NICOLAE CĂPUŞAN, CEO-UL SUNGARDEN HOTELS:"Hotelul Rusca mi s-a părut o achiziţie interesantă"

• "În iunie am înaintat o ofertă de 1,1 milioane euro pentru Hotelul Rusca; răspunsul a fost categoric negativ!" • "Deşi mi s-a spus că sunt şi alţi cumpărători locali, am fost sceptic, mai ales că aflasem că SIF-ul scosese hotelul la licitaţie, dar nu s-a prezentat nimeni"

Cu toate că avea pierderi serioase, Hotelul Rusca părea o achiziţie interesantă, ne-a spus Nicolae Căpuşan, CEO-ul SunGarden Hotels, cel care a cumpărat unitatea de cazare pentru 1,1 milioane de euro fără TVA de la SIF Hoteluri, companie deţinută de SIF Banat-Crişana, a cărei conducerea a refuzat iniţial oferta făcută de omul de afaceri ce activează în domeniul turistic.

Nicolae Căpuşan ne-a transmis: "De vânzarea Hotelului Rusca din Hunedoara am aflat într-un mod indirect. Printr-o agenţie din Oradea am aflat că SIF Banat-Crişana intenţionează să renunţe la exploatarea Hotelului Hilton din Oradea şi că este de vânzare. După detaliile pe care le-am primit în legătură cu acest imobil am renunţat la idee, preţul hotelului fiind peste buget iar ROI-ul (n.r. Rentabilitatea Investiţiei) defavorabil unei preluări. În schimb, am aflat că SIF-ul are în portofoliul de vânzare şi Hotelul Rusca Hunedoara, la preţul de 1,3 milioane de euro. Cu toate că avea pierderi serioase din activitate pe 2019, după detaliile primite mi s-a părut o achiziţie interesantă".

• "În iulie mi s-a transmis că, în urma unei şedinţe a Consiliul de Administraţie a SIF-ului, oferta mea a fost acceptată"

CEO-ul SunGarden Hotels spune că la începutul lunii iunie a acestui an a înaintat către SIF Banat-Crişana o ofertă de 1,1 milioane de euro în vederea preluării Hotelului Rusca. Dar, răspunsul a fost categoric negativ!

Nicolae Căpuşan a adăugat: "În iulie 2021 mi s-a transmis prin unul din directorii SIF-ului că, în urma unei şedinţe a Consiliul de Administraţie, s-a decis acceptarea ofertei mele de 1,1 milioane euro. Doar că, de data aceasta, eram eu indecis, mai ales după ce am făcut o nouă vizită în incinta hotelului şi am sesizat mulţimea de probleme, în special tehnice. Din evaluarea problemelor constatate rezulta că este necesară investiţia unei sume extrem de serioase, imediat după preluare".

Anterior vânzării către CEO-ul SunGarden Hotels, conform rapoartelor SIF Hoteluri publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, societatea a organizat, în luna august a anului trecut, o licitaţie pentru vânzarea Hotelului Rusca, la un preţ de pornire de 1,3 milioane euro. Din cele pe care ni le-a transmis, reiese că Nicolae Căpuşan nu a ştiut de demersul SIF-ului în vara anului trecut.

"Deşi mi s-a spus că sunt şi alţi cumpărători locali, am fost sceptic, mai ales că aflasem chiar recent că SIF-ul scosese hotelul la licitaţie în 2020, dar nu s-a prezentat nimeni", ne-a transmis CEO-ul SunGarden Hotels, care a conchis: "În final am decis achiziţia deşi încă mi se pare o investiţie riscantă, mai ales în contextul valului patru -Delta - al pandemiei. Îmi place turismul, am încredere în acestă ramură a economiei şi voi continua să investesc în această zonă!"

La începutul acestei săptămâni, SIF Hoteluri, societate deţinută de SIF Banat-Crişana, a anunţat în raportul aferent primului semestru că a vândut Hotelul Rusca din Hunedoara pentru că întregistra pierderi de peste cinci ani şi necesita investiţii semnificative pentru a putea răspunde exigenţelor pieţei şi normelor legale în vigoare.

Hotelul Rusca este cea mai importantă unitate de cazare din Hunedoara, fiind la 1,5 km. depărtare de Castelul Corvinilor, principalul punct de atracţie turistică a zonei, conform descrierii de pe site-ul SIF Hoteluri. Hotelul, localizat în zona verde a oraşului, lângă parc, este clasificat la categoria de trei stele, are 103 camere şi trei săli de conferinţă. Anul trecut, când turismul a suferit masiv în urma restrucţiilor impuse de autorităţi pentru limitarea răspândirii pandemiei de Covid-19, Hotelul Rusca a avut afaceri de numai 0,25 milioane de lei, cu mult sub cele 3,09 milioane de lei din 2019, şi o pierdere de 0,95 milioane de lei, de peste trei ori mai mari decât cea din anul anterior, potrivit rapoartelor anuale ale SIF Hoteluri, publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti. De altfel, în ultimii zece ani, hotelul a înregistrat profit doar în 2014, în timp ce cifra de afaceri a avut o tendinţă ascendentă începând cu 2016, potrivit datelor de la BVB.