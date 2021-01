Preşedintele ASF îi ameninţă cu sancţiuni drastice pe jucătorii ilegali din piaţă

Reporter: În ultima perioadă mai mulţi angajaţi din cadrul ASF au demisionat sau au fost demişi. M-aş referi la domnul Ciprian Copariu, care a supravegheat piaţa de capital timp de aproape 20 de ani. Ce stă la baza acestor plecări? Au legătură cu eşecurile din supraveghere despre care aţi mai vorbit?

Nicu Marcu: Nu ştiu dacă sunt nişte eşecuri în supraveghere, dar este adevărat că eu sunt un om incomod şi insist până când oamenii îşi fac datoria. În cazul domnului Copariu, decizia de a pleca din ASF i-a aparţinut - a solicitat încheierea contractului de muncă cu acordul părţilor, iar eu i-am respectat decizia. Interesul meu este să fie transparenţă atât cât este necesară pentru a respecta legea.

Reporter: Care era situaţia în ASF când aţi preluat conducerea instituţiei?

Nicu Marcu: Autoritatea era înt-un stadiu de instabilitate, iar piaţa era destul de învolburată în jurul ASF. Am analizat foarte bine lucrurile în momentul în care am venit aici. Şi am zis că vin să facem o reformă. Nu am venit aici pentru salariu, pentru că există această temă cu salariile. Părerea mea este că este o temă falsă şi vă şi spun de ce: nu am venit pentru salariu, nu am venit pentru altceva decât să facem din această Autoritate o instituţie puternică. Nu mă interesează să rămân trei mandate, cinci mandate. Atât cât stau vreau să facem o instituţie puternică, să fie o singură instituţie, nu trei instituţii într-una.

Când am început acest proces de unificare, Autoritatea funcţiona ca trei entităţi diferite - piaţa de capital avea procedurile ei proprii, cu proceduri de control, cu autorizare şi aşa mai departe, piaţa pensiilor private la fel, sectorul asigurărilor la fel. Lucrurile acestea nu trebuie să se întâmple. Dacă ne dorim o Autoritate puternică trebuie să funcţioneze după principii şi proceduri unice. Această Autoritate trebuie să aibă proceduri aproximativ comune şi diferenţiate în funcţie de specific pentru toate cele trei pieţe pe care le reglementează. Dacă noi tratăm diferit cele trei pieţe, asta nu face decât să îngreuneze munca şi să nu dea o coerenţă foarte clară a procesului pe care îl face Autoritatea. Sunt foarte serioase aceste două procese pe care trebuie să le luăm în considerare: supravegherea şi controlul. Până să ajung să fac control, rolul esenţial pe care Autoritatea îl are este de supraveghere, iar supravegherea se face tot timpul, în fiecare zi. Noi trebuie să ştim în permanenţă ce se întâmplă în companiile pe care le supraveghem astfel încât să fim în măsură, la un moment oportun, să luăm o decizie, astfel încât piaţa să fie echilibrată şi să se respecte legea. În contextul acesta, după o anumită perioadă de timp, după cinci-şase luni de zile, pentru că au trecut vreo şase luni de când sunt eu aici, am luat decizia - nu numai eu, ci Consiliul de Administraţie - să facem această reformă a Autorităţii. Reforma aceasta se bazează pe o analiză foarte largă, care a fost făcută de către un grup de specialişti din interiorul Autorităţii, desemnat de Consiliu în urmă cu câteva luni, iar această analiză a fost făcută numai pe zona resurselor umane. Majoritatea se întreabă ce se întâmplă la ASF. Se schimbă nişte oameni şi se vor schimba nişte oameni, dar nu aceasta este ideea. Pe noi ne interesează să avem un proces unitar, un proces care să asigure mai multă coerenţă decizională, astfel încât deciziile care se iau aici să fie luate mult mai rapid şi în cunoştinţă de cauză. La fiecare sector apare o direcţie generală, iar această direcţie generală preia toate atribuţiile pe care le-au avut cele trei direcţii sau două direcţii, câte au fost în sector, şi va fi condusă de un director general care va integra toate informaţiile şi toate deciziile luate, pe baza informaţiilor pe care le integrează din cadrul Direcţiei Generale.

Reporter: Managerii noilor direcţii vor fi desemnaţi de către dumneavoastră?

