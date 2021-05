"Pandemia a generat un salt uriaş privind adoptarea online-bankingului"

Reporter: Cu ce sentiment a început anul piaţa bancară?

Gabriela Nistor: Piaţa bancară a început anul pozitiv, datorită ameliorării percepţiei de risc, optimismului adus de campania de vaccinare şi de mixul relaxat de politici economice. Soldul creditului neguvernamental s-a majorat cu 5,2% an/an, în medie, în perioada ianuarie-februarie, evoluţie determinată mai ales de majorarea componentei lei. Creditul acordat populaţiei s-a majorat, la nivelul pieţei, cu 0,5% de la începutul anului, iar Banca Transilvania şi-a continuat dezvoltarea, menţinându-se uşor peste trendul pieţei.

Reporter: Care sunt perspectivele pentru 2021?

Gabriela Nistor: Pentru 2021 ne aşteptăm la o evoluţie favorabilă a soldului creditului neguvernamental, cu o creştere medie cu peste 6% an/an, dinamică susţinută de o serie de factori: nivelul redus al costurilor reale de finanţare, intrarea economiei reale într-un nou ciclu, climat investiţional pozitiv la începutul unui nou ciclu şi perspectivele de implementare a programelor lansate de Uniunea Europeană în 2020, cum ar fi Next Generation şi cadrul financiar multianual 2021-2027.

Reporter: Care sunt efectele pandemiei asupra activităţii desfăşurate de banca pe care o reprezentaţi?

Gabriela Nistor: Pandemia a dus la schimbare de comportamente şi la obiceiuri noi de consum, iar odată cu acestea la modul de a face banking de la distanţă şi cu încredere mai mare în mediul online. Două modificări majore din viaţa românilor, aduse de pandemie, au influenţat comportamentul clienţilor noştri: "go outside" a devenit "go online" din cauza limitării deplasărilor şi a necesităţii păstrării distanţării, iar "bani cash" a devenit "bani în cont" - aici a avut loc inclusiv schimbarea unei convingeri din rândul românilor, aceea de a fi siguri de valoarea banilor dacă îi avem în buzunar, dacă îi putem număra.

Cifrele Băncii Transilvania arată că perioada pandemiei a generat un salt uriaş privind adoptarea online-bankingului, progres care altfel ar fi luat ani de zile şi care a adus România mai aproape de vestul Europei în ceea ce priveşte digitalizarea. Bankingul de acasă a adus transformare digitală: un alt mod de a ne organiza banii şi timpul. Vedem oportunităţi extraordinare pentru clienţi privind mobilitatea, dată de bankingul de la distanţă, accesarea de noi produse şi servicii, dar şi de creşterea rapidă a încrederii de a plăti online, cum spuneam. Pentru tot mai multe persoane, bankingul online a devenit confortabil, parte din viaţa de zi cu zi.

Cifrele BT ne arată şi câteva tendinţe interesante: 500.000 de clienţi au făcut prima tranzacţie online cu cardul anul trecut, iar BT Pay a fost într-o cursă de viteză, cu o adopţie extrem de accelerată, numărul de utilizatori dublându-se în 2020 faţă de finalul lui 2019. De asemenea, 1 din 3 clienţi au ajuns să utilizeze cardul digital, din wallet-uri, aşa încât avem 1,4 milioane de carduri digitale, adăugate în BT Pay, Apple Pay şi Google Pay. M-aş referi şi la numărul de comercianţi cu soluţii de e-commerce, care s-a dublat în 2020, iar volumele procesate prin terminalele e-commerce BT s-au dublat, de asemenea.

În privinţa creditării, am observat o anumită prudenţă a oamenilor, mai ales în ceea ce priveşte creditele de consum. Nesiguranţa adusă de pandemie în zona de sănătate, dar şi în domeniul economic, munca de acasă şi limitarea posibilităţii de a călători au dus cel mai probabil la amânări pentru cheltuielile care nu sunt prioritare sau care nu mai au legătură cu viaţa de dinainte de pandemie. În schimb, din fericire, oamenii nu au renunţat la planurile mai mari, iar creditele imobiliare au înregistrat o creştere însemnată faţă de 2019. Oamenii au început să îşi dorească mai mult, un apartament mai mare, cu terasă sau vor să se mute la casă cu grădină, ceea ce arată că preferinţele s-au schimbat, iar stilul de viaţă este altul acum.

Reporter: Câte cereri de amânare a ratelor bancare aţi aprobat până acum?

Gabriela Nistor: În 2020 am soluţionat aproximativ 34.000 de cereri de amânare pentru creditele pentru persoanele fizice.

Reporter: În ce proporţie acestea au fost făcute în baza programului guvernamental şi în ce proporţie în baza programului propus de bancă?

Gabriela Nistor: 72% dintre cererile de amânare primite în 2020 au fost făcute în baza programului guvernamental, prevăzut de OUG 37, diferenţa a fost acomodată prin programele proprii BT. În plus, Banca Transilvania a venit cu propriile măsuri pentru clienţi, amânarea a până la trei rate de credit, fără recuperarea dobânzii pentru credite şi prin perioadă de graţie extinsă la cardurile de credit şi scutirea de dobândă timp de două luni, respectiv diminuată în luna a treia, la cardurile de credit. Aproape 500.000 de carduri au fost scutite timp de 3 luni de plata obligaţiei minime lunare.

