Preşedintele şi "Guvernul său"

Tot de la Cotroceni, tot din rândul mult prea înţelepţilor consilieri prezidenţiali, a fost lansat în această săptămână un nou scenariu. Halucinant, la fel cum au fost şi cele conform cărora Klaus Iohannis urmează să devină ba şef suprem NATO, ba şef suprem UE. Acum aflăm că acesta intenţionează, împins de la spate de echipa sa, să devină şeful Executivului. După alegeri.

Klaus Iohannis a avut mai multe guverne "ale lui". Numai în ultimii aproape cinci ani, au fost două guverne Orban, un guvern Cîţu, un guvern Ciucă şi un guvern Ciolacu. În total, cinci bătute pe muchie. Unul mai destoinic decât altul. Dirijate ceas de ceas de la Cotroceni. Am putea trage aşadar uşor concluzia că domnul Klaus Iohannis crede sincer, susţinut la unison de consilierii şi fanii săi, că este cât se poate de priceput în conducerea administraţiei publice centrale. Depinde cum îi măsurăm calităţile. Dacă raportăm răspunsul la atenţia care ni se acordă în plan geopolitic de către partenerii noştri din NATO şi UE, atunci "guvernele preşedintelui" şi implicit Klaus Iohannis merită nota maximă. Am fost realmente în acest interval de timp băgaţi în seamă. Desigur, asta ne-a cam costat. Am plătit în avans şi mai mult decât făcea şi fără a respecta legea offset miliarde şi miliarde de euro pentru a ne dota, acum şi mai ales în perspectivă, cei circa 40 de mii de combatanţi cu care ar trebui să facem faţă unui eventual atac rusesc. Am încheiat fel de fel de înţelegeri secrete şi nesecrete, potrivit cărora niciun cetăţean american care circulă fără viză când vrea şi cât vrea prin România nu răspunde penal în faţa autorităţilor noastre dacă săvârşeşte vreo infracţiune. Fie ea şi crimă. Nu ştim, pentru că nu trebuie să ştim, cât Dumnezeu ne costă bazele americane şi bazele NATO din România şi dacă cândva vom putea obţine şi beneficii, altele decât securitatea despre care ni se tot vorbeşte. Nu ştim nici măcar cât ne-a costat până în prezent proiectul science-fiction al microcentralelor atomice localizate în mod total greşit sub aspect geologic la Doiceşti. Nu ştim multe, dar totuşi ştim că prin semnătura sa asumată în numele Guvernului, fără vreun acord al Parlamentului, am perfectat un acord complex de securitate cu statul ucrainean, care în orice moment ne poate împinge într-un război. Trăgând după noi eventual şi NATO. Şi fără a epuiza lista, habar nu avem cât timp vom mai plăti dobânzi la dobânzi, pentru zecile de miliarde împrumutate de "guvernele sale", la cele mai mari costuri din Europa şi câte generaţii de sacrificiu vor exista, pentru a ne reveni la normal.

Aceasta ar fi, să spunem, jumătatea plină a paharului. Despre jumătatea goală vorbeşte de la sine starea dezastroasă a învăţământului românesc, o ruşine care n-a mai existat de două secole sau poate niciodată, cu 40% dintre tineri care nu merg nici la şcoală şi nici nu muncesc. Sau apa de băut, adusă cu sacaua în acest an de graţie în aproape 200 de localităţi. Sau energia, care se opreşte, deşi - nu-i aşa? - eram graţie înţelepciunii "guvernelor sale" cel mai important hub european. Precum tot un măreţ hub am devenit şi în ceea ce priveşte gazele naturale, pe care le exploatează şi le vând alţii nu pe bursa din Bucureşti, ci pe bursa din Viena. Şi atâtea altele.

Acum, ca să tragem o concluzie, mai trebuie să precizăm că, pentru încununarea meritelor sale, domnul Klaus Iohannis, ca să fie numit premier, va avea musai nevoie de "preşedintele său". Acesta urmând să fie generalul cu patru stele Nicolae Ciucă. Pe care, încălcând grav protocolul, l-a trimis pe invitaţia sa la reuniunea de gală organizată de Joe Biden cu toţi şefii de state NATO. Motiv pentru care Ciucă nu a trecut de portar. Dar să trecem peste acest detaliu. Ciucă, odată devenit preşedinte, se va consulta cu partidele parlamentare cât ai zice "peşte" şi-l va desemna pe Klaus Iohannis candidat pentru poziţia de premier al României. "Premierul" lui Ciucă va trebui însă să mai îndeplinească o condiţie pentru a fi uns în această calitate. Să fie votat de o majoritate parlamentară. Care majoritate? Răspunsul la această întrebare rămâne suspendat. Ca de altfel şi răspunsul la întrebarea dacă "ostaşul în fruntea ţării" va fi acelaşi cu noul preşedinte al României. Dar dacă totuşi se întâmplă, cine ştie ce ar mai putea urma? Poate o modificare a Constituţiei. Urmată de o nouă rocadă pe reţeta Putin-Medvedev. După care "preşedinte pe viaţă". Ca Xi Jinping.