Nicu Marcu: Nu de către mine, de către Consiliu. Vor fi desemnaţi în urma unui concurs, atenţie! Va fi un concurs public, nu vine Nicu Marcu să scoată din joben pe cineva. Până atunci, până la concurs - care se va derula într-o perioadă foarte scurtă, probabil că la sfârşitul lunii februarie, la începutul lunii martie - va fi cineva pus prin delegaţie să ţină locul. Dar va fi un concurs public şi sperăm noi să selectăm cei mai buni oameni care să facă managementul acelor Direcţii Generale.

Reporter: Săptămâna trecută a apărut în presă o plângere făcută la DNA împotriva conducerii. Ne puteţI oferi detalii pe subiect?

Nicu Marcu: A apărut într-un ziar că un angajat a făcut o plângere la DNA. Acel angajat nu ştim cine este, am citit şi eu articolul pe care l-aţi citit şi dumneavoastră. Eu nu sunt poliţist să fac investigaţii, cine a făcut plângere, ce a făcut... La întâlnirea informală pe care am avut-o cu presa eu am spus aşa: cine are ceva de reclamat - o chestiune care ar putea să fie din domeniul infracţional - e liber să se adreseze parchetelor, pentru că ele sunt instituţiile abilitate în acest sens. Ca atare, dacă există este aşa ceva, Parchetul trebuie să analizeze şi să dea soluţia.

Reporter: Dacă luăm în calcul şi sesizarea făcută la DIICOT, pare că la ASF are loc un fel de război intern între conducere şi angajaţi.

Nicu Marcu: Comunicarea noastră a fost înainte de a apărea acel articol din presă. Nu are nicio legătură, nu este absolut niciun război între conducere şi angajaţii instituţiei. Acolo scrie că e un angajat. Nu puteţi să extrapolaţi, se presupune că este un angajat. Şi eu pot să vă fac dumneavoastră plângere penală, dumneavoastră puteţi să-mi faceţi mie plângere penală...

Reporter: S-a vorbit despre unele erori intenţionate făcute în anumite documente. Cum este posibil ca într-o instituţie a statului să fie modificate documente, astfel încât anumite firme să poată să dea în judecată Autoritatea şi să aibă câştig de cauză?

Nicu Marcu: Nu am de unde să ştiu eu că se fac lucrurile intenţionat sau nu se fac intenţionat. Este posibil să fie şi greşeli în timpul muncii, este posibil să fie şi de altă natură. Ideea este că s-au stopat. Eu, ca să evit, să mă protejez şi să evităm pe parcurs lucrurile acestea, de-a lungul activităţii pe care o să o am aici, am făcut un grup de conformitate care analizează conformitatea documentelor astfel încât să mă asigur că toate sunt identice. Pentru că nu avem proceduri comune şi foarte clare, le facem între timp... Acum am lucrat şi am făcut Regulamentul unic de control, deci toate cele trei sectoare or să lucreze, or să meargă în control, după un regulament unic. Nu este în regulă să înceapă o acţiune de control şi să dureze un an şi ceva de zile, pentru că deja informaţiile sunt perimate. Acum am stabilit, prin noua procedură de control, timpi foarte clari: ai intrat pe data de..., ai ieşit pe data de... Din momentul în care ai ieşit ai un termen bine precizat în care trebuie să vii cu raportul de control la Consiliu, să se aprobe toate măsurile pe care le ai acolo. Aşa, să încep zece acţiuni şi să nu le termin... Încep o acţiune acum acolo, stau să fac procesul verbal, am mai început una în altă parte, stau să fac procesul verbal... Nu, vă spun la modul sincer că am împrumutat din metodologia de control a Curţii de Conturi pe care am transpus-o aici, având în vedere specificul instituţiei. Mai avem câteva lucruri de făcut şi vom face, vom termina toate aceste proceduri pe partea de control şi atunci cred eu că lucrurile pe zona aceasta vor fi foarte bine stabilite. Şi, v-am spus, să nu uităm procesul de supraveghere, care pentru noi este extrem de important. Din supraveghere îmi iau "muniţie" pentru control.

Reporter: Acea sesizare la DIICOT include şi probleme din piaţa de capital sau face referire doar la segmentul de asigurări?