Reporter: Care a fost evoluţia segmentului de creditare, respectiv evoluţia depozitelor în ultimul an, la Banca Transilvania, si cum apreciati ca va evolua acest segment in 2021?

Gabriela Nistor: Soldul creditelor pentru persoanele fizice a crescut în 2020 cu 4,4%. Soldul depozitelor a evoluat mult mai accelerat faţă de credite şi a crescut cu 18,4% - explicabil pentru perioada pe care o traversăm, în care românii s-au îndreptat mai tare spre economisire. Pentru acest an estimăm o creştere mai accelerată pe partea de credite, având în vedere că, din ce se vede, lumea şi-a continuat sau a reluat planurile mari şi mici. Referitor la depozite, estimăm o creştere mai domoală.

Reporter: Cât de mult a contribuit programul Noua Casă la creşterea segmentului de creditare?

Gabriela Nistor: Pe parcursul anului 2020 au fost două programe guvernamentale destinate cumpărării de locuinţe - Prima Casă, care începuse în 2019, dar şi Noua Casă. La BT, per total, cele două programe au generat anul trecut aproximtiv 10% din producţia totală de credite, respectiv 24% din totalul creditelor imobiliare. Referindu-mă în mod special la programul Noua Casă, în ultimul trimestru din 2020 acesta a generat 14% din volumul total al creditelor, respectiv 37% din creditele imobliare.

Reporter: Cum au evoluat dobânzile la credite şi cele la depozite?

Gabriela Nistor: Atât la credite, cât şi la depozite, dobânzile BT au scăzut. Pentru depozite, banca noastră a făcut două "corecţii", în mai şi septembrie, pe toate maturităţile de economisire. La credite a fost menţinut un nivel general mai scăzut al preţurilor în 2020, comparativ cu 2019. Am venit, de asemenea, cu campanii de shopping bancar online, care au însemnat dobânzi şi mai mici pe o perioadă determinată, dar şi alte facilităţi.

Reporter: Cât de repede v-aţi adaptat la procesul de digitalizare forţată?

Gabriela Nistor: Pandemia a găsit Banca Transilvania într-o poziţie de leadership pe piaţa cardurilor - cu o bază de clienţi şi infrastructură solidă, consolidată în timp - nu la mult timp după ce BT anunţase în ianuarie 2020 că a depăşit borna de 4 milioane de carduri. Tot atunci, banca a anunţat că şi-a propus ca 2020 să fie o continuare a acestui parcurs, cu accent pe zona de digital şi mai ales pe aplicaţia BT Pay, aplicaţie integrată într-un sistem de dezvoltare continuă, pentru a aduce clienţilor bankingul mai aproape.

Tendinţele pe care le-am remarcat înainte de începerea pandemiei s-au acelerat pe perioada stării de urgenţă. Am văzut că prin noutăţile cu care am venit pentru banking de acasă putem ajuta clienţii. Dar am ştiut că este şi un punct de inflexiune pentru bancă, aşa încât în 2020 am accelerat proiectele şi lansările, mai ales noi funcţionalităţi în aplicaţia BT Pay. Este vorba de accesul la cardul digital înainte de a avea cardul fizic, prin care am rezolvat o problemă importantă pentru clienţii noştri, mai ales când vine vorba de carduri reemise la scadenţă deoarece pot folosi cardul în aplicaţie, înainte de a primi cardul fizic.

Funcţionalitatea este valabilă şi pentru clienţii noi şi, împreună cu deschiderea unui cont curent online prin NEOCont, le oferim acum o experienţă online completă. Ca să vă faceţi o idee privind anvergura, peste 100.000 de carduri au fost adăugate în BT Pay înainte de a fi primite fizic. O altă noutate în BT Pay a fost accesul la detaliile cardului direct în aplicaţie, precum şi posibilitatea de a retrage bani de la toate bancomatele BT, nu doar de la bancomatele contactless, pe baza codurilor generate de BT Pay. Am lansat, de asemenea, opţiunea donaţii prin telefon, iar peste 13.000 de donaţii au fost făcute prin intermediul aplicaţiei pentru 12 ONG-uri. A urmat lansarea opţiunii de transferuri de pe cardurile emise de alte bănci din România către carduri BT prin posibilitatea de adăugarea în BT Pay de carduri non BT emise de bănci şi fintech-uri din România. De asemenea, anul trecut am lansat opţiunea de autentificare a plăţilor online prin biometrie, direct din BT Pay, iar peste 7 milioane de tranzacţii au fost, astfel, confirmate anul trecut. Aş aminti, de asemenea, actualizarea datelor personale în BT Pay, un flux simplificat pentru clienţii BT Pay.

Pentru viitorii clienţi ai băncii noastre, am lansat NEOcont, care vine cu posibilitatea de a deschide 100% de la distanţă un cont curent. Peste 12.000 de clienţi şi-au deschis cont, au solicitat card ori s-au abonat online la NEO, prin NEOcont, în 2020.

Cu alte cuvinte, prin tot ce am lansat mai ales în contextul pandemiei, având BT Pay clienţii nu mai au nevoie de cardul fizic deoarece folosind BT Pay pot face plăţi contactless la comercianţi, pot retrage bani de la bancomate, au acces la detalii despre carduri pentru tranzacţii online, pot transfera bani către alte persoane, îşi pot gestiona cardurile etc.

Reporter: Mulţumesc!