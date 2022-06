Nordis Group susţine amplificarea brandului de ţară

Dezvoltatorul imobiliar Nordis Group a lansat, ieri, albumul de fotografie Romania NOW, în carul unei iniţiative prin care acesta, alături de Fundaţia Nordis, urmăreşte să susţină fiecare idee care amplifică brandul de ţară.

Iniţiativa a debutat cu un concurs de fotografie care arată frumuseţile României, aici şi peste hotare. Albumul rezultat, care cuprinde 26 de fotografii câştigătoare, a vorbit în imagini spectaculoase despre ţara noastră la Expo Dubai 2020. Totodată, cele 26 de fotografii au fost proiectate pe ecrane digitale în şapte oraşe ale lumii (New York, Sydney, Londra, Roma, Dubai, Tel Aviv, Bucureşti), cu ocazia Zilei Naţionale a României, în 2021, acum fiind expuse în holul Nordis Hotel Mamaia.

Daniel Penciuc, directorul de strategie şi comunicare al Nordis Group, a declarat ieri, la lansarea albumului: "Romania NOW este o iniţiativă non-comercială a Nordis Group, pe care am pornit-o cu scopul de a amplifica brandul de ţară al României. Viitoarele iniţiative Romania NOW vor fi dedicate sportului, culturii, mediului de afaceri etc. Pentru albumul Romania NOW s-au înscris peste 3.000 de fotografii, iar alături de specialişti am selectat 26 dintre acestea. Romania NOW susţine tot ce poate însemna amplificarea brandului de ţară al României".

Actorul Horaţiu Mălăele a semnat prefaţa albumului de fotografie Romania NOW.

Oficialii Nordis Group mai subliniază: "România merită să fie pusă în lumina reflectoarelor, aşa cum nimeni nu a mai făcut-o până acum. Vrem să aducem în atenţia lumii potenţialul acestei ţări. Cultura, turismul, arta, businessul, fiecare are un rol esenţial şi niciunul nu va fi trecut cu vederea de către partenerii iniţiativei".

Nordis Group este dezvoltator de ansambluri hoteliere şi rezidenţiale de lux din România, cu capital 100% autohton, care, în cei 14 ani de creştere, a creat şapte entităţi de business: Nordis Hotels, Nordis Travel, Nordis Construct, Nordis Architecture, Nordis Property Management şi Nobileo Exclusive Properties. Alături de Fundaţia Nordis, Nordis Group şi-a propus să susţină excelenţa românească în domenii care ajută dezvoltarea şi imaginea de ţară, educaţia fiind domeniul unde se concentrează majoritatea eforturilor şi acţiunilor caritabile.