Nicu Marcu: Nu pot să vă dau amănunte. Sunt lucruri pe care eu, chiar dacă aş vrea să vi le spun, nu pot să le fac publice întrucât asta ar însemna că bulversez lucrurile, piaţa, şi nu este în regulă. Noi avem o colaborare permanentă cu parchetele, cu alte instituţii, pentru că acesta este specificul instituţiei. Dar în momentul în care noi avem suspiciuni, este clar că ne adresăm şi instituţiilor.

Reporer: În legătură cu acele investigaţii interne privind neregulile din sectorul pieţei de capital, mai exact la situaţia de la SIF-uri, erau nişte zvonuri că unii dintre funcţionari s-ar fi acoperit reciproc în aceste investigaţii...

Nicu Marcu: Nu, nu, deci ce v-am comunicat noi, că dumneavoastră ne-aţi tot întrebat pe subiectele acestea, acelea sunt concluziile; altceva nimic.

Reporter: Dumneavoastră sunteţi preşedinte de şase luni la ASF. Ce aţi înţeles din situaţia conflictuală de la SIF Oltenia din octombrie? A fost o situaţie foarte confuză, situaţiile financiare au fost respinse într-o AGA ulterioară celei de bilanţ, la fel şi dividendele, aprobate anterior şi distribuite parţial...

Nicu Marcu: Eu înţeleg foarte multe, dar rugămintea este să nu intrăm în chestiuni tehnice legate de anumite pieţe. Dumneavoastră ne-aţi solicitat nouă de multe ori lucruri legate de aspectele care v-au interesat şi noi v-am răspuns atât cât v-am putut să răspundem, ca să nu bulversăm. Aşa cum ştiţi, în momentul acesta, lucrurile sunt aşa cum sunt în piaţă şi piaţa este stabilă, haideţi să o lăsăm aşa...

Reporter: Dar încă sunt anumite situaţii lăsate oarecum fără concluzie, la SIF Oltenia...

Nicu Marcu: O să le vedeţi în perioada următoare, iar dumneavoastră trebuie să vă luaţi informaţiile de pe site-ul BVB şi de pesite-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară. În măsura în care nu vă satisfac, la momentul respectiv vă puteţI adresa instituţiei şi mie.

Reporter: Totuşi, mai insist cu o întrebare legată de situaţia în care SIF1, SIF4 şi alte 11 fonduri finanţate de către cei doi emitenţi au ajuns la o deţinere de circa 35% din SIF Oltenia. Dumneavoastră aveţi conturată o opinie cu privire la acea concertare? De ce nu a fost niciun reprezentant de la ASF la AGA respectivă, din 12 octombrie, pentru supravegherea operaţiunii?

Nicu Marcu: Eu, personal, pot să am orice părere. Răspunsul oficial l-aţi primit din partea noastră şi, ca să evităm orice interpretare eronată, am să vă pun la dispoziţie un material în sensul acesta (n.r. vezi insert).

Dacă nu au fost semnalate incidente şi totul s-a desfăşurat corect (n.r. la AGA din octombrie), înseamnă că ne-am făcut şi noi treaba. Aşa zic eu... Autoritatea, sectorul, ştiţi cum este organizat: legiuitorul spune aşa, când îi numeşte pe cei nouă care conduc Autoritatea: se numeşte vicepreşedinte care răspunde de sectorul asigurări, vicepreşedinte care răspunde de sectorul piaţa de capital, vicepreşedinte care răspunde de sectorul pensii private. Deci colegii din sectorul piaţă de capital, eu ştiu că tot timpul v-au informat, pentru că dumneavoastră tot timpul aţi solicitat, le-am cerut lor cu celeritate să vă dea toate informaţiile necesare ca să fiţi informaţi. În măsura în care respectă legea, să nu facem altceva, pentru că nu vreau să bulversăm piaţa.

Reporter: Referitor la dezvoltarea pieţei de capital, care este ţinta dumneavoastră în aceşti trei ani de mandat?

