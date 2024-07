Plata cu cardul, obligatorie în România: Cum ajută soluţiile de plată myPOS afacerile româneşti?

: Toţi comercianţii, persoane fizice şi juridice autorizate, sunt acum obligaţi să accepte plăţi electronice. Legea 406/2023, care reglementează utilizarea cardurilor bancare şi a plăţilor cu cardul la comercianţi, a intrat în vigoare pe data de 16 iunie. Din perspectivă economică, se preconizează că această reglementare va spori transparenţa tranzacţiilor financiare, va contribui la reducerea evaziunii fiscale şi va creşte veniturile guvernamentale, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Potrivit comunicatului, această schimbare vine, însă, şi cu provocări pentru comercianţi, în principal din cauza costurilor şi al procesului logistic de implementare a sistemelor POS. Pe de altă parte, prin adoptarea plăţilor electronice, comercianţii îşi pot îmbunătăţi eficienţa tranzacţiilor, pot reduce riscul de fraudă şi pot spori satisfacţia clienţilor, oferindu-le opţiuni de plată mai rapide şi mai sigure.

Pentru a sprijini întreprinderile să se conformeze noii legislaţii, fintechul myPOS, unul dintre liderii la nivel european, oferă o gamă diversificată de terminale POS tradiţionale şi Android, care permit antreprenorilor să accepte plăţi oriunde - în magazin, online şi în deplasare. În plus, myPOS este singurul furnizor de servicii de plată care asigură decontarea instantanee a fondurilor, fără costuri suplimentare. Acest avantaj le permite comercianţilor care acceptă plăţi prin intermediul myPOS să îşi folosească imediat fondurile primite pentru nevoi urgente şi oportunităţi de investiţii.

La nivel european, România se situează pe locul 11 în ceea ce priveşte reţeaua actuală de terminale POS, având doar 18 terminale la 1.000 de locuitori, un număr semnificativ sub media europeană de 36 de terminale, conform datelor furnizate de Banca Centrală Europeană. Adoptarea pe scară largă a plăţilor electronice este de aşteptat să stimuleze cheltuielile de consum, îmbunătăţind astfel fluxul de bani în economie şi contribuind semnificativ la dezvoltarea generală a sectorului comercial, se menţionează în comunicat.

Cu un dispozitiv myPOS, comercianţii pot accepta toate metodele de plată, inclusiv carduri cu cip, PIN, cu bandă magnetică şi fără contact de la operatori globali precum Visa, Mastercard, JCB şi Amex, precum şi scheme de plată europene, inclusiv Bancontact şi iDEAL. Toate terminalele myPOS sunt dotate cu un card de date gratuit care asigură conectivitate mobilă 24/7/365, pentru flexibilitate sporită.

"Am achiziţionat dispozitivul myPOS Carbon şi pot spune că mi-a uşurat munca cu până la 70%! Fonduri instant în cont, tranzacţiile se fac în câteva secunde. Cel mai avantajos este că nu trebuie să-ţi deschizi sute de conturi la bancă. Primeşti un card myPOS business pe care poţi să-l foloseşti oriunde - la mall, la benzinărie, restaurant, fără niciun comision. Nu ai abonamente lunare la dispozitiv. Îl cumperi şi rămâne doar al tău!", a împărtăşit Valentin din cadrul ACROM pe platforma Trustpilot.

myPOS vine în sprijinul microîntreprinderilor şi IMM-urilor nu doar prin soluţiile de plată eficiente, ci şi prin accesul la o platformă de afaceri dotată cu toate instrumentele de care acestea au nevoie pentru a-şi simplifica operaţiunile zilnice şi a se dezvolta în actualul mediu de afaceri, tot mai digitalizat.

Clienţii beneficiază de un cont gratuit multivalutar, care le permite să urmărească plăţile în timp real prin intermediul unei aplicaţii mobile, să gestioneze cheltuielile companiei cu un card de business gratuit, să plătească furnizorii şi multe altele. Comercianţii au, de asemenea, posibilitatea de a-şi crea propriul site de e-commerce gratuit din contul myPOS şi de a integra soluţia de plată online pentru a-şi creşte rapid vânzările. Acest sistem integrat de servicii răspunde perfect nevoilor proprietarilor de afaceri mici şi mijlocii, fără contracte pe termen lung, abonamente sau taxe lunare, se precizează în comunicat.

"Considerăm că noua lege este o măsură favorabilă pentru sectorul comercial, care va simplifica procesul de plată atât pentru companii, cât şi pentru clienţi. În România există încă o lipsă de înţelegere cu privire la costurile ridicate asociate cu utilizarea numerarului. Afacerile au nevoie de digitalizare pentru a-şi optimiza operaţiunile. Obiectivul nostru, la myPOS, este să asigurăm antreprenorilor cele mai noi instrumente fintech pentru a răspunde noilor cerinţe şi tendinţe în materie de plăţi, fără costurile ridicate adesea asociate cu adoptarea noilor tehnologii", a declarat Laura Pup, Country Manager şi Managing Director myPOS pentru România.

Prezent pe piaţa din România din 2019, fintech-ul myPOS a devenit unul dintre furnizorii preferaţi ai companiilor româneşti în ceea ce priveşte soluţiile digitale de plată. Performanţele solide ale companiei de-a lungul celor cinci ani demonstrează acest lucru: numărul terminalelor de plată myPOS utilizate în România a crescut cu 50% de la an la an, ajungând în prezent la peste 15.000 de dispozitive. Tranzacţiile pe platforma myPOS au înregistrat, de asemenea, o creştere de 85% de la an la an, ajungând la valoarea de 52 de miliarde de euro.

În prezent, peste 18.000 de comercianţi din România, care activează în industrii diverse, de la comerţ en-gros, alimente şi băuturi, sănătate şi frumuseţe, taxiuri, retail şi închirieri, se bazează pe soluţiile de plată oferite de myPOS. Deşi serviciile fintechului se adresează în principal IMM-urilor, myPOS a încheiat parteneriate şi cu companii mari, printre care Augsburg International, InterRegional Călători, Fryday, Swiss Clinique, Zeus Services, Custom Production Europe şi nu numai, se arată în comunicat.