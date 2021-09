Pandemia a crescut consumul online de muzică

Obiceiurile de consum se tot modifică de la startul pandemiei, iar anumite industrii au de câştigat din asta, altele de pierdut. Accesările online de muzică la nivel mondial au crescut în primele opt luni ale anului cu 25,9%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui nou studiu privitor la tendinţele muzicale internaţionale realizat de MRC Data. Totalul accesărilor online audio on-demand, din ianuarie până în august 2021, este de 1.700 de miliarde, faţă de 1.400 de miliarde, în primele opt luni ale anului 2020.

În raport sunt incluse liste ce variază de la ce cântece au avut cel mai mare impact la nivel internaţional în ultimele 12 luni până la ţările care au înregistrat cea mai mare creştere în accesarea muzicii, în baza Billboard Global 200 şi Global Excl. U.S. Dacă cifrele pentru streamingul global de muzică în 2021 sunt pozitive, cele legat de descărcările plătite arată tot mai prost. La nivel global, vânzărea de piese în format digital a scăzut cu 14,2% în primele opt luni ale anului, cu doar 250,2 milioane, faţă de 291,5 milioane, în aceeaşi perioadă a anului trecut. MRC Data a inclus o listă de 24 de cântece care s-au regăsit în topurile globale Billboard în fiecare săptămână a primului an de când acestea au fost lansate, între care Dua Lipa cu "Don't Start Now", Harry Styles cu "Watermelon Sugar", Lil Nas X cu "Old Town Road", The Weeknd cu "Blinding Lights", Lewis Capaldi cu "Someone You Loved", BTS cu "Dynamite", Billie Eilish cu "Bad Guy" şi Ed Sheeran cu "Perfect" şi "Shape of You". Listei se adaugă "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" -Jawsh 685 X Jason Derulo, "Head & Heart" - Joel Corry X MNEK, "Hawai" - Maluma, şi "Yoru ni Kakeru" - YOASOBI. Dintre cele 1.300 de cântece interpretate de 800 de artişti care au ajuns într-unul dintre cele două topuri globale Billboard în primul an al existenţei lor, artiştii americani reprezintă 51%. Alte teritorii reprezentate în cele două clasamente de artişti sunt Marea Britanie, cu 10,9%, Puerto Rico, cu 9,6%, Canada, cu 7,5%, Columbia, cu 4,2%, Coreea de Sud, cu 2%, Japonia, cu 1,9%, şi Australia, cu 1,9%. Între ţările ai cărora artişti reprezintă sub 1% din topuri se numără Brazilia, Argentina, Germania şi Franţa. Potrivit MRC Dara, 72% din accesările online de anul acesta au venit de peste tot din afara SUA.