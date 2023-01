NICOLAE CIUCĂ:"A fost transmisă cea de-a doua cerere de plată din PNRR"

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, la începutul şedinţei de astăzi a Guvernului, că a fost transmisă cea de-a doua cerere de plată din PNRR, iar ea a intrat în analiză, relatează News.ro.

"Avem nevoie de solidaritate, empatie la nivel naţional, de dialog cu partenerii sociali, de coordonare între ministere şi desigur de stabilitate politică. Pentru că am ajuns la acest subiect, vreau să scot în evidenţă câteva elemente relevante pentru ceea ce a însemnat 2022 şi anume că am reuşit ca să închidem anul financiar, sigur nu vreau să furnizez date pentru că în continuare se colectează toate aceste date de către instituţiile de resort, de către Ministerul Finanţelor şi probabil în a doua jumătate a lunii ianuarie vom avea toate aceste cifre, prin care să marcăm faptul că am avut o execuţie bugetară bună, că am reuşit să ne încadrăm în ţintele de deficit şi desigur am reuşit, aşa cum ne-am angajat şi cum au fost practic datele la fiecare sfârşit de trimestru, să realizăm o creştere economică pe care nu o previziona nimeni la începutul anului, îndeosebi după declanşarea războiului în Ucraina şi după efectele produse de creşterea preţurilor la gaze, energie şi desigur efectele inflaţiei", a afirmat Nicolae Ciucă, la începutul şedinţei de astăzi a Executivului.

El a mai spus că trebuie absorbite fonduri europene de cel puţin 10 miliarde euro pe an pentru a îndeplini angajamentul de absorbţie pe cele trei linii de finanţare europeană care cumulează circa 90 miliarde euro.

"Au fost momente pe care le-am gestionat împreună, momente pentru care am găsit soluţii şi le-am rezolvat punctual, dar am reuşit să proiectăm şi decizii care să producă efecte în timp. Este important să subliniez că ne-am angajat să asigurăm absorbţia fondurilor europene şi toate cele trei linii de finanţare europeană cumulează aproximativ 90 de miliarde euro. Dintr-un calcul cât se poate de simplu, am reuşit să ne angajăm în acea sumă pe care am stabilit-o ca obiectiv şi anume cel puţin 10 miliarde pe an să fie absorbite, astfel încât la final să avem un procent cât mai aproape de cel pe care de cele mai multe ori nu am reuşit îl realizăm. Ne aducem aminte că vârfurile de absorbţie au fost de puţin peste 50%. Noi ne-am propus să avem un nivel de absorbţie cât mai aproape de 100%. Din anul 2022, noi am concluzionat că obligatoriu trebuie să absorbim cel puţin 10 miliarde de euro pe an, astfel încât să acoperim întreaga sumă la dispoziţie. În anul 2022, am reuşit o absorţie de 11,3 miliarde de euro şi avem perspective ca şi anul acesta să ne încadrăm în această sumă şi probabil să o depăşim, pentru că am reuşit să asigurăm fundamentul pentru ceea ce înseamnă derularea proiectelor şi programelor europene", a explicat Ciucă.

Acesta a mai anunţat că a fost trimisă cea de-a doua cerere de plată din PNRR şi e posibil ca până la finalul acestei luni sau luna următoare să intre acei bani în ţară.

"Am pregătit şi a fost transmisă cea de-a doua cerere de plată din PNRR. A intrat în analiză. Probabil la finele lunii sau în luna următoare să avem validarea cererii şi plata banilor. E foarte important să avem aceşti bani în ţară. Totodată, la începutul acestui an, vom primi prefinanţarea din Fondurile de Coeziune pentru perioada 2021 - 2027. Discutăm de aproximativ 3 miliarde euro şi banii care ne sunt la dispoziţie din cadrul perioadei 2014-2021, discutăm de ultimul an şi aici avem nevoie de angajamentul tuturor ministerelor şi structurilor care sunt responsabile cu absorbţia acestor bani să facă în aşa fel încât să evite decomiterea acestor fonduri. Când am spus că anul acesta avem şanse să facem o absorbţie mai mare, am ţinut cont de aceşti bani care trebuie să intre în ţară. Spun că trebuie să intre în ţară pentru că avem nevoie să susţinem în continuare investiţiile în economie. Ştim foarte bine că economia României e conectată la economia europeană şi mondială, iar efectele se vor resimţi şi la noi. Avem datele, analizele instituţiilor de analiză economică. Se anunţă un an în care există această temere a intrării în recesiune economică. Totuşi pentru ţara noastră predicţia e una pozitivă", a mai afirmat premierul.