Piaţa globală a serviciilor lingvistice valora 62,6 miliarde dolari, anul trecut

Serviciile lingvistice reprezintă o piaţă în continuă dezvoltare şi expansiune. Conform studiului The 2022 Nimdzi 100: The Ranking of Top 100 Largest Language Service Providers, în 2021, aceasta a înregistrat o valoare de 62,6 miliarde dolari şi se estimează o rată de creştere anuală (CAGR) de 7,5% pentru perioada 2022-2027. Conform aceleiaşi surse, din această valoare, aproximativ 50% vine din traduceri, fiind urmată de interpretariat şi servicii de tehnologie. România se înscrie în acelaşi trend ascendent, piaţa naţională având o creştere de 22,09%, în 2021 faţă de 2020.

Reporter: Ce înseamă astăzi să oferi servicii lingvistice şi care sunt principlale provocări, dar şi oportunităţi pe care o companie le poate avea? Prin ce se deosebesc, mai exact, aceste servicii de cele tradiţionale oferite de birourile de traduceri?

Virginia Bordaş: La fel ca în toate domeniile, consider că, în prezent, principala provocare, dar şi oportunitate este reprezentată de tehnologie. Deşi serviciile lingvistice presupun o participare umană importantă, prin nevoia adaptării şi a personalizării textului, astfel încât acesta să fie corect, dar şi relevant, şi aici beneficiem de ajutorul tehnologiei. La Atelierul de Traduceri, am fost mereu avangardişti, în sensul că am adoptat tehnologia ca un partener de nădejde, din primele zile. Tehnologia ne ajută foarte mult în timpul traducerii cu acele aspecte de asigurarea calităţii, astfel încât să eliminăm 99,9% din erorile produse în timpul procesului de traducere. În ceea ce priveşte inteligenţa artificială (IA), încă nu putem afirma că traducerile livrate sunt 100% fără greşeli.

Reporter: Cum poate ajuta concret tehnologia un profesionist în domeniul serviciilor lingvistice şi când începe aceasta să devină o provocare?

Virginia Bordaş: Statisticile arată că, la nivel mondial, volumul de cuvinte de tradus creşte aproape exponenţial. Tehnologiile pe bază de IA (machine translation, natural language processing) vin să ajute companiile să livreze traduceri într-un timp mult mai scurt. Consider că pentru a atinge rezultate optime, trebuie să înţelegem IA ca pe un ajutor, un asistent în procesul de traducere, nu un substitut integral al traducătorului. IA reprezintă o modalitate de a traduce bine, dar mai rapid, într-un format hibrid. Această tehnologie joacă un rol foarte important şi în modul în care procesăm textul şi vocea, în sensul disponibilităţii datelor. Ce ne permite IA, în prezent, este să eliminăm barierele de comunicare, oferind traduceri de conţinut informativ în 200 de combinaţii de limbi, facilitând accesul la informaţii aproximativ oricui are acces la canale de comunicare online. Dar aici aş vrea să subliniez caracterul informativ al textelor. Pentru materiale din domenii precum literatura, arta sau din domenii specializate, în care pentru a da o interpretare corectă este nevoie de înţelegerea contextului sau cunoştinţe de specialitate conexe, IA poate fi doar un ajutor de nădejde, dar nicidecum un înlocuitor. IA nu generează o traducere 100% perfectă din punct de vedere al stilului, însă poate oferi traduceri cu caracter informativ, iar traducătorul adaugă expertiza şi experienţa personală prin acel "fine-tuning", care să facă traducerea perfectă.

Astfel, consider că în acest domeniu, IA este un partener, o oportunitate, nu o limită.

Reporter: Ne puteţi oferi un exemplu de situaţie în care IA este ajutorul ideal?

Virginia Bordaş: Cred că cel mai relevant exemplu este cel al serviciilor lingvistice necesare în cadrul evenimentelor sau interacţiunilor online, de tip training. IA ne permite să generăm subtitrări sau interpretariat în timp real, în timpul conferinţelor, discuţiilor sau cursurilor online, ceea ce este un mare câştig de timp şi de cost pentru client.

Reporter: Cum aţi aplicat aeastă tehnologie şi care a fost reacţia pieţei, a clienţilor, la primirea serviciului?