Nicu Marcu: Dacă o să vă spun acum că eu îmi propun să dublăm ponderea pieţei de capital în produsul intern brut o să spuneţi că Marcu începe să fabuleze. Eu vreau în primul rând să ştim în ce direcţie ne îndreptăm. Mai întâi să scanăm, să ştim în momentul acesta cum ne aflăm noi, în ce stadiu suntem şi să vedem direcţia în care ne îndreptăm. În sensul acesta, ştiţi foarte bine că se face o strategie naţională a pieţei de capital. Noi, împreună cu Ministerul Finanţelor, sub consultanţa OECD, şi ştiţi foarte bine că OECD are o expertiză extrem de importantă în sensul acesta. Deja a început lucrul. OECD, drept consultant, deja face analiza pieţei cu factori implicaţi, cu ONG-uri, prin chestionare, dezbateri, actori din piaţă, astfel încât să aibă imaginea foarte clară a pieţei din România. Va veni până în iunie anul acesta un material relevant care să scoată în evidenţă toate aspectele necesare, puncte tari şi puncte slabe şi aşa mai departe, cu propuneri astfel încât noi, până la finalul lunii noiembrie, să avem deja stabilită, finalizată, strategia pieţei de capital. Părerea mea este că odată cu trecerea la statutul de piaţă emergentă, România are nişte beneficii extrem de importante având în vedere că acum se permite marilor investitori să vină în România, să intre pe piaţa românească, pentru că, după cum vedem, în România este destul de multă lichiditate. Este nevoie de active în care să investească. Dar mai avem o restanţă, sau sper să nu fie restanţă: mai avem de făcut Contrapartea Centrală. Şi acest lucru este în derulare, BVB-ul lucrează la Contrapartea Centrală, împreună cu consultarea Autorităţii. Eu vreau să vă spun că am câte o şedinţă informală în fiecare lună cu Bursa, până acum. De când am venit eu am iniţiat nişte întâlniri lunare cu Bursa şi, pe partea de asigurări, cu companiile de asigurări din piaţă. De o lună de zile am mărit sfera asta şi am propus ca, în afara Bursei, să vină şi SIF-urile la întâlniri, sunt online. Şi o să mai includem şi alte fonduri de investiţii, la un nivel mai mare, astfel încât să ne asigurăm că ştim ce este în piaţă, că ştim doleanţele lor, să le transmitem în acelaşi timp ce vrea Autoritatea, astfel încât să ne asigurăm că Autoritatea va supraveghea mult mai eficient şi va livra către piaţă ce este nevoie. Este o consultare permanentă.

Reporter: Această strategie include, presupun, şi o serie de măsuri, pe lângă listări, respectiv unele facilităţi fiscale... Era vorba şi despre acele pensii ocupaţionale...

Nicu Marcu: Da, la pensiile ocupaţionale am vorbit personal cu fostul ministru de finanţe, actual prim-ministru, care a înţeles foarte bine aspectul ăsta şi la vremea respectivă chiar a promis că la modificarea Codului Fiscal o să ţină cont de lucrul acesta, pentru că a înţeles importanţa pensiilor ocupaţionale. Atât timp cât dai angajatorului o facilitate fiscală, îl determini să abordeze zona pensiilor ocupaţionale. Şi părerea mea este că, având o alternativă la pensiile publice, adică având pilonul II, care este obligatoriu, pilonul III care este suplimentar, opţional, şi pilonul pensiilor ocupaţionale, atunci cetăţeanul, contributorul, are o siguranţă mult mai mare în momentul în care va merge să se pensioneze. Mai avem de făcut o chestiune anul acesta, ştiţi foarte bine că au început plăţile din pilonul II. Deja avem tineri pensionari, adică au început să se pensioneze după pilonul II: în momentul acesta se fac plăţi totale sau anuităţi, adică s-au dat toţi banii sau se eşalonează pe cinci ani. Vrem să avem legea plăţii prin care să putem să plătim pensii pe durata vieţii. În sensul că plătesc lunar pensie astfel încât banii care îi rămân în cont să capitalizeze şi să mai crească. Pe partea de pensii asta trebuie să reglementăm anul acesta.

ŞI în zona asigurărilor avem o problemă. Nu se poate ca, din toată paleta aceasta atât de largă a asigurărilor, de ani de zile să ne cramponăm pe un produs social, produsul RCA. În nicio ţară lucrurile nu sunt aşa. Acesta nu este un produs tentant pentru un business. Pentru că el nu are un randament atât de mare. Acest produs a creat disensiuni din cauza reglementării. Deci reglementarea în momentul acesta pe RCA este deficitară. În acest sens, la nivelul Autorităţii, am încercat trei direcţii de acţiuni. În primul rând, pentru că legea RCA este în Parlament de vreo doi ani de zile şi nu s-a mişcat, am încercat şi am vorbit din nou cu fostul ministru de finanţe, actual premier, să promovăm o ordonanţă de urgenţă cu decontarea directă, modificarea legii RCA în cea ce priveşte decontarea directă, în sensul în care eu, dacă îmi cumpăr asigurare de la dumneavoastră, îmi plătiţi dauna. Numai e circuitul acesta că iei asigurarea altcuiva, să mă duc în altă parte. Adică consumatorul, respectiv asiguratul, este protejat. În momentul acela s-a rezolvat chestiunea. Eu vă spun demersurile pe care le-am făcut de când sunt eu.

