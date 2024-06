Primaria comunei Prejmer din judetul Brasov blocheaza implementarea proiectelor pe fonduri europene

Atragerea cât mai multor fonduri europene, este un obiectiv asumat de catre intreaga clasa politica după integrarea României în UE. Toate Guvernele s-au lăudat cu performantele lor, mai mari sau mai mici, de multe ori măsluite din cifre, dar niciun oficial al statului român nu a vorbit vreodată despre ce cazne au de îndurat antreprenorii români care au curajul să intre în această cursă, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, nimeni nu vorbeşte despre bătaia de joc la care sunt supuşi antreprenorii români de către unele administraţii locale.

Multe dintre localităţile ţării sunt conduse ca adevărate feude de către politicienii locali, transformaţi de ani de zile în baroni locali, care fac şi desfac viaţa comunităţilor pe care le conduc după bunul plac. Mulţi antreprenori care implementeaza proiecte pe fonduri europe în multe cazuri, aşteaptă cu lunile o semnătură de la administraţiile publice. Dacă nu au relaţiile necesare în mediul politic local, daca nu intra pe usa care trebuie, ajung să plătească corecţii sau chiar să rateze implementarea proiectelor, pentru că deranjează un baron local si interesele partidului sau.

Totul se face doar cu aprobarea superiorului ierarhic politic dintr-un judeţ, care poate fi preşedinte Consiliului Judeţean, presedintele de partid de la nivelul judetului, sau alti acoliti care cotizeaza pentru interesele lor. Dacă cumva un astfel de proiect deranjează interesele unui politician local care, repet, se comportă ca Dumnezeu pe pământ, şansele de a primi aprobările necesare sunt foarte mici. Aceşti politicieni locali, cu comportament de gangsteri, fac totul pentru a-l descuraja pe antreprenorul care le strică afacerile locale cu proiectul lui. De ce să vină unul din afară să facă un astfel de proiect ? Nu, noi îl trimitem la plimbare cu proiectului lui cu tot şi îi furăm ideea dacă se poate. Fac băieţii noştri proiectul, iar câştigul se duce în buzunarele adânci ale mafiei locale patronate de politicieni corupţi.

În ultima perioadă am tot spus în desele mele ieşiri publice că voi veni şi cu exemple despre batjocorirea antreprenorilor care vor să implementeze proiecte europene.

Intr-o astfel de situatie care se petrece în comuna Prejmer din judeţul Brasov, ma aflu eu.

Fata mea, o tanara studenta, intre timp absolventa a Facultatii de Medicina Veterinara), a participat la programul INNOTECH, dedicat studentilor. Prin acest program Guvernul Romaniei dadea posibilitatea unor tineri sa-si deschida afaceri si sa creeze cateva locuri de munca. A reusit sa castige finantarea unui plan de afaceri, in urma caruia a putut achizitiona un incinerator pentru arderea deseurilor de origine animala, model IncinerPro i500, acreditat de toate organismele de mediu europene, cu certificate de conformitate, fara poluare, model care se afla in dotarea multor firme din tara. De precizat ca legislatia europeana de mediu armonizata de Romania, prevede obligativitatea tuturor societatilor de industrie alimentara, alimentatie publica, fermelor, inclusiv UAT-urilor sa aiba contracte cu astfel de firme.

Utilajul a fost montat intr-un grajd al fostului IAS Prejmer, astazi proprietate privata. Aceasta constructie existenta de peste 40 de ani, conform extrasului de carte funciara, se afla in intravilan si a fost modernizata pentru functionare, potrivit cerintelor sanitar veterinare.

In urma amenajarii spatiului si a montarii utilajului, a fost obtinuta Autorizatia sanitar veterinara.

In vederea obtinerii acordului de mediu, s-a depus dosarul cu documentatia solicitata, din care lipsea o adeverinta ce trebuia eliberata de Primaria Prejmer, din care sa rezulte ca nu este nevoie de certificat de urbanism. In aceasta situatie, cand constructia exista si montezi numai un utilaj, legea nu prevede necesitatea certificatului de urbanism, iar precizarile reprezentantilor primariei raportate la PUZ-ul comunei incalca in mod vadit prevederile Legii 50/1991, actualizata.

La acea data societatea detinea :

-Certificat ONRC pentru punctul de lucru din com. Prejmer, jud. Brasov, cu codurile CAEN necesare desfasurarii activitatii de eliminare si tratare a deseurilor;

-Contract de comodat pentru spatiul necesar desfasurarii acestei activitati;

-Contract pentru ridicarea deseurilor menajere;

-Contract pentru ridicarea cenusei rezultate in urma arderii deseurilor;

-Extras de Carte Funciara a spatiului;

-Autorizatie de functionare de la DSV Brasov pentru aceasta activitate.

In data de 04.01.2024, la Primaria Prejmer, a fost depusa o solicitare pentru eliberarea adeverintei. Din acest moment a inceput calvarul, care dureaza de 5 luni si inca nu s-a incheiat.

