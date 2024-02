Peste 17 milioane de turişti străini au vizitat Dubaiul în 2023

Dubaiul a primit mai mulţi turişti decât oricând în 2023, atrăgând 17,15 milioane de vizitatori internaţionali care au înnoptat pe parcursul anului, conform celor mai recente date publicate de Departamentul de Economie şi Turism din Dubai (DET). Reprezentând o creştere de 19,4% în ritm anual faţă de cele 14,36 milioane de sosiri de turişti în 2022, cifra de anul trecut a depăşit, de asemenea, recordul anterior de 16,73 milioane de vizitatori înregistrat în 2019.

Sărbătorind un record în 2023, performanţa industriei turistice din Dubai a consolidat şi mai mult clasarea sa ca destinaţie globală nr. 1 pentru al treilea an consecutiv, fără precedent, în cadrul Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2024, fiind primul oraş care a obţinut această distincţie unică. Recunoaşterea repetată a Dubaiului drept destinaţia preferată a lumii este o dovadă a ofertelor vibrante şi diverse ale oraşului - cu un amestec eclectic de hoteluri şi restaurante de lux şi la preţuri accesibile, precum şi o serie de atracţii şi situri culturale care aduc un omagiu patrimoniului emiratului. Adresându-se călătorilor cu toate bugetele şi preferinţele, propunerea unică a Dubaiului, alături de un calendar de evenimente de afaceri, de agrement şi sportive pe tot parcursul anului, continuă să atragă vizitatori din întreaga lume.

Issam Kazim, CEO Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, a spus: "Gama extinsă de oferte şi reputaţia Dubaiului ca destinaţie sigură şi accesibilă au fost recunoscute în mod constant în mai mulţi indici globali, culminând cu încoronarea oraşului ca fiind destinaţia globală nr. 1 pentru al treilea an consecutiv în cadrul Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2024. Succesul susţinut va spori şi mai mult încrederea şi afinitatea durabilă a vizitatorilor faţă de Dubai, pe măsură ce acesta accelerează în direcţia atingerii obiectivului de a deveni cel mai bun oraş în care să vizitezi, să trăieşti şi să lucrezi. Valorificăm în mod strategic impulsul semnificativ generat pentru a impulsiona creşterea în toate segmentele de turism şi pentru a spori capacitatea de a ne prezenta ofertele noastre de neegalat, adaptate pentru a satisface diversele preferinţe şi bugete ale călătorilor internaţionali."