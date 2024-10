OnLeaf vrea să se listeze la Bursa de Valori Bucureşti

Reporter: Cum a pornit OnLeaf şi care este stadiul actual al companiei?

Constantin Straton: Afacerea noastră a luat naştere în primăvara anului 2019 când, fiind student în anul al treilea la Facultatea de Agronomie (USAMV Iaşi), am vrut să le ofer oamenilor posibilitatea de a cultiva singuri plante aromatice şi condimente. În primul an, am înregistrat o cifră de afaceri de 700 de lei şi o pierdere de 6.000 de lei.

Activitatea s-a dovedit a fi îngrozitor de grea, aşa că am decis să ne reorientăm către procesarea plantelor, fructelor şi legumelor, dezvoltând astfel o nouă direcţie pentru afacerea noastră.

Reporter: Care sunt principalele linii de activitate şi categorii de produse ale OnLeaf? De ce aţi optat pentru produsele pe care le realizaţi în prezent?

Constantin Straton: În prezent, oferim o gamă variată de produse naturale, incluzând ceaiuri, sosuri, condimente şi alune. În curând, vom lansa şi câteva tipuri de muştar, aducând astfel un plus de savoare şi autenticitate în oferta noastră. Ne propunem să adăugăm constant noi produse pentru a creşte valoarea comenzilor şi pentru a pătrunde pe noi nişe de piaţă.

Reporter: Din prezentările de pe site-ul companiei reiese că produsele pe care le realizaţi au la bază reţete proprii. Cum ajungeţi la aceste reţete?

Constantin Straton: Avem o procedură internă bine structurată, care cuprinde etape esenţiale: informare, testare, degustare, testarea prototipurilor şi selectarea variantelor pentru producţie. Analizăm feedback-ul de la clienţi şi facem ajustările necesare înainte de lansarea produselor.

Studiem cu atenţie metodele de preparare şi combinarea aromelor. După numeroase teste şi experimente, ajungem la mai multe variante pentru fiecare reţetă, care sunt apoi supuse degustării şi evaluării pentru a le îmbunătăţi sau pentru a selecta cea mai reuşită dintre ele. După lansarea pe piaţă, reţeta poate fi ajustată în funcţie de feedbackul primit de la clienţi, pentru a ne asigura că produsele noastre răspund aşteptărilor acestora.

Reporter: De unde vă procuraţi materia primă? Care este fluxul tehnologic din momentul recepţiei materiei prime până la realizarea produselor finale?

Constantin Straton: Încercăm să utilizăm cât mai multe ingrediente locale; astfel, fructele disponibile în zona Iaşiului, precum merele, perele, roşiile şi zmeura, le achiziţionăm de la producători locali, oferindu-le astfel o piaţă de desfacere.

Pentru fructele exotice, unde nu avem alternative locale, apelăm la surse din afara ţării. Procesul de prelucrare variază în funcţie de categoria de produse; în linii mari, însă, materiile prime trec prin etapele de spălare, condiţionare, sortare, feliere, preparare termică sau deshidratare. Ulterior, fiecare produs este ambalat sau etichetat, după caz, şi depozitat în vederea livrării.

Reporter: Ce capacităţi de producţie aveţi în acest moment?

Constantin Straton: La capacitate maximă, putem produce lunar până la 15.000-20.000 de sticle de sos, 40.000 de cutii de ceai şi 60.000 de recipiente de condimente.

Reporter: Care sunt categoriile de clienţi cărora vă adresaţi şi ce canale de distribuţie folosiţi?

Constantin Straton: Credem că oamenii nu ar trebui să aleagă între gust şi sănătate. Alimentaţia trebuie să rămână o plăcere, fără compromisuri în privinţa sănătăţii. De aceea, folosim doar ingrediente naturale, fără arome artificiale sau conservanţi, şi creăm alternative mai sănătoase la produsele renumite pentru conţinutul ridicat de zahăr (sosuri) sau arome adăugate (ceaiuri, snacksuri). Astfel, menţinem ideea de a mânca gustos, dar adăugăm elementul de natural, fără "chimicale" dăunătoare.

Clienţii ne pot găsi pe site-ul propriu, onleaf.ro, dar şi pe alte platforme online, cum ar fi emag.ro, în băcăniile locale şi în sectorul HoReCa.

În viitor, ne propunem să listăm anumite produse şi în hypermarketuri.

Reporter: Care este cifra de afaceri şi ce profit estimaţi că veţi obţine în acest an?

Constantin Straton: Am încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 744.000 de lei şi un profit net de 240.000 de lei. În 2024, ne propunem să ajungem la o cifră de afaceri de aproximativ 1,5 milioane de lei, însă profitabilitatea va fi considerabil mai mică, deoarece am investit semnificativ în noua fabrică şi în creşterea capacităţii de producţie.

Reporter: Ce investiţii aţi făcut până acum în OnLeaf şi la ce sume se ridică? Care au fost sursele de finanţare ale investiţiilor?

Constantin Straton: Am început de la zero, investind în special mult timp şi suflet. La sfârşitul anului 2022, am primit o investiţie de 100.000 de euro din partea lui Marius Alexe, iar în prezent investiţiile totale au ajuns la peste 250.000 de euro. Am accesat, de asemenea, credite bancare, care ne-au permis să ajungem într-o situaţie financiară suficient de solidă încât, cel puţin pentru moment, să nu mai fie necesară căutarea altor surse de finanţare.

Reporter: Aveţi de gând să apelaţi la mecanismele pieţei de capital pentru finanţare?

Constantin Straton: Dacă rezultatele financiare vor confirma că suntem o companie de succes, ne dorim să listăm afacerea la Bursa de Valori Bucureşti. Aceasta ne va permite să atragem capital pentru a intra într-o nouă etapă de dezvoltare şi să creştem vizibilitatea companiei. Până atunci, ne propunem să acumulăm experienţă şi să experimentăm, asumându-ne riscuri doar cu fondurile proprii.

Reporter: Ce obiective are OnLeaf pentru următorii trei-cinci ani?

Constantin Straton: Vizăm o creştere constantă a cifrei de afaceri, prin diversificarea gamei de produse şi extinderea canalelor de distribuţie. Ne dorim o dublare anuală a cifrei de afaceri, dar fără a pierde din vedere profitabilitatea, pentru a putea finanţa viitoarele investiţii din cash-ul generat de companie. Creşterea cifrei de afaceri ne ajută, de asemenea, să optimizăm fluxurile de producţie, permiţându-ne să producem mai mult, mai eficient şi la costuri mai reduse.

Am internalizat multe procese de producţie şi marketingul şi ne dorim să aducem şi contabilitatea în echipa noastră internă. În general, ne propunem să atragem alături de noi oameni valoroşi.

Reporter: Vă mulţumesc!