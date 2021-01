O declaraţie şocantă a fost pusă în circulaţie de agenţia Bloomberg, în seara de 18 ianuarie: "În mod clar, Covid-19 este mult mai periculos pentru majoritatea pacienţilor decât vaccinarea", declaraţie pe care i-a atribuit-o directorului medical al Agenţiei Norvegiene pentru Medicamente Steinar Madsen, într-o convorbire telefonică avută cu reporterul, în cazul deceselor celor 29 de norvegieni vaccinaţi anti-Covid-19 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-18/norway-finds-no-direct-link-between-elderly-deaths-and-vaccine).

Declaraţia este şocantă pentru că este improprie comparaţia între riscurile infecţiei şi riscurile vaccinării, cât timp suntem sănătoşi, deoarece avem şi o a treia variantă, să ne păzim de infecţie, fără să ne vaccinăm.

Noi şi o lume întreagă stăm acum cu ochii aţintiţi pe Norvegia, pentru că vaccinaţii morţi raportaţi acolo pe 14 ianuarie ne fac să şovăim să ne mai vaccinăm, după ce vaccinarea a fost aşteptată de omenire aproape un an şi tocmai începuse.

Declaraţia pusă în circulaţie de Bloomberg ne face să credem că stăm cu ochii aţintiţi la nişte proşti şi ne face să ezităm.

De aceea, articolul agenţiei Bloomberg este şocant.

Agenţia Bloomberg afirmă că Madsen a adăugat că este dificil de dovedit o legătură între vaccin şi decese. "Nu suntem alarmaţi".

Deja, suntem pierduţi.

Este greu să mai discernem dacă Madsen realizează ceea ce afirmă - adică, cum să nu fii alarmat când îţi mor vaccinaţii, de vreme ce nu poţi spune cu certitudine că între vaccinarea şi moartea lor nu este nicio legătură de cauzalitate?!

Pai, noi suntem alarmaţi că nu se ştie!

Articolul agenţiei are un titlu care subminează încrederea în autorităţile medicale norvegiene: "Norway Moves to Calm Vaccine Anxiety After Elderly Deaths".

În româneşte, varianta de traducere "Norvegia purcede la calmarea fricii de vaccin după moartea bătrânilor" nu are cum să restabilească încrederea în vaccinare, pentru că pe noi nu ne interesează ce face Norvegia, ci dacă vaccinul provoacă sau nu moartea.

Prima frază este şi ea neliniştitoare:

"Health authorities in Norway sought to allay safety concerns raised by the death of some elderly patients after they were vaccinated against Covid-19, saying there's no evidence of a direct link", pe care Google Translate o traduce astfel:

"Autorităţile sanitare din Norvegia au încercat să atenueze problemele de siguranţă ridicate de moartea unor pacienţi vârstnici după ce au fost vaccinaţi împotriva Covid-19, spunând că nu există dovezi ale unei legături directe".

Ceea ce înţelegem este, tot aşa, că autorităţile sanitare din Norvegia se ocupă să stopeze panica, fără niciun alt argument decât că nu ştiu dacă vaccinul ucide.

Conform cu îndemnul teoriilor antimanipulare trebuie să consultăm informaţiile difuzate de sursa de origine, ceea ce a putut fi făcut abia ieri, când, într-o reacţie care pare să fi fost provocată chiar de articolul agenţiei Bloomberg pe care l-am analizat până acum, Agenţia Norvegiană pentru Medicamente a precizat într-un text intitulat "Interes internaţional cu privire la decesele după vaccinarea împotriva coronavirusului" (https://www.fhi.no/en/news/2021/international-interest-about-deaths-following-coronavirus-vaccination/) cele ce urmează.

