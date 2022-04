NICOLAE CIUCĂ:"Este nevoie de coordonare între mediul privat şi Guvern, astfel încât să protejăm locurile de muncă"

Premierul Nicolae Ciucă a vizitat vineri societatea Yazaki România SRL Brăila, realizată printr-o investiţie de 50 de milioane de euro şi care produce cablaje pentru industria de automobile, ocazie cu care a declarat că este nevoie de coordonare între mediul privat şi Guvern, astfel încât să fie asigurată derularea producţiei şi să fie protejate locurile de muncă, informează Agerpres.

Potrivit premierului Ciucă, întâlnirea cu managementul acestei fabrici, care oferă 3.600 de locuri de muncă, a fost foarte utilă pentru a pregăti cât mai bine implementarea soluţiilor cuprinse în pachetul "Sprijin pentru România".

Şeful Executivului a prezentat cu această ocazie pachetul de măsuri în valoare de 17,3 miliarde de lei, din care aproximativ 60% sunt fonduri direcţionate pentru susţinerea investiţiilor, a retehnologizării industriale şi deschiderea unor noi proiecte.

"Am vizitat astăzi Yazaki, companie care are un număr de 3.600 de angajaţi, care produce cablaje electrice şi electronice. Am vrut să îmi fie aduse la cunoştinţă problemele cu care se confruntă companii de o astfel de dimensiune, astfel încât să putem să identificăm împreună soluţii, pentru că, pe de o parte, am avut criza generată de pandemia de COVID-19, pe de cealaltă parte, iată, acum, sunt influenţe directe sau indirecte ale războiului din Ucraina. Este nevoie de coordonare între mediul privat şi instituţia Guvernului, astfel încât să putem să asigurăm derularea în continuare a producţiei, să protejăm locurile de muncă. (...) Am început deja să punem în aplicare soluţiile de sprijin pentru economia României. În şedinţa de ieri am aprobat o alocare de 1,77 miliarde de lei pentru investiţiile publice. Susţinem, în acelaşi timp, investiţiile private. În scurt timp vom aproba schema de ajutor de stat destinată stimulării investiţiilor cu impact major în economie, un mecanism eficient şi corelat celorlalte politici guvernamentale", a afirmat premierul Ciucă.

Reprezentanţii societăţii Yazaki au salutat lansarea pachetului de sprijin şi au anunţat că pregătesc investiţii importante pentru fabricile de la Brăila şi Ploieşti.

Un alt subiect a fost legat de politicile guvernamentale de menţinere a locurilor de muncă şi încurajarea creării altora noi, în contextul în care societatea se află între beneficiarii ajutorului de stat pentru compensarea pierderilor generate de pandemie.

"Faptul că la nivel naţional peste 9.000 de angajaţi ai companiei şi-au păstrat locurile de muncă în pofida dificultăţilor generate de criza sanitară se datorează şi sprijinului guvernamental. În luna decembrie a anului trecut compania a beneficiat de ajutor de stat în valoare de 15 milioane de lei pentru plata salariilor, o modalitate de compensare a pierderilor generate de pandemia COVID-19", a precizat premierul României.

Pe lângă investiţia de la Brăila, care produce zilnic cablaje pentru 1.200 de maşini, Compania Yazaki, prezentă în România din 2003, operează şi în Ploieşti, Caracal, Buzău, Arad şi Timişoara. La nivel naţional, compania are peste 9.000 de angajaţi.

Obiectul de activitate al Yazaki este producţia de sisteme electrice şi electronice de distribuţie pentru industria de automobile. Compania Yazaki, înfiinţată în anul 1941, operează la nivel mondial, iar în Europa este prezentă în 23 de ţări şi are 29 de fabrici în care lucrează peste 44.000 de angajaţi.