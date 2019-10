One United Properties investeşte 220 milioane euro în noi clădiri de birouri

• În următorii 10 ani, piaţa imobiliară se va îndrepta către spaţii de birouri şi rezidenţiale

One United Properties, companie cu capital românesc, are în plan investiţii de 220 de milioane de euro pentru următorii trei ani în proiecte de spaţii de birouri care vor cumula 150.000 mp.

Andrei Diaconescu, co-fondator, One United Properties, a declarat: "Pe lângă şantierul de la One Tower, demarăm în această toamnă două mari proiecte: One Cotroceni Park, 80.000 mp, şi One Verdi Park, 20.000 mp, cumulând investiţii totale de 220 milioane de euro".

Strategia este de a dezvolta comunităţi în proiecte cu funcţiuni mixte, ce concentrează facilităţi şi beneficii într-un singur concept: apartamente premium şi de lux, birouri de clasă A, spaţii comerciale ce deservesc componentele de birouri şi cea rezidenţială, spaţii verzi şi facilităţi pentru sport şi petrecerea timpului liber, potrivit reprezentanţilor.

"Observăm un trend ascendent pentru revitalizarea fostelor platforme indus-triale ale Bucureştiului, în proiecte ce îmbină moştenirea istorică şi culturală a locurilor respective cu arhitectura contemporană şi tehnologii moderne de construcţie", a adăugat Victor Căpitanu, Co-Fondator, One United Properties.

Reprezentanţii One United Properties au subliniat că piaţa are în continuare o evoluţie pozitivă, fiind încă cereri în ceea ce priveşte spaţiile de birouri. În plus, aceştia au precizat că preferinţele clienţilor au evoluat, iar în piaţă nu există produse foarte bune care să se ridice la standardele acestora.

"Ne propunem să facem cele mai calitative produse de pe piaţă", au mai afirmat oficialii ONE United.

Totodată, Andrei Diaconescu a mai spus că la nivel mondial există o mişcare din partea dezvoltatorilor imobiliari care îşi îndreaptă atenţia către spaţiile de birouri şi cele rezdenţiale, investiţiile în spaţiile de retail nemaifiind la fel de atractive odată cu apariţia şi evoluţia comerţului online.

"Pe termen scurt, în următorii 10 ani, piaţa se va îndrepta către aceste două segmente - spaţii de birouri şi rezidenţiale. Marii dezvoltatori de mall-uri din Europa văd o scădere de interes pe partea de retail", a evidenţiat co-fondatorul One United.

În ceea ce priveşte o posibilă criză în piaţa imobiliară, reprezentanţii One United apreciază că piaţa este mai precaută şi are o rezilienţă mai mare.

"Dacă piaţa ar fi afectată de ceva în prezent, acest lucru ar fi importat de investitori din afară", au mai afirmat reprezentanţii companiei.

Totodată, oficialii companiei au mai spus că băncile nu sunt încântate să finanţeze proiectele imobiliare.

Reprezentanţii companiei au anunţat că lucrările de construcţie la One Tower din ansamblul One Floreasca City sunt în grafic, turnul a ajuns la nivelul P+12, urmând să fie livrat în trimestrul patru 2020. Acesta va avea 16 etaje. Vecinătatea cu parcul Floreasca, priveliştea panoramică asupra lacului precum şi pre-certificarea clădirii LEED Platinum V4 sunt doar câteva dintre elementele de atracţie ale proiectului, consideră proprietarii One United.

La One Cotroceni Park dezvoltatorul a început lucrările de demolare şi este în aşteptarea autorizaţiei de cons-trucţie pentru un business park cu suprafaţă de 80.000 mp, un concept inovator pentru companiile în căutarea unei soluţii de eficientizare a sediului. "Conceptul de la Cotroceni oferă o flexibilitate foarte mare, începând de la 3.400 mp până la 8.000 mp per etaj. Din calculele noastre, o companie cu trei sedii în diverse zone ale Bucureştiului, totalizând 15.000 mp face economii anuale de 250.000 euro, prin mutarea acestei suprafeţe în One Cotroceni Park", spune Ionuţ Dumitrescu, Co-Fondator One Office, divizia de birouri a One United Properties.

Proiectul One Cotroceni Park îşi propune să fie unic pe piaţa de birouri bucureşteană, cu beneficii precum: localizarea în interiorul inelului central al oraşului şi acces direct la metrou, suprafeţe generoase per etaj, terase rooftop gardens, zonă de retail de dimensiunea unui mall, spaţii verzi, zone pentru activităţi sportive în aer liber şi o vedere panoramică asupra vecinătăţilor - Palatul Cotroceni, Grădina Botanică sau Palatul Parlamentului. Termenul de livrare este trimestrul 4 2021.

Cel de-al treilea proiect, One Verdi Park, prevede construcţia a două turnuri unul de birouri şi unul rezidenţial, într-o zonă consacrată, pe bulevardul Barbu Văcărescu. Cele două turnuri vor fi conectate de un spaţiu comercial la parter. Pentru acest proiect, dezvoltatorul dă startul în această toamnă lucrărilor de construcţie, livrarea fiind estimată pentru primul trimestru al anului 2022.

Toate proiectele vor fi construite res-pectând cerinţele LEED pentru clădiri ecologice, dezvoltatorul asumându-şi livrarea unor ansambluri ce vor schimba în bine faţa Bucureştiului, revitalizând zone lăsate în paragină.

One United Properties are şi un portofoliu de 35.000 mp unde vizează noi investiţii pentru îmbunătăţirea produsului la standardele din prezent. One Victoriei Center a trecut recent printr-un proces de modernizare a recepţiei, abordând un nou concept pentru acest spaţiu. Clădirea găzduieşte chiriaşi precum grupul Mediafax, Food Panda, BRD, S&T, Embryo's Fertility Clinic, Irem Spa sau Ownzones Entertainment Technologies. Şi la One North Gate este în derulare un proces de modernizare a proprietăţii. Grupurile One şi Element işi vor muta birourile la One North Gate în luna octombrie, amenajând un sediu concept, semnat Lemon Office Design.

One United Properties este unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari din Bucureşti. Înfiinţată în 2007 de Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu, One United Properties este cunoscută pentru proiecte cum ar fi One Floreasca Lake, One Herastrau Park, One Charles de Gaulle sau One Herastrau Plaza. Începând cu 2017, împreună cu Ionuţ Dumitrescu, a fost înfiinţată divizia de birouri, One Office, care are astăzi un portofoliu existent de 35.000 mp (business park-ul One North Gate şi clădirea One Victoriei Center, fosta Bucharest Corporate Center) şi birouri în dezvoltare şi construcţie de 150.000 mp (One Tower, parte din One Floreasca City, One Cotroceni Park şi One Verdi Park). Pentru proiectele noi strategia este de a dezvolta comunităţi în concepte mixte, în timp ce pentru portofoliul existent proprietarul vizează noi investiţii pentru îmbunătăţirea produsului la standardele din prezent.