One United Properties înfiinţează un Comitet ESG pentru coordonarea agendei de sustenabilitate a companiei

One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din ţară, anunţă crearea unui Comitet de Guvernanţa de Mediu, Socială şi Corporativă (ESG) care va asista Consiliul de Administraţie al companiei în definirea strategiei de sustenabilitate, conform unui comunicat remis redacţiei. Acesta reprezintă primul Comitet ESG numit de Consiliul de Administraţie al unei companii româneşti de tip blue-chip, listate la Bursa de Valori Bucureşti şi incluse în indicele BET.

Potrivit sursei citate, comitetul ESG va fi format din membri ai Consiliului de Administraţie, experţi externi şi consilieri în domeniu. Componenţa finală a Comitetului va fi anunţată după alegerea noilor membri ai Consiliului de Administraţie, care va avea loc în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din 26 aprilie. Co-fondatorii One United Properties, Andrei Diaconescu şi Victor Căpitanu, vor face însă parte din comitet alături de cel puţin un membru independent al Consiliului. În plus, din partea membrilor externi, Zuzanna Kurek, IR manager al One United Properties şi fondator Cornerstone Communications, cea mai mare firmă IR din ţară care consiliază emitenţii listaţi la BVB în relaţiile cu investitorii, pieţele de capital şi aspectele de sustenabilitate, va face parte şi ea din Comitetul ESG.

"Încă de la debutul nostru pe Bursa de Valori Bucureşti, am acordat atenţie opiniei stakeholderilor noştri pentru a înţelege aşteptările lor în ceea ce priveşte aspectele de mediu, sociale şi de guvernanţă corporativă. Încurajaţi de feedback-ul pozitiv primit de la acţionari cu privire la acţiunile întreprinse până acum de compania noastră, cum ar fi publicarea unui raport anual de sustenabilitate, aderarea la Pactul Global al ONU sau colaborarea cu o agenţie de rating ESG, am decis să facem un pas mai departe. Suntem astfel încântaţi să numim un Comitet ESG în Consiliu, care va ghida agenda de sustenabilitate a One United Properties, aceasta fiind prima iniţiativă de acest gen pentru o companie românească listată la bursă şi una dintre primele abordări de această natură în rândul companiilor locale. Ne angajăm să creştem valoarea generată de One United Properties concentrându-ne pe problemele de mediu, sociale şi de guvernanţă corporativă. Având în vedere importanţa pe care stakeholderii din toată lumea o acordă aspectelor ESG, suntem hotărâţi să înţelegem mai bine riscurile şi oportunităţile asociate care provin din acest interes tot mai mare pentru sustenabilitate. Încurajăm acţionarii, partenerii şi clienţii noştri să abordeze acest subiect şi să se alăture eforturilor noastre", a declarat Claudio Cisullo, Preşedintele Consiliului de Administraţie al One United Properties.

Comitetul se va reuni de două ori pe an pentru a recomanda Consiliului de Administraţie strategia generală a companiei cu privire la aspectele ESG. Comitetul va raporta Consiliului de Administraţie subiecte curente şi emergente legate de aspectele ESG care pot afecta afacerile, operaţiunile, performanţa sau imaginea publică a companiei sau care sunt relevante pentru companie şi acţionarii săi şi, dacă este cazul, va detalia acţiunile luate în raport cu acestea. Comitetul va monitoriza acţiunile sau iniţiativele luate pentru a preveni, atenua şi gestiona riscurile legate de aspectele ESG care pot avea un impact negativ semnificativ asupra companiei sau care sunt relevante pentru stakeholderi şi va oferi îndrumări în acest sens. De asemenea, va asista Consiliul de Administraţie cu privire la preocupările părţilor interesate legate de aspectele ESG.

Totodată, Comitetul va supraveghea politicile, practicile şi performanţa companiei cu privire la aspectele ESG, va coordona pregătirea raportului anual de sustenabilitate al companiei şi va supraveghea procesul de obţinere a unui rating ESG pentru One United Properties.

Comitetul nou creat se va coordona cu celelalte Comitete ale Consiliului de Administraţie pentru probleme specifice ESG care se suprapun, cum ar fi, de exemplu, raportarea riscurilor legate de ESG împreună cu Comitetul de Risc şi Audit sau ţintele ESG în planurile de stimulare ale companiei împreună cu Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, subliniază sursa citată.

Numirea Comitetului ESG în cadrul Consiliului de Administraţie face parte dintr-o strategie mai amplă de sustenabilitate pe care dezvoltatorul imobiliar a început să o implementeze la sfârşitul anului 2021, ca urmare a deciziei de a adera la Pactul Global al ONU, cea mai mare iniţiativă de sustenabilitate din lume. În urma acestei aderări, compania s-a angajat să raporteze anual progresul în domeniul durabilităţii. Primul astfel de raport, Raportul de sustenabilitate 2020, este disponibil AICI. Raportul de sustenabilitate 2021 va fi publicat în prima jumătate a anului 2022.

În februarie 2022, One United Properties a anunţat un parteneriat cu Veolia România Soluţii Integrate (VRSI), companie membră a Veolia România, pentru a implementa soluţii energetice inovatoare care vor îmbunătăţi parametrii de sustenabilitate ai dezvoltărilor rezidenţiale ONE. În prima fază, VRSI va investi în dezvoltarea şi operarea unui sistem de încălzire şi răcire geoexchange în cadrul a două dezvoltări - One Lake District şi One Peninsula, se menţionează în comunicat.