Dr. Sara Viksmoen Watle, medic principal la NIPH (Institutul Norvegian de Sănătate Publică, din care face parte Agenţia Norvegiana pentru Medicamente), explică: "Rezidenţii caselor de îngrijire medicală prezintă un risc foarte mare de a suferi o boală severă sau de a muri din cauza COVID-19 şi, prin urmare, au fost prioritari pentru vaccinare. O mare parte din cei care locuiesc în case de îngrijire medicală au condiţii grave de bază sau se află în ultimele etape ale vieţii. Speranţa de viaţă în căminele de bătrâni este relativ scurtă şi în medie, peste 300 de persoane mor în cămine de bătrâni din Norvegia în fiecare săptămână".

Dr. Watle explică mai departe că, din 18 ianuarie, 48.680 de persoane fuseseră vaccinate în Norvegia şi că majoritatea vor avea efecte secundare uşoare sau deloc: "Când vaccinăm pe cei mai în vârstă şi pe cei mai bolnavi care au adesea mai multe afecţiuni subiacente, ne aşteptăm la o mortalitate ridicată în această populaţie [n.n. - mortalitate naturală, fără legătură cu vaccinul]. Prin urmare, ne aşteptăm şi la decese după vaccinare [n.n. - aceleaşi decese care ar fi avut loc şi fără vaccinare] . Nu ştim încă dacă aceste decese se datorează vaccinului sau altor cauze, nu se poate exclude faptul că reacţiile adverse frecvente ar fi putut duce la un curs mai sever pentru unii pacienţi".

Dr. Watle continuă: "Cele 23 de decese au avut loc în termen de şase zile de la vaccinare. Vom examina aceste evenimente în raport cu numărul preconizat de decese în rândul populaţiilor din casele de îngrijire medicală. Agenţia şi Institutul Norvegian de Sănătate Publică efectuează acum analize aprofundate. Până în prezent, nu există analize statistice care să indice faptul că vaccinarea cu coronavirus a avut un risc crescut de deces în rândul celor vaccinaţi".

Există diferenţe subtile între textul difuzat de autorităţile norvegiene şi cel difuzat de agenţia Bloomberg, deşi informaţia de bază pare să fie aceeaşi.

În primul rând, din textul norvegian ne dăm seama că nu avem de a face cu nişte proşti.

În al doilea rând, textul norvegian nu lasă impresia că autorităţile ascund gunoiul sub preş (dimpotrivă, pare că este singura autoritate naţională din lume care a avut curajul să furnizeze, cu gura plină, această informaţie alarmantă, deşi, ulterior, au ieşit la iveală cazuri similare şi în alte ţări).

În final, ambele texte transmit că nu ştim încă dacă vaccinul Pfeizer provoacă moartea sau nu.

În România, întreaga această istorie are consecinţe.

Pare înţelept să inhibăm vaccinarea (oricum, nu luase avânt, deşi suntem pe locul 6 în lume), mai ales că îi viza în primul lot pe vârstnici şi să aşteptăm concluziile asupra cazului din Norvegia (şi de aiurea, pentru că, repet, reacţii adverse la vaccin sunt înregistrate, acum, pretutindeni).

Sau măcar să inhibăm vaccinarea bătrânilor până la limpezire.

La noi, după trei zile de tăcere, timp în care BURSA a relatat cazul norvegienilor care au murit după ce s-au vaccinat şi a informat publicul continuu asupra tuturor evenimentelor legate de asta, într-un text cu actualizări numeroase vizualizat de sute de mii de cititori în fiecare zi (După decesele din Norvegia, experţii în sănătate solicită suspendarea vaccinării cu Pfizer), Preşedintele Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiţă, a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă:

" Vom aştepta rezultatele din Norvegia şi, în momentul în care Agenţia Europeană a Medicamentului va face precizări în acest sens, cu siguranţă, ele vor fi cunoscute şi de noi şi de opinia publică."

Da.

Promiţător.

BURSA promite la rândul său, că va informa opinia publică asupra subiectului, ca şi până acum şi că, astfel, este sigur că informaţiile vor ajunge şi la autorităţi.