În altă ordine de idei, o reglementare internă pe care am făcut-o, ca să ne asigurăm că cine are cotă de piaţă are şi lichidităţi - am modificat o normă care a fost în dezbatere publică şi acum este în implementare şi până pe 31 martie trebuie să se implementeze, astfel încât cine deţine cote de piaţă trebuie să aibă şi bani. Adică am determinat companiile care vor cotă de piaţă la un nivel ridicat să capitalizeze şi să vină şi cu bani (până la finalul lunii martie).

A treia direcţie pe care am mers este direcţia control şi supraveghere. Aşa cum vă spuneam, supravegherea a fost - aşa o consider eu - mai deficitară. Eu am spus foarte clar: vreau să ştiu imaginea completă a companiilor din piaţă, în permanenţă. Astăzi, mâine, poimâine, nu să întreb astăzi şi să-mi răspunzi peste o săptămână, o lună de zile, ce se întâmplă în piaţă. În sensul acesta au fost stabilite nişte controale periodice anul acesta, eu am mărit plaja de control: se controla pe trei luni şi am zis nu, extindeţi pe şase luni de zile perioada de control, adică controlezi documentele pe şase luni. Bineînţeles că timpii i-am redus astfel încât controlul să se finalizeze într-un timp rezonabil, nu într-un an şi jumătate cum am găsit că se întâmpla înainte. Au fost nişte rezultate ale controlului, aţi văzut că au fost luate şi măsuri, au fost sancţiuni date în piaţă, atât pe persoane fizice, cât şi pe persoane juridice. Eu, personal, susţin o piaţă echilibrată şi corectă în România. Cine greşeşte, plăteşte. Plăteşte în sensul că va fi sancţionat. Ca atare, nu mai las loc de interpretare pe nicio piaţă şi le-am transmis foarte clar tuturor actorilor din piaţă să intre în legalitate, dacă nu sunt deja în legalitate. Pentru că orice comportament nelegal va fi sancţionat în permanenţă. Şi sancţiunile vor merge în mod gradual.

Reporter: Legat de ce spuneţi acum, îmi vine în minte episodul cu SIF Imobiliare, în care un actor din piaţă nu este în legalitate sau încalcă legea şi transmite semnale false în piaţă...

Nicu Marcu: Dacă îmi aduc aminte, la vremea respectivă aţi avut nişte solicitări la noi şi v-am răspuns de fiecare dată pe acest subiect. Nu aş vrea să intru în detalii pe acest lucru, dar vă pot trimite o analiză a sectorului pe acest subiect, astfel încât să vă edificaţi şi să aveţi informaţiile clare de care dumneavoastră aveţi nevoie.

Reporter: Cum rămâne cu angajaţii sau consilierii veniţi pe filieră politică? Este o meteahnă în aproape toate instituţiile statului...

Nicu Marcu: Consilieri nu mai există, i-am detronat. În primul rând le-am desfiinţat posturile de consilieri la cabinete, că erau claie peste grămadă, i-am transformat în experţi, le-am redus salariile substanţial...

Reporter: Cu cât?

