continui educaţia mea financiară formală.

Am început recent să citesc ZeroHedge, care este foarte critic relativ la situaţia geopolitică. Este o sursă bună de informaţii şi nu doar nişte cuvinte fanteziste. Apoi, pentru ştirile obişnuite, verific Yahoo Finance, Bloomberg, Morningstar.

Pentru cercetare, am un abonament la Seeking Alpha. De asemenea, folosesc Gurufocus şi Tradingview pentru grafice.

Reporter: Există momentul perfect pentru a investi?

Neza Molk: Trebuie să fii cea mai norocoasă persoană de pe pământ pentru a surprinde momentul perfect pentru a investi. Nu cred că este o idee bună să aştepţi momentul perfect, deoarece este aproape imposibil să prezici minimul. Nimic nu este sigur pe piaţă, dar cred că, dacă ai o viziune pe termen lung şi faci cercetări detaliate, poţi găsi oportunităţi bune de investiţii în orice condiţii de piaţă.

Reporter: Cum ne alegem platformele de tranzacţionare?

Neza Molk: După părerea mea, este important ca toată lumea să ia în considerare care sunt comisioanele pentru investiţii, investiţia minimă, ce tipuri de active oferă platforma şi asigurarea pentru fondurile tale pe platformă.

Reporter: La ce trebuie să fie atenţi investitorii, în general?

Neza Molk: În acest moment există multe înşelătorii care promit câştiguri peste noapte. Cred că investitorii ar trebui să fie conştienţi de ei şi de intenţiile lor. Este acelaşi lucru cu activele foarte riscante. Sfatul meu general pentru investitori este să investească doar ceea ce îşi pot permite să piardă.

Reporter: Există un decalog al investitorilor? Care sunt primele trei reguli?

Neza Molk: În calitate de investitor axat pe valoare, aş spune că "Intelligent Investor" de Benjamin Graham este o lectură obligatorie pentru toţi cei care încep să investească, dar şi pentru investitorii profesionişti. Cele mai importante trei reguli ar fi:

1. Investiţi doar ceea ce sunteţi dispuşi să pierdeţi!

2. Dollar Cost Averaging este cu siguranţă cea mai eficientă abordare a investiţiilor.

3. Compounding este Sfântul Graal al investiţiilor.

Reporter: Mulţumesc!