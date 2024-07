ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu aproape 16% în primele cinci luni din 2024

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 16% în primele cinci luni din acest an, până la 19.229, faţă de 16.608 în perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), informează Agerpres.

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 4.038 de firme (număr în creştere cu 14,59% faţă de ianuarie - mai 2023) şi în judeţele Ilfov (1.082, plus 48,22%), Cluj (1.017, plus 22,97%), Constanţa (998, plus 28,77%), Timiş (867, minus 2,36%) şi Iaşi (744, plus 39,59%).

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Covasna, respectiv 96 (plus 6,67% faţă de primele cinci luni din 2023), Ialomiţa (107, plus 16,30%), Mehedinţi (125, plus 25%) şi Caraş-Severin (127, plus 17,59%).

Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme, în ianuarie - mai 2024, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde s-au înregistrat 5.201 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, dizolvările din acest sector au crescut cu 12,72%.

Potrivit sursei citate, construcţiile, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, precum şi industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, şi anume 1.957 (plus 27,82%), 1.878 (plus 13,61%), respectiv 1.633 (plus 15,16%).