O tânără antreprenoare a pus pe picioare o afacere cu pâine în două culori

O tânără de 36 de ani din Buzău, de profesie economist, a pus pe picioare o afacere cu pâine artizanală din maia, în două culori, surprinzând comunitatea locală şi nu numai.

Călătoria Luminiţei Gheorghe în antreprenoriat a început în urmă cu doar un an, când a copt prima pâine cu maia. Totul a pornit din pasiunea pentru gătit, dar şi din cauza unei intoleranţe la gluten pe care tânăra o are şi care a determinat-o să caute şi să experimenteze diverse tehnici de preparare a pâinii.

"Modalitatea mea de relaxare a fost, dintotdeauna, bucătăria, adică cumva acolo îmi găsesc liniştea şi tot timpul pe care îl am liber mi-l petrec în bucătărie", spune Luminiţa Gheorghe, adăugând: "În urmă cu 11 ani am primit o maşină de făcut pâine şi aşa am început să fac pâine acasă. Am făcut doar o perioadă, după aceea am renunţat pentru că organismul meu nu îmi permite să mănânc pâine normală, chiar dacă era făcută acasă şi nu avea alte ingrediente decât apă, sare, făină şi drojdie. Însă, pe la începutul anului 2023, am început să citesc despre maia şi aşa m-am decis să încerc şi această variantă".

Cum prima încercare a fost un succes, tânăra a continuat să gătească pâine sănătoasă pentru familia ei şi să posteze pe reţelele sociale fotografii cu produsele pe care le făcea. La foarte puţin timp au început să curgă şi comenzile, mai întâi din partea prietenilor şi cunoscuţilor, dar apoi şi din partea clienţilor din Buzău şi chiar din alte judeţe. În mai puţin de un an a adunat deja o sută de clienţi fideli la care se adaugă comenzi noi în fiecare săptămână.

Luminiţa Gheorghe declară: "Nu m-am gândit niciodată că o să fie afacere. Era doar pasiunea mea pentru pâine. Am început să postez pe reţelele sociale şi cumva prietenii mei erau încântaţi şi voiau să ştie mai multe informaţii despre pâinea asta - ce-i cu ea, de unde, cum. Încet, încet am început să postez mai des pentru că făceam pentru noi des şi aşa a început să vrea şi altă lume, nu numai noi. Comenzile au început să se intensifice în ultima perioadă, cred că şi pentru că am început să fiu mai vizibilă în mediul online. Acum am comenzi din Buzău, Bucureşti şi chiar din Mehedinţi. Oamenii sunt încântaţi şi unii spun că nu au mai consumat pâine din comenţ după ce au gustat pâinea cu maia făcută de mine".

Începutul a fost timid şi nu a fost nevoie de investiţii, decât în ingrediente, mai ales că tânăra foloseşte doar ingrediente naturale, inclusiv făina pe care o cumpără de la o moară din Galaţi, unde se macină cereale certificate ecologic. Însă, pe măsură de comenzile au crescut a fost nevoie să mai cumpere un cuptor în valoare de 25.000 de lei.

Acum, după aproape un an de când a pornit pe drumul antreprenoriatului, Luminiţa Gheorghe se declară mulţumită şi spune că "primul an a fost despre a experimenta" şi pe măsură ce se măreşte portofoliul clienţilor va analiza mai serios şi profitabilitatea afacerii.

Tânăra antreprenoare mai spune: "2023 a fost un an în care am experimentat. Nu am avut nici investiţii foarte mari şi nici nu putem vorbi de profit. Portofoliul de clienţi numără circa 100 de familii, dar permanent avem şi comenzi noi. Avem multe comenzi din mediul online şi livrăm personal toate produsele. Nu avem încă un magazin de desfacere şi nici nu este în planul nostru deocamdată şi pentru că produsele noastre trebuie să fie proaspete, ţinute în condiţii speciale şi atunci ne place să livrăm pâine proaspătă, direct la client".

Procesul de producţie a pâinii făcute în micul atelier de la Mărăcineni, judeţul Buzău, este de peste 48 de ore, iar preţul de distribuţie este cuprins între 35 şi 60 de lei/kg. În prezent, preferatele clienţilor sunt pâinea cu fulgi de usturoi şi ierburi mediteraneene şi cea cu jumări şi ceapă crocantă. Mai nou, tânăra antreprenoare produce focaccia, grisine, brioşe cu maia şi diferite ingrediente, combinate după propriul gust.

"Procesul de producţie este mai îndelungat, peste 48 de ore. Doar procesul de frământare durează cam 9-10 ore", explică Luminiţa Gheorghe, menţionând: "În reţetă folosesc o făină certificată ecologic pe care nu am găsit să o cumpăr din comerţ şi o iau din Galaţi, direct de la o moară, unde se macină cerealele certificate ecologic. Şi restul ingredientelor pe care le folosesc sunt naturale, nu folosesc nimic artificial. Printre sortimente se numără pâinea cu turmeric şi cărbune activat, o pâinică în două culori - negru cu galben, pâinea cu turmeric şi chilli, pâinea cu busuioc şi roşii uscate, busuioc şi ardei roşu uscat dulce, cu ierburi şi usturoi".

Afacerea Luminiţei Gheoghe a câştigat respectul producătorilor artizanali din comunitatea Slow Food care au apreciat-o pentru inovaţie în panificaţie.

"Brutăria Luminiţa oferă o varietate de produse, de la aluat clasic la arome inovatoare folosind diferite condimente şi ingrediente. Angajamentul ei faţă de ingredientele naturale şi de calitate a făcut din brutăria ei un favorit local şi un model pentru practici alimentare sustenabile şi conştiente de sănătate. Pasiunea Luminiţei pentru coacere şi abordarea ei inovatoare a pâinii cu aluat, care se adresează celor cu restricţii alimentare, au făcut ca afacerea ei să fie start-up-ul anului în Buzău", spun reprezentanţii Slow Food.