Virginia Bordaş: Spuneam că noi am implementat această tehnologie încă de la început. Am învăţat mult din experienţa proprie şi ne documentăm permanent. Ca model de business, la Atelierul de Traduceri am introdus o buclă de feedback, în care implicăm şi clientul, pentru a corecta din timp orice inconsecvenţă care poate apărea. Fiecare client are elemente specifice proprii (terminologie, limbaj), iar noi ne adaptăm şi personalizăm serviciul pentru fiecare client în parte. Din sondajele noastre, 9 din 10 clienţi ne-au dat nota 10 pentru aspecte privind calitatea traducerilor şi timpul de livrare. Aceste recenzii ne onorează şi ne demonstrează că, într-adevăr clienţii au încredere în munca noastră. Ne caracterizează flexibilitatea şi curiozitatea, suntem mereu atenţi la nevoile clientului şi învăţăm în fiecare zi lucruri noi.

Reporter: Cât de importante sunt serviciile lingvistice în derularea afacerilor şi cum se poate asigura siguranţa traducerilor în domenii atât de diferite cu care firmele interacţionează?

Virginia Bordaş: Fiecare firmă interacţionează cu câteva domenii, să le numim standard, dar are şi particularităţi proprii, date de domeniul de activitate. Cel mai des întâlnite cazuri sunt interacţiunile cu domeniul juridic şi cu cel financiar. Acestea, asigură colaborarea companiilor cu clienţii sau furnizorii, iar precizia serviciilor lingvistice trebuie să fie maximă. În funcţie de destinaţia finală a informaţiei, exprimarea trebuie să fie familiară, dacă ne gândim la legislaţia din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care este de interes atât pentru profesionişti, cât şi pentru nespecialişti sau poate fi formală, dacă destinatarul final este un specialist sau o autoritate. În Atelierul de Traduceri, avem propria echipă de jurişti, care ne susţine în a livra traduceri de o calitate superioară. La fel, pentru traducerile tehnice, unde este nevoie de o mare precizie, lucrăm cu experţi din diferite domenii, pentru a asigura calitate maximă. Este foarte important ca ceea ce livrăm să fie adaptat domeniului, publicurilor şi contextului în care va fi folosită acea informaţie.

Complementar domeniilor anterioare, marketingul este un domeniu aparte, unde rigurozitatea limbii întâlneşte creativitatea. Dacă la nivelul traducerilor tehnice sau juridice, facem un transfer de conţinut sau de informaţie, în cazul marketingului, trebuie ca mai întâi să cunoaştem bine produsul, să înţelegem consumatorul, iar în serviciul pe care noi îl livrăm să adăugăm, la mixul de ingrediente deja cunoscut, acel ingredient secret care să genereze atractivitate, încredere, interacţiune şi, în cele din urmă, vânzări.

Modelul nostru de business ne diferenţiază de competitori prin câteva caracteristici proprii: scalabilitatea, disponibilitatea traducătorilor nativi cu competenţe în diferite limbi, reţeaua extinsă de experţi şi, nu în ultimul rând, utilizarea tehnologiei pentru a creşte productivitatea şi calitatea. Suntem în contact cu o reţea de peste 300 de traducători, asigurând traduceri în peste 40 de combinaţii lingvistice.

Reporter: Oamenii vor să interacţioneze cu conţinut în limba maternă, acest lucru le oferă siguranţă şi familiaritate. Cum ajută serviciile lingvistice companiile să crească şi să se extindă pe pieţe noi, cu clienţi şi consumatori din culturi diferite?

Virginia Bordaş: Într-adevăr, accesul la informaţii în limba maternă este foarte important în procesul de cumpărare. Conform studiului Common Sense Advisory, Can't Read, Won't Buy, 76% din respondenţi preferă conţinut în limba lor maternă, chiar dacă este de o calitate slabă, 73% doresc recenzii în limba lor, 66% utilizează Machine Translation pentru traducere, iar 40% nu vor cumpăra dacă acel conţinut este într-o limbă străină.

Localizarea, unul din principalele tipuri de servicii lingvistice, înseamnă, de fapt, asigurarea accesului unui număr cât mai mare de consumatori la serviciile şi produsele unei companii prin comunicarea cu cât mai multe persoane, din diverse regiuni, care vorbesc limbi diferite.

Localizarea, însă, e un proces mult mai amplu. Aceasta include adaptarea lingvistică, de natură tehnică (format de oră şi dată, exprimare preţurilor etc.) şi de experienţă a clientului. Localizarea joacă un rol esenţial în poziţionarea brandului şi în mesajul pe care compania îl transmite clienţilor şi consumatorilor dintr-un anumit spaţiu geografic, la un anumit moment, într-o lume în care doar un produs sau un serviciu de calitate nu mai sunt suficiente.

În opinia mea, localizarea ar trebui să fie unul din pilonii principali ai strategiei de dezvoltare şi intrare pe noi pieţe a oricărei companii, iar serviciile lingvistice reprezintă un element cheie în acest demers, pentru asigurarea succesului afacerii pe termen lung.

Reporter: Mulţumim!