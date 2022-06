S-a încheiat luna mai care, pentru comercianţii de artă, înseamnă licitaţii zdrobitoare de recorduri, în paralel cu ambele case, Christie's şi Sotheby's, la New York. Acum ar cam fi prima ediţie după pandemie, la finalul sau leşinul acesteia, vom vedea în toamnă. Oricum, suntem în faza căutărilor post-pandemice, încercăm să vedem ce zori se vor afişa sau dacă ne mai amintim cum era înainte, în caz că vrem să ne întoarcem după memorie.

Licitaţiile din mai şi noiembrie, fiecare an, de la New York se desfăşurau în jurul vânzărilor-eveniment de impresionism şi artă contemporană. În acest an, vânzările de mai s-au desfăşurat pe o gamă extrem de largă, artă contemporană sau chiar veche, bijuterii, până la Faberge, vinuri alese, de colecţie, colecţii celebre şi tari, design, hărţi,

Sotheby's a avut artă contemporană, ziua şi seara, dar şi "contemporary discoveries". Ca să nu mai vorbim de şedinţa "The Now Evening Auction", care sugerează direct că se oferă lucrări contemporane de mare valoare şi preţ. Să ne amintim că licitaţiile "evening" sunt cele mai tari ale pieţei de artă, mai ales în momentele ei de intensitate, mai şi noiembrie. "The Now Evening Auction", din 19 mai, a adunat 73 de milioane de dolari americani, din care aproape 14 milioane pentru două picturi de Adrian Ghenie.

O lucrare a artistului român s-a dat şi la şedinţa "Contemporary Day Auction" din 20 mai. Este vorba de "Pie Fight Study 3", o schiţă în ulei şi acril pe pânză, dintr-o serie care a devenit lucrare în sine. Preţul obţinut a fost de 504 mii de dolari. În aceeaşi şedinţă de zi, o pictură de Victor Man, colegul clujean al lui Ghenie, a primit 75,6 mii de dolari. Şi a mai fost un român în această licitaţie new-yorkeză, Saul Steinberg, din Râmnicu Sărat, un mare artist cu o biografie fabuloasă. "Pont Royal Table", o lucrare pe lemn, cu diverse metale şi colaj de hârtie, a primit 16.380 de dolari.

Licitaţia de zi, de contemporani, a adunat cam 80 de milioane, iar cea de seară s-a dus la un total de 210 milioane de dolari. În schimb, licitaţia "Modern Day Auction" a primit 72 de milioane, iar licitaţia de seară cu aceeaşi temă a punctat cu nu mai puţin de 410 milioane de dolari americani. De abia am aşteptat să scriu asta, un milion din acestea peste 400 a fost adus de o lucrare de Victor Brauner. În rest, Picasso, Chagall, Egon Schiele, Paul Gaugain, Paul Signac, Monet, Cezanne, Renoir, Matisse, aşa ca să o iau de la început şi să renunţ repede, că ar trebui să trec toată lista de artişti, că niciunul nu este mai prejos.

O mişcare interesantă şi foarte expresivă a făcut Christie's la sfârşitul lunii recordurilor new-yorkeze: a organizat trei licitaţii de artă contemporană, numită Arta Secolului XXI sau a secolului XX. La Hong Kong. Două dintre licitaţii au fost de "zi" şi una de "seară". Deja cunoaştem limbajul, e ca meciul în nocturnă şi cel la matineu. Cele "day" au fost separate, mare curaj, pe secolul XX şi pe secolul XXI, în timp ce seara a fost nebunie, "20th/21st Century Art Evening Sale" a adunat peste un miliard de dolari de pe acolo, 1,407783 miliarde, mai exact, care înseamnă doar 166,40658587 milioane de euro din Europa.

"20th Century Art Day Sale" a adunat vreo 21 de milioane de dolari americani, în dolari hong-konghezi, iar "21st Century Art Day Sale" încă şi mai mult, cam 30 de milioane de dolari. Majoritatea ofertelor aveau semnături est-asiatice. De această dată, în licitaţiile de la Hong Kong nu a fost nicio ofertă de Adrian Ghenie, că sigur scotea ceva milioane, cum face de obicei pe acolo.

Temele tari, arta secolului în care ne aflăm şi cea a secolului trecut, au fost abordate şi în licitaţiile Christie's de la New York, din acest sezon primăvăratec, amândouă în şedinţe de "seară". Secolul XXI a adunat 103 milioane de dolari, în timp ce secolul XX s-a dus departe, în orizonturi ce gâdilă jumătatea de miliard de dolari obţinuţi într-o singură seară, într-o singură sală. Este vorba de 468.174.000 de dolari, preţul adunat al căderilor de ciocan, fără comisioane şi alte dări care duc suma la cote şi mai mari. A, apropo, la licitaţia de secol XXI, s-a dat şi un Adrian Ghenie, o pictură de a sa. Fiind vorba de doar 2,2 milioane, cotă cu care ne-am obişnuit la artistul român, nu am prea luat în seamă această performanţă din 10 mai. Pardon, 10 Mai. Ştiam că vor veni 14 milioane, la Sotheby's. La licitaţia Christie's de artă a secolului XX au fost prezente toate marile nume ale frumuseţii în artă şi ale succesului pe piaţa de artă.

Dar povestea de primăvară new-yorkeză a Christie's nu se opreşte aici, pentru că nu trebuie să trecem cu vederea nu una, ci câteva vânzări de mari colecţii de artă. Colecţia lordului Swaythling şi a soţiei sale a adunat aproape trei milioane de lire sterline, că licitaţia s-a ţinut la Londra, colecţia lui William S. Reese, a fost vândută în două şedinţe, fiecare de câte 8 milioane de dolari, că s-a ţinut la New York, colecţia Knobloch de artă cu subiecte despre istoria americană, inclusiv căluţii cabraţi de cowboyaşi ai lui Remington, a obţinut 21 de milioane de dolari.

Şi, acum, ţineţi-vă bine: colecţia Anne H. Bass a adunat 363 de milioane de dolari! Este vorba de doar 12 loturi, dar numai nume mari şi lucrări extraordinare. Numai Monet a adus mai bine de 150 de milioane de dolari, Degas, mai bine de 50 de milioane, tot din trei loturi, Rothko, 116 milioane, cu două picturi, din acelea cu zugrăveală la mişto. Monet-ul, însă, este fenomenal, "Le Parlement, soleil couchant", fabulos, la doar 76 de milioane de dolari, sau "Nympheas" de vis, numai 56 de milioane de dolari.

Christie's a avut, în această lună a recordurilor, mai multe licitaţii cu piese grele şi scumpe, chiar la New York. "Post-War and Contemporary Art Day Sale" a adunat 97 de milioane de dolari, "Impressionist and Modern Works on Paper and Day Sale" 37. Aceasta din urmă plină de români despre care vom mai discuta.