Norofert raportează o scădere a cifrei de afaceri cu 40%, în primele nouă luni ale anului

Norofert, principalul producător de inputuri organice pentru agricultură din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti pe piaţa AeRO anunţă rezultatele financiare aferente primelor 9 luni din 2023. Compania a înregistrat, la nivel consolidat, conform RAS, o cifră de afaceri de 32,4 milioane de lei, şi un profit net de 1,1 milioane de lei, în scădere cu 40%, respectiv 85% faţă de perioada similară din 2022, într-un context de piaţă cu provocări pentru industria de agribusiness. Marja brută din vânzări a fost de 15,6%, susţinută de optimizări ale costurilor de producţie ca urmare a investiţiilor realizate în ultimii 4 ani, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Vlad Popescu, preşedintele Consiliului de Administraţie, Norofert: "Pentru anul 2023 ne-am asumat o abordare prudentă şi în primele 9 luni am depus toate eforturile pentru a menţine o direcţie financiară sănătoasă, continuând totodată strategia de investiţii pentru dezvoltare şi eficientizare. Au fost alocate în acest an peste 1,7 milioane de lei pentru investiţii în laboratorul de multiplicare microorganisme, proiectat pentru a creşte cantităţile de materii prime necesare fabricării de îngrăşăminte lichide şi în extinderea capacităţii de producţie pentru linia de îngrăşăminte lichide cu aplicare la sol, de ultimă generaţie. Investiţiile în implementarea unui sistem de irigaţii pentru 150 de hectare la ferma din Zimnicea, în valoare de 250.000 de euro, sunt în curs de contractare. Ne aflăm într-o poziţie favorabilă pentru dezvoltarea de produse noi care să facă faţă schimbărilor climatice. Pregătim dezvoltarea companiei pentru următorii ani, cu o strategie de internaţionalizare concentrată pe produsele din portofoliu nostru cu valoare adăugată mare."

Potrivit sursei citate, seceta prelungită din acest an, scăderea preţurilor la cerealele româneşti în situaţia importurilor din Ucraina, precum şi costurile mari de înfiinţare a precedentelor culturi, pe care fermierii nu au reuşit să le recupereze în acest an, au afectat industria în care compania activează. În primele 9 luni din 2023, conducerea companiei a luat o serie de măsuri pentru a se adapta contextului şi presiunilor externe care au influenţat activitatea din sector, printre care, implementarea unei politici mai stricte de gestionare a riscurilor legate de creanţe, care a dus la o limitare a vânzărilor şi, implicit, la o scădere a profitului pentru acest an. Cu această abordare, Norofert a înregistrat o rată de recuperare a creanţelor de peste 95%, depăşind semnificativ media pieţei, esenţială pentru menţinerea unui flux de numerar sustenabil. Situaţia financiară a companiei a fost îmbunătăţită, de asemenea, prin rambursarea în avans a unor facilităţi de credite în valoare de 15 milioane de lei.

La nivel de grup, activele totale au fost de 74 milioane de lei. Cheltuielile totale au fost de 37 milioane de lei, în scădere cu 24%, ca urmare a reducerii cheltuielilor cu materialele şi a costurilor de producţie pentru produsele organice, prin punerea în funcţiune a laboratorului din Filipeştii de Pădure. Laboratorul de multiplicare microorganisme acoperă integral nevoia de materie primă pentru producţia curentă. Datoriile totale în valoare de aproape 49 milioane de lei au fost menţinute la acelaşi nivel cu cel din perioada similară a anului precedent, arată sursa citată.

Diminuarea activităţii, ca urmare a unor factori precum seceta prelungită şi volatilitatea crescută a preţurilor cerealelor, a determinat conducerea companiei să revizuiască bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs, la o cifră de afaceri de 52 de milioane de lei şi un profit net de 2,4 milioane de lei.

Rezultatele consolidate ale grupului includ performanţele companiei mamă, Norofert S.A. şi ale filialei Agroprod CEV SRL, deţinută în proporţie de 100%, care operează în regim ecologic un teren agricol de 1.000 de hectare în Zimnicea, judeţul Teleorman.