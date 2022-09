Piaţa industrială a avut un ritm de dezvoltare accelerat

Piaţa industrială şi de logistică a continuat ritmul de dezvoltare accelerat, stocul total ajungând la 6 milioane de mp la sfârşitul semestrului întâi, în creştere faţă de valoarea de 5,6 milioane înregistrată la începutul anului, potrivit specialiştilor de la Colliers. Aceştia arată că numărul de tranzacţii raportate public în primele şase luni ale acestui an a fost de circa 400.000 mp, însă valoarea totală a tranzacţiilor este cu cel puţin 30% mai mare. Creşterea costurilor de construcţie începe să pună presiune pe chiriile care au fost stabile în ultimii ani şi au gravitat în jurul valorii de 3,8-3,9 euro pe mp în jurul Bucureştiului, însă cele mai recent construite depozite ajung la chirii de 4,3-4,5 euro pe mp, subliniază sursele citate. Acestea ne-au spus că rata de neocupare se menţine redusă, în intervalul 5-6%, iar perspectivele de dezvoltare accelerată continuă, România având un deficit considerabil în ceea ce priveşte stocul de spaţii moderne de industrial şi logistică. "Din estimările noastre, stocul care poate satisface pe deplin cererea internă este în jurul valorii de 10 milioane de mp, iar această valoare nu include relocările pe care începem sa le vedem din S-E Asiei în CEE", conchide Colliers.

Şi Vlad Saftoiu, Head of Research Cushman & Wakefield Echinox, susţine că majorarea preţurilor materialelor de construcţii a pus presiune pe chiriile proiectelor nou construite, mai ales pe piaţa industrială: "În primul semestru al anului curent au fost spaţii cu o suprafaţă cumulată de 547.000 metri pătraţi, în creştere cu 52% faţă de perioada similară a anului precedent.

La jumătatea anului, 86% din suprafaţa tranzacţionată a fost reprezentată de contracte noi şi de proiecte de relocare, restul de 14% rezultând din reînnoirile de contracte. Bucureştiul a atras peste 54% din volumul tranzactionat, o activitate importantă fiind observată şi în Ploieşti (16% din volumul tranzacţionat), Timişoara (6%) şi Cluj (3%).

Stocul de spaţii industriale şi de logistică la nivel naţional a ajuns la 5,9 milioane metri pătraţi, din care aproape 3 milioane de metri pătraţi în Bucureşti, iar restul în ţară. În Bucuresti, stocul de spaţii moderne de birouri totalizează aproape 3,3 milioane de metri pătraţi.

La nivel naţional, stocul de spaţii de retail se situează la 4,1 milioane de metri pătraţi, din care 2,336 milioane de metri pătraţi reprezintă proiecte de tip mall".

Printre cele mai importante proiecte în desfăşurare sunt:

- CTPark Oradea (Cargo) - 60.500 mp, dezvoltat de CTP;

- WDP Park Timişoara - 57.000 mp, dezvoltat de WDP pentru un nou depozit Profi;

- Logicor Mogoşoaia Phase IV - 21.000 mp, dezvoltat de Logicor.

Daniela Gavril, Head of Research la CBRE Romania, ne-a precizat că valoarea chiriilor fie a crescut uşor, fie a stagnat, în funcţie de segment. Pentru industrial, nivelul chiriei contractuale (headline rent) se menţine la 3,9 euro/mp pe lună, apreciază domnia sa. Aceasta apreciază: "Cererea de închiriere spaţii diferă în funcţie de segment. Aşadar, la finalul primului semestru, pe segmentul industrial, stocul total a depăşit 6 milioane mp. Aproximativ 500.000 mp au fost închiriaţi, în creştere cu aproape 40%, comparativ cu prima jumătate din 2021. Creşterile pieţelor de Industrial&Logistică şi Retail sunt susţinute în principal de intrarea pe piaţă de noi companii, un trend care se menţine, având în vedere că România capătă conturul unui pol de business din ce în ce mai atractiv în regiunea CEE şi în Europa. Segmentul clădirilor de birouri, care per ansamblu în România a ajuns la un stoc de 4,3 milioane mp în prima jumătate din an, este însă cel mai efervescent sector în ceea ce priveşte activităţile de închiriere. Având în vedere reînceperea activităţii la birou şi modul de lucru în format hibrid, dar mai ales lipsa de angajaţi în domeniu, companiile vor să se diferenţe pe piaţa muncii prin spaţii de birouri mult mai generoase, dar şi flexibile. Concret, pentru a atrage şi reţine angajaţii, companiile de IT folosesc spaţiul de birouri ca un diferenţiator tot mai important în recrutare şi în poziţia lor ca angajator de top, lucru demonstrat în această perioadă de o serie importantă de companii din acest sector care au dorit să se relocheze în spaţii mai mari".

Peste 335.300 mp urmează să fie adăugaţi stocului total de spaţii de birouri până la finalul anului, ajungând la un total de 4,7 milioane mp în întreaga ţară, în creştere cu 9%, însă o situaţie aparte este generată de Capitală, acolo unde se află trei sferturi din stocul de spaţii de birouri şi unde livrările de spaţii de birouri noi au scăzut semnificativ în ultimii ani, urmând să atingă un minim istoric în 2024, pe fondul blocajului urbanistic impus de administraţia Capitalei, a completat Daniela Gavril.

În opinia lui Alexandru David, Haed of Research JLL Romania, pe industrial, randamentul a scăzut de la 8% în trimestrul al doilea 2021 până la 7,5% în primul trimestru al acestui an, nivel menţinut şi în trimestrul second din 2022.

Dacă ne uitam la volumul total de tranzacţii de închiriere spaţii industriale din România, în prima jumătate a anului curent acesta a crescut cu 19% faţă de aceeaşi perioadă din 2021, potrivit sursei citate. În acelasi timp, stocul modern de clădiri industriale şi logistice oferite la închiriere la nivel naţional era de aproape 6 milioane de mp.

"Pe industrial putem spune că avem un raport echilibrat între cerere şi ofertă, având în vedere că rata de neocupare este mică (2,6% la nivel naţional la sfârşitul trimestrului al doilea 2022) şi sunt destui dezvoltatori care pot construi oricând la cerere spaţii noi", ne-a mai spus Alexandru David.

(Articol preluat din Revista BURSA Construcţiilor)