Luminor Bank şi IBM au anunţat astăzi, 27 ianuarie, un nou contract, semnat în luna decembrie pe o durată de cinci ani, prin care IBM Services va sprijini Luminor să îşi accelereze transformarea digitală şi să îşi consolideze procesele de securitate şi conformitate cu reglementările prin migrarea infrastructurii IT către IBM Cloud pentru Servicii Financiare, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Alături de IBM, Luminor îşi propune să accelereze adoptarea tehnologiei de ultimă generaţie şi a soluţiilor bazate pe digitalizare, într-un mediu cloud hibrid. Aceasta îi va permită să obţină rezultate mai bune în toate procesele de business, să implementeze aplicaţiile într-un mod mai rapid şi să aducă mai multă agilitate printr-o securitate sporită.

Potrivit sursei citate, Luminor este a treia cea mai mare bancă din regiunea baltică şi Estonia, înfiinţată în 2017 prin fuziunea operaţiunilor Nordea şi DNB în ţările baltice. Banca a intrat în următoarea etapă a transformării sale după migrarea cu succes a clienţilor săi pe o nouă platformă bancară comună, independentă de fostele bănci-mamă. Următoarea etapă de dezvoltare pentru Luminor are ca scop creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor, transformarea digitală şi creşterea business-ului, consolidând în acelaşi timp procesele de securitate şi de reglementare specifice industriei.

Luminor va crea o nouă platformă digitală ca bază pentru creşterea viitoare a băncii şi dezvoltarea inovaţiei digitale într-un mediu IT agil şi axat pe conformitate. Platforma va rula pe IBM Cloud pentru Servicii Financiare care implică un set de cerinţe de securitate şi control al conformităţii (IBM Cloud Framework for Financial Services). Astfel, instituţiile financiare pot să găzduiască cu încredere aplicaţii cheie şi sarcini de lucru.

Platforma include, de asemenea, acelaşi capacităţi confidenţiale de calcul din sistemele IBM Z, dar şi capacităţile de criptare "Keep Your Own Key" disponibile prin serviciile IBM Hyper Protect, care beneficiază de cel mai înalt nivel de certificare de securitate pentru tehnologii comerciale. Acest lucru oferă companiilor posibilitatea de a păstra controlul asupra propriilor chei de criptare, astfel încât clienţii să fie singurii care pot controla accesul la propriile lor date.

Ca parte a contractului, IBM Global Business Services va oferi Luminor acces la experienţa vastă în industrie şi la inovaţiile sale în tehnologiile bazate pe cloud, Inteligenţă Artificială (AI) şi securitate, cu rolul de a le putea spori capacitatea de dezvoltare a noi produse şi servicii digitale. În acelaşi timp, IBM Global Technology Services va gestiona operaţiunile IT ale Luminor şi va contribui la transformarea platformei sale bancare, care utilizează un model bazat pe AI, se menţionează în comunicat.

Peter Bosek, CEO Luminor, a declarat: "Acest parteneriat este esenţial pentru Luminor pe măsură ce intrăm în următoarea etapă de creştere a programului nostru de transformare; lucrând cu IBM ne putem îmbunătăţi în mod semnificativ agilitatea noastră tehnologică şi putem accelera digitalizarea afacerii. Migrarea către IBM Cloud pentru Servicii Financiare ne poate permite să îmbunătăţim produsele şi serviciile noastre pentru clienţi şi să venim cu produse bancare globale inovatoare pe piaţă."

"IBM vine cu zeci de ani de experienţă în industrie şi leadership în materie de securitate pentru a ajuta Luminor să îşi transforme operaţiunile şi să aducă experienţe inovatoare clienţilor săi", a declarat Howard Boville, vicepreşedinte senior, IBM Hybrid Cloud. "Prin adoptarea soluţiei IBM Cloud pentru Servicii Financiare, Luminor va putea avea o abordare holistică a securităţii şi să răspundă cerinţelor de conformitate în domeniu, menţinând în acelaşi timp accentul pe inovaţie şi creşterea afacerii în beneficiul clienţilor săi."

Ilja Sovetov, CTO Luminor, a adăugat: "Suntem încântaţi să colaborăm cu IBM pentru acest program pe mai mulţi ani. IBM are capacităţi înalte atât în operaţiuni tehnologice, cât şi în înţelegerea nevoilor specifice de conformitate, securitate şi rezilienţă din industria bancară. Acest program poate ajuta, de asemenea, la accelerarea implementării de soluţii avansate de securitate cibernetică."

Conform comunicatului, IBM este un furnizor important de cloud hibrid, date şi soluţii de inteligenţă artificială pentru industria globală a serviciilor financiare. Pentru a afla mai multe despre soluţiile şi perspectivele IBM pentru industria bancară globală, vă rugăm să vizitaţi www.ibm.com/industries/banking-financial-markets

În plus faţă de instituţiile financiare, ecosistemul IBM Cloud pentru Servicii Financiare include mai mult de 75 de furnizori independenţi de software (ISV) care au acceptat să îşi includă ofertele şi serviciile cloud pe platformă. Pentru mai multe informaţii despre IBM Cloud for Financial Services, vizitaţi www.ibm.com/cloud/financial-services