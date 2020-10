Noile listari au stârnit mereu interesul investitorilor. Speranţa că vei lua ieftin la început şi apoi cererea te va compleşi după listare astfel încât să vinzi foarte scump moare ultima la BVB. Sigur, în majoritatea cazurilor a funcţionat, s-a putut face profit chiar dacă nu mereu unul fantastic, dar mai sunt şi excepţii (vezi evoluţia acţiunilor Digi). Iar cei care vânează noile companii listate se gândesc mai mult la Norofert decât la Digi.

Norofert venea la bursă în martie, după un plasament privat, iar fondatorul companiei declara atunci că are speranţe mari cu preţul acţiunilor, având în vedere PER-ul tentant (4,5) şi perspectivele bune. Şi aşa a şi fost, de la 25 milioane lei capitalizare la listare s-a ajuns acum la 79 milioane lei după o majorare de capital cu acordarea de acţiuni gratuite (modelul clasic de creştere al Băncii Transilvania, Impact, etc., cu transformarea dividendelor în acţiuni gratuite). Profitul Norofert la şase luni era de 3,4 milioane lei iar dacă repetă cel puţin performanţa asta şi pe semestrul al doilea PER-ul rămâne sub 12, în ciuda acestei creşteri agresive a cotaţiilor după listare.

Cu atenţia stimulată de exemplul Norofert, am aruncat o privire pe modelul de business al Holde Agri Invest şi pe Memorandumul ataşat paginii companiei la BVB. Aparent, o afacere de perspectivă - cumpărarea de terenuri agricole şi gruparea lor în exploataţii. România are terenuri bune, subvenţia la hectar are şanse să crească (nimeni nu înţelege de ce România trebuie să ia bani europeni la hectar mult sub Franţa sau Germania de pildă), producţia la hectar are de asemenea loc berechet de creştere dacă se practică o agricultură modernă, iar nişa culturilor ecologice este promiţătoare. Compania are momentan 7.000 de hectare în administrare (în curând va ajunge însă la 8.000 după finalizarea unei tranzacţii şi ţinteşte spre 10.000 ha. la finalul anului) şi un capital social de 43 miloane lei.

Până aici toate bune şi frumoase. Acum apar însă semnele de întrebare pentru un investitor care nu a prins plasamentul privat dar ar vrea să ia acţiunile după listare, având modelul Norofert în minte. Compania are 43 milioane acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu, divizate între 37,2 milioane acţiuni ordinare de clasa A (86,5%) şi 5,8 milioane de acţiuni preferenţiale de clasa B (13,4%). Acţiunile preferenţiale care nu au drept de vot primesc însă un dividend de 0,5 lei/acţiune care se plăteşte înaintea celui aferent acţiunilor ordinare, fondul de dividende pentru aceste acţiuni preferenţiale fiind limitat la maxim 35% din profitul realizat de societate. Pe mine unul, perspectiva ca 13% din deţinătorii de acţiuni să culeagă până la 35% din profit şi implicit din dividende nu mă prea încântă.

Dar asta nu e tot. Şi managementul (reprezentat de Holding Agri Management) are dreptul la o parte din profit, iar partea asta nu e deloc mică. Pe lângă un onorariu fix de 53.000 euro la care se adaugă o parte variabilă de 20.000 euro pentru fiecare modul de 2.000 hectare în administrare (deci per total s-ar ajunge la 150.000 euro la 10.000 hectare) managementul are dreptul şi la o parte din profit. Aceasta e de 15% din EBIT dacă profitul brut pe hectar este sub 100 euro şi poate creşte până la 35% din EBIT dacă profitul brut pe hectar sare de 200 euro. Trăgând linie, din companie poate pleca peste 70% din profitul net înainte ca partea rămasă să ajungă la deţinătorii de acţiuni ordinare sub formă de dividende. Şi asta nu e tot. Managementul mai are şi un exit plan generos, cu un bonus de până la 25% din randamentul intern realizat după zece ani.

Una peste alta, din punctul meu de vedere, Holde Agri Invest este înainte de orice o afacere extraordinară pentru management, excelentă pentru acţionarii preferenţiali şi abia la sfârşit poate fi bună pentru investitorii de retail care cumpără după listare. Asta nu înseamnă că acţiunile nu au loc de creştere, mai ales cu poves­tea de succes a Norofert în faţă. Şi BET-FI ajunsese la aproape 100.000 puncte la un moment dat şi tot se găseau analişti care să mai recomande SIF-urile prin 2007, aşa că orice se poate întâmpla.