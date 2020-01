Premiile sindicatului regizorilor americani, ajutor pentru pariorii de la Oscar

Ianuarie este luna în care filmele, actorii, regizorii şi tehnicienii sunt premiaţi în cadrul unor gale, care suscită un interes foarte mare în rândul publicului. Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Taika Waititi şi Mati Diop se numără între cineaştii nominalizaţi pentru principalele premii pe care Sindicatul regizorilor americani (DGA) le va acorda pe 25 ianuarie la Los Angeles.

DGA acordă opt premii, pentru filme şi programe de televiziune. Ultimii şase regizori câştigători la gala DGA au primit apoi şi un Oscar.

Anul trecut, Alfonso Cuaron s-a impus cu "Roma" în faţa lui Bradley Coo­per ("A Star Is Born"), Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Adam McKay ("Vice") şi Peter Farrelly ("Green Book"). Cineastul mexican a primit şi Oscarul pentru regie.

Trei regizoare au fost luate în calcul acum pentru premiul DGA pentru debut în lungmetraj: Mati Diop - "Atlantique", Alma Har'el - "Honey Boy" şi Melina Matsoukas - "Queen & Slim". Surprinzător, pe lista nominalizărilor nu se regăsesc Todd Phillips ("Joker"), Noah Baumbach ("Marriage Story") şi nici Greta Gerwig ("Little Women").

În iunie, DGA a anunţat că, în încercarea de a recunoaşte "importanţa culturală unică a experienţei în sala de cinema", filmele care sunt lansate pe diverse platforme în aceeaşi zi în care are loc premiera în cinematografe nu vor fi eligibile pentru premii, informea­ză news.ro.

Sindicatul a precizat că nominalizaţii anteriori, inclusiv "Roma", s-ar fi calificat pentru marile premii pentru că au debutat în cinematografe înainte de a fi lansate pe platforme de streaming. Regula nu se aplică secţiunii debut în lungmetraj.

Cea de-a 72-a ediţie a ceremoniei de decernare a premiilor DGA va avea loc pe 25 ianuarie, la Ritz-Carlton Hotel din Los Angeles.

Nominalizările sunt următoarele: Lungmetraj: Bong Joon Ho, "Parasite" (Neon), Sam Mendes, "1917" (Universal Pictures), Martin Scorsese, "The Irishman" (Netflix), Quentin Tarantino, "Once Upon A Time In... Hollywood" (Columbia Pictures), Taika Waititi, "Jojo Rabbit" (Fox Searchlight Pictures); Lungmetraj de debut: Mati Diop, "Atlantique" (Netflix), Alma Har'el, "Honey Boy" (Amazon Studios), Melina Matsoukas, "Queen & Slim" (Universal Pictures), Tyler Nilson şi Michael Schwartz, "The Peanut Butter Falcon" (Roadside Attractions), Joe Talbot, "The Last Black Man in San Francisco" (A24 Films); Film de televiziune şi miniserii: Ava DuVernay, "When They See Us" (Netflix), Vince Gilligan, "El Camino: A Breaking Bad Movie" (Netflix), Thomas Kail, "Fosse/Verdon, «Nowadays»" (FX Networks), Johan Renck, "Chernobyl" (HBO), Minkie Spiro, "Fosse/Verdon, «All I Care About Is Love»" (FX Networks), Jessica Yu, "Fosse/Verdon, «Glory»" (FX Networks);Documentar: Steven Bognar şi Julia Reichert, "American Factory" (Netflix), Feras Fayyad, "The Cave" (National Geographic Documentary Films), Alex Holmes, "Maiden" (Sony Picture Classics), Ljubomir Stefanov şi Tamara Kotevska, "Honeyland" (Neon), Nanfu Wang şi Jialing Zhang, "One Child Nation" (Amazon Studios).