Nicu Marcu: Cu foarte mult. S-au desfiinţat posturile de directori de cabinete şi au rămas coordonatori, bineînţeles cu salariile diminuate. O să vedeţi că în viitoarea grilă de salarizare a conducerii acestor Direcţii Generale, cu toate că este condusă de un director general, salariul va fi mult diminuat, şi veţi avea informaţiile în consecinţă. Vreau să creez în perioada următoare o grilă a salarizării astfel încât să fie obiectivă pentru tot personalul din această instituţie. În sensul că personalul care duce greul în această instituţie sunt cele trei sectoare şi este bine ca oamenii care lucrează în aceste sectoare să fie salarizaţi în mod unitar şi pe nişte principii unitare şi corecte astfel încât ei să nu fie frustraţi că nu le-au crescut salariile de cinci ani sau şapte ani. Provocarea mea este ca, în momentul în care plec eu de aici, indiferent cine vine să nu mai poată să distorsioneze lucrurile. (...) Şi ca să răspund la întrebarea privind consilierii politici, ştiţi foarte bine cum funcţionează Codul Muncii. Eu nu sunt acum un vânător, să merg, să văd al cui eşti tu, cine te-a adus şi aşa mai departe. De când am venit toată lumea este pusă la treabă. Eu am spus aşa: "Fiecare om are şansa lui în viaţă. Puneţi mâna la treabă! Dacă v-am prins că nu munciţi pentru banii pe care îi luaţi, din momentul acela s-au închis discuţiile". Atât timp cât eu vin la 8 şi plec la 9 de aici, nu am pretenţia să stea cu mine aici, dar ei, în perioada de lucru de 8 ore, trebuie să-şi facă treaba. Nu trebuie să tăiem frunză la câini. În acelaşi timp, vizavi de salarii, că a fost dezbaterea cu salarii mari şi aşa mai departe, nu este adevărat. Nu sunt la nivelul acela despre care s-a discutat în presă. O să vă pun la dispoziţie grile de salarizare.

Reporter: În presă apar din declaraţiile de avere...

Nicu Marcu: Da, dar despre mine s-a scris că am 20.000 de euro salariul. Nu am, am 11.000 şi ceva. Vi se pare că acest salariu, salariul meu, este mic sau mare, în comparaţie cu responsabilitatea care este aici şi cu pieţele pe care le reglementăm? Lăsând la o parte veintul meu, care este comparabil cu venitul multor secretari de stat din ministere sau preşedinţi de agenţii, în ceea ce priveşte salariile angajaţilor din instituţie, personal sunt de acord ca aceste salarii să fie la un nivel rezonabil, pentru că ei controlează o piaţă foarte mare şi au o responsabilitate foarte mare. Şi, în altă ordine de idei, dacă eu nu-l stimulez pe acest om care lucrează aici, el pleacă mâine-poimâine în piaţă că i se oferă un salariu mai bun pentru că ştie omul, ştie legislaţie, ştie meserie, şi atunci cu cine mai lucrez? De aceea şi legiuitorul a spus următorul lucru: este o instituţie care este autonomă, se autofinanţează din venituri proprii pentru că aşa a stabilit legiuitorul de unde îşi ia veniturile, şi atunci automat ea îşi dă salariile, în lege scrie, la fel ca şi BNR. Aşa scrie în legea noastră. Parlamentul a făcut-o.

Reporter: Preconizaţi că mai rămâneţi un mandat sau acesta este singurul?

Nicu Marcu: Eu niciodată nu mi-am propus să vin să trag de nu ştiu ce că trebuie să mai fac încă un mandat. Eu trebuie să rămân aici atât timp cât am iniţiativa să facem treabă, să dezvoltăm. Părerea mea este următoarea: cu cât succesiunea conducătorilor este mai deasă, cu atât inovaţia este mai bună. Pentru că la un moment dat te obişnuieşti cu instituţia. Nu mai ai lucruri noi, poate nu mai vezi lucruri noi. Dar dacă vin oameni noi, atunci ei vin cu altă viziune, cu altceva. Nu trebuie să ne cramponăm.

Reporter: Aţi fost votat de către Parlament cu un larg consens, şi PSD şi PNL, pentru reformă, curăţare, reorganizare. Veţi prezenta Parlamentului un raport în legătură cu acest proces?

Nicu Marcu: Da. Într-un timp foarte scurt. Timp foarte scurt însemnând, să sperăm, maximum o lună. Inclusiv cu propuneri legislative, cu tot ce am făcut. Pe toate cele trei componente. Eu sunt extrem de tranşant. Eu nu mă împiedic de nicio funcţie. Nu mă duc să cerşesc funcţii. Dacă se consideră că eu sunt omul potrivit să fac ce trebuie să fac aici, da. Nu se consideră... N-am dat niciun concurs. Am fost audiat de comisiile parlamentare, comisiile parlamentare şi Parlamentul m-au votat. Tot Parlamentul poate să stabilească altceva dacă nu-ţi faci obiectivul pentru care eşti pus aici. Deci, ca atare, atât timp cât sunt aici, voi face treabă.

Reporter: Mulţumim!