One United Properties încheie un parteneriat cu Armani/Casa pentru One Lake Club

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, mixte şi de birouri de ultimă generaţie din România, anunţă încheierea unui parteneriat cu prestigioasa Armani/Casa, o premieră pe piaţa românească. Colaborarea urmăreşte dezvoltarea unui concept unic de design interior în cadrul One Lake Club, un complex rezidenţial exclusivist cu regim de înălţime mare, situat chiar pe malul lacului Tei din Bucureşti, prevăzut cu o splendidă promenadă publică de 150 de metri în jurul lacului, conform unui comunicat de presă al companiei.

"Suntem bucuroşi şi mândri să anunţăm parteneriatul cu Armani/Casa, o marcă foarte cunoscută în întreaga lume pentru eleganţa atemporală şi designul exclusivist. Prin această colaborare care marchează o premieră pentru piaţa imobiliară din România, oferim clienţilor noştri o experienţă superioară prin rafinamentul spaţiului de locuit, unde elementul cultural modelează un stil de viaţă urban contemporan. Cunoscut la nivel global pentru eleganţa sa unică, Armani/Casa este partenerul perfect în dezideratul nostru de a crea excelenţă în imobiliare. Sperăm ca acest parteneriat să reprezinte un pas important pentru piaţa locală, care are un potenţial semnificativ, către dezvoltări sustenabile remarcabile", a declarat Andrei Diaconescu, cofondator şi co-CEO al One United Properties.

Astfel, One Lake Club "Furnished by Armani/Casa" va deveni un proiect de referinţă pe piaţa rezidenţială românească. Cele 7 turnuri situate pe malul lacului Tei vor oferi viitorilor rezidenţi o vedere spectaculoasă, îmbinând stilul de viaţă urban cu apropierea de natură. One Lake Club va cuprinde un număr total de peste 700 de apartamente, studiouri, apartamente cu unul, două, trei sau patru dormitoare. În plus, dezvoltarea oferă o colecţie exclusivistă de apartamente elegante cu grădini private şi penthouse-uri spaţioase, cu tavan înalt, ferestre de la podea până la tavan şi vederi panoramice spectaculoase asupra lacului, parcului şi oraşului. Dezvoltarea va include, de asemenea, 10 spaţii comerciale şi un total de 853 de locuri de parcare, precum şi diverse facilităţi integrate, cum ar fi zone comerciale, piscină, spa, sală de sport sau brasserie. One Lake Club are o suprafaţă construită de aproximativ 75.260 de metri pătraţi. Cu un parc privat de aproape 1 hectar şi o deschidere generoasă de peste 150 de metri către lac, dezvoltarea One Lake Club va oferi o perspectivă excepţională şi oportunităţi unice pentru relaxare şi recreere. Cu vederi panoramice spre sud către lacul Tei şi vederi spre vest către lacul Floreasca, One Lake Club va fi sinonim cu un stil de viaţă modern şi exclusivist, având la bază soluţii de dezvoltare sustenabile, într-una dintre cele mai dorite comunităţi rezidenţiale din România.

Angajamentul ferm al ONE în ceea ce priveşte sustenabilitatea se va regăsi şi în cadrul One Lake Club, proiectul beneficiind de sisteme geoexchange, o tehnologie care asigură un nivel de eficienţă energetică superior şi contribuie la promovarea unui stil de viaţă verde. Această soluţie nu emite dioxid de carbon, monoxid de carbon sau alte gaze cu efect de seră care contribuie la poluarea aerului. În plus, deoarece sistemele geotermale nu ard cantităţi semnificative de combustibil, cum ar fi gaz, ulei, propan sau cărbune, ele funcţionează la un cost mai mic şi sunt mult mai curate. Prin urmare, costurile de încălzire şi răcire prin sisteme geotermale vor fi mai mici decât cele ale soluţiilor tradiţionale, oferind în plus o autonomie predictibilă şi pe termen lung. Soluţia instalată la One Lake Club va salva aproximativ 905 tone de emisii de CO2 pe an.