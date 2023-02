PARLAMENT:A avut loc şedinţa comună pentru marcarea unui an de la declanşarea războiului din Ucraina

Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, Ihor Prokopchuk, a transmis, astăzi, în plenul Parlamentului, recunoştinţa ţării sale pentru sprijinul acordat de România la toate nivelurile, menţionând că războiul declanşat de Rusia a luat foarte multe vieţi, dar Ucraina rezistă agresiunii ruse şi va învinge...Citeşte mai mult...

---

UDMR susţine în continuare valorile democraţiei, a declarat astăzi liderul senatorilor Uniunii, Turos Lorand, în şedinţa comună a Parlamentului prin care se marchează un an de la declanşarea agresiunii militare a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei...Citeşte mai mult...

---

Parlamentul României transmite un mesaj ferm şi sincer de susţinere a poporului ucrainean, a afirmat, astăzi, vicepreşedintele Senatului, Sorin Cîmpeanu, la şedinţa comună a forului legislativ care marchează un an de la declanşarea agresiunii militare a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei...Citeşte mai mult...

---

Deputatul social-democrat Daniel Suciu a declarat, astăzi, în plenul reunit al Parlamentului, că războiul este "despre suferinţă" şi despre experienţe care niciodată nu ar trebui trăite, informează Agerpres

"În timp ce mă gândeam ce o să vorbesc astăzi, m-a ajutat istoria, oarecum, pentru că fix acum un an, împreună cu colegul meu Bogdan Ivan, în noaptea de 26 spre 27 februarie, am trecut în Ucraina cu 10 autocare şi am trecut în România peste 1.000 de femei şi de copii, în siguranţă, după ce au stat două zile în frig. Când vorbeşti despre război nu ai putea să vorbeşti în termeni politici sau să câştigi capital electoral. Vreau să vă arăt câteva imagini, pentru că imaginile întotdeauna fac cât 1.000 de cuvinte. Dragi colegi, războiul este despre suferinţă şi despre experienţe care niciodată nu ar trebui să fie trăite de cei mai vulnerabili dintre noi şi suferinţă, de un an de zile, se întâmplă la puţin peste 100 de kilometru de unde locuiesc eu. Spuneam de suferinţă - această poză am făcut-o eu fix acum un an de zile şi, dacă nu vedeţi până aici, încercaţi să vă închipuiţi că este o mamă, un tată şi doi copii, iar tatăl îşi îmbrăţişează soţia şi dă copiii unui străin. Mi-au dat un copil în braţe nevorbindu-mi limba, dar spunându-mi să am grijă de acel copil", a povestit Suciu, în şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor prin care se marchează un an de la declanşarea agresiunii militare a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

El a subliniat că "războiul este despre suferinţă şi nu despre calcule politice".

"Părinţii şi străbunicii şi bunicii noştri au trăit şi al Doilea Război Mondial, au trăit şi invazii, au trăit şi crime, au trăit şi violuri. Maghiarii au trăit în '56 invazii, cehii şi slovacii le-au trăit şi ei în '68, dar nimeni din această Europă a noastră, a tuturor, nu s-ar fi gândit că în 2022 o să trăiască aceleaşi lucruri, în această epocă a solidarităţii, a înţelegerii şi a comunităţii internaţionale. Vreau să vă mai arăt o poză, este o maşinuţă de copil pierdută în faţa porţii din Vama Siret pe care am înmânat-o unui alt copilaş care plângea. Prin suferinţa unuia am făcut o bucurie altuia, care era la fel de supărat într-un miez de noapte. (...) Îmi place să cred că România este casa tuturor celor care se află în suferinţă. Închei spunându-vă că, pentru ca răul să triumfe, este suficient ca cei buni să nu facă absolut nimic. Mie îmi place să cred despre ţara mea că este o ţară bună. Îmi place să cred despre românii noştri că sunt buni şi ei într-adevăr au făcut ceva, s-au aflat, se află şi cu siguranţă se vor afla de partea bună la istoriei", a afirmat social-democratul.

---

Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit, ast[zi, în şedinţă comună pentru a marca un an de la declanşarea agresiunii militare a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, conform Agerpres.

Şedinţa este condusă de vicepreşedintele Senatului Sorin Cîmpeanu.

La reuniune participă şi ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, Ihor Prokopchuk.

În debutul şedinţei comune, parlamentarii au păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor acestui război.

Potrivit programului, vor fi intervenţii de câte cinci minute din partea grupurilor parlamentare.