-In data de 10.01.2024 a fost transmis la sediul societatii, altul decat cel mentionat pentru corespondenta (precizam ca la aceasta adresa este numai sediu administrativ si inca de la prima solicitare s-a comunicat pentru corespondenta o adresa electronica si numere de telefon), un raspuns in care se mentiona ca solicitarea va fi analizata in comisiile de specialitate.

-In data de 08.02.2024, in sedinta Consiliului local, urmarita online, s-a discutat foarte sumar despre aceasta solicitare, ca informare, subiectul nefiind trecut pe ordinea de zi. Reprezentantii unor comisii de specialitate au raspuns "ca la un sprit in piata", ca nu sunt date suficiente pentru o analiza eficienta, dar nu au solicitat in scris nici o cerinta, desi vorbesc adesea despre acest lucru. Mentionez ca in urma unei discutii telefonice avute cu seful Directiei de Urbanism din cadrul Primariei, s-a comunicat ca in adresa nr. 457/10.01.2024 au fost solicitate documente justificative, inclusiv un punct de vedere de la Directia Sanitar Veterinara Brasov. Acest lucru este total neadevarat, autorizatia sanitar veterinara existand la acel moment, iar raspunsul era dat numai pentru intarziere.

-In data de 12.02.2024, cu toate ca nu s-a primit nicio solicitare, dupa sedinta Consiliului Local din 08.02.2024, s-a redepus la registratura Primariei o noua solicitare cu precizari suplimentare, la care s-au atasat toate documentele necesare unei analize temeinice.

-In data de 29.02.2024, Primaria transmite un raspuns, tot la sediul social, prin care se precizeaza ca Plenul Consiliului Local Prejmer a solicitat completarea documentatiei cu informatii noi insotite de documente, in special avizul Directiei Sanitar Veterinare Brasov, incheierea adresei, terminandu-se identic, ca si la primul raspuns, "In masura in care, solicitarea dumneavoastra va fi analizata, punctul de vedere va fi comunicat in mod direct".

MENTIUNE: TOATE DOCUMENTELE ERAU DEPUSE DIN 12.02.2024, PRIN REGISTRATURA INSTITUTIEI !

-In data de 09.04.2024, s-a solicitat telefonic functionarilor din primarie informatii cu privire la un raspuns, vazand ca pe 05.04.2024, pe platforma institutiei, cererea figura cu stadiul "document rezolvat". Am constatat din nou, dupa 3 luni, ca solicitarea se afla in acelasi stadiu. In urma discutiei telefonice avute si cu doamna Secretar General din cadrul Primariei Prejmer, o doamna unsa cu toate alifiile, care sigur nu ar incalca niciodata dispozitiile sefului, s-a promis ca intr-un timp relativ scurt, se va transmite un raspuns favorabil.

-Pana la data de 13.05.2024 raspunsul nu a venit. Dupa aceasta data, s-a mers personal la d-na secretar general din Primarie, iar in urma discutiei avute cu dansa, a facut promisiunea ca se va transmite un punct de vedere, neexistand in acel moment nici un referat al vreunei comisii de specialitate si fara nici o discutie in sedintele de Consiliu Local.

-In data de 14.05.2024, a venit raspunsul mult asteptat, de aceasta data pe adresa electronica, prin care s-a comunicat acelasi lucru si anume, reanalizarea in urmatoarea sedinta ordinara a Consiliului local. In plus, s-a transmis o invitatie catre administratorul societatii, pentru participarea la urmatoarea şedinţă ordinara a Consiliului local, in vederea unor clarificari. Urmatoarea sedinta a fost convocata in 22.05.2024 si a avut loc in data de 30.05.2024. Evident, mailul cu invitatia a fost transmis tot pe 30.05.2024 la ora 09,51, sedinta urmand sa aiba loc in aceeasi zi, la ora 16,30. Era imposibil sa se dea curs invitatiei, pentru ca administratorul societatii locuia in Bucuresti. Doamna secretar general, a motivat ca "a uitat" acest amanunt.

SI ASA VIN ALEGERILE SI ASA POATE CASTIGA ACELEASI PERSOANE CORUPTE, CONDUSE DE "UN TATUC", PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN, TODERICA SERBAN, CARE ARE CEVA DOSARE IN SPATE, UNELE UITATE IN SERTARE, DAR CARE COORDONEAZA IN PREJMER O ECHIPA SUPUSA, CE ACTIONEAZA LA COMANDA, IN ORICE SITUATIE, CALCAND PE CADAVRE PENTRU BINELE STAPANULUI. DESIGUR, CU TOTII SUNT MEMBRI PNL. NU SE POATE AFIRMA ACEST LUCRU DESPRE INTREG PARTIDUL CARE ARE SI PERSOANE COMPETENTE SI CORECTE !

Asta insa este treaba lor, a politicienilor, nu a oamenilor cinstiti, care vor sa munceasca si sa traiasca linistiti in tara lor. Ce fac domnii ? Alunga si tinerii din tara, scarbiti de mentalitati corupte ale unor persoane fara demnitate, fara scrupule, interesate numai de buzunarele lor, care de peste 30 de ani ne-au distrus viata noastra, a copiilor nostri si a nepotilor.

Tarziu am inteles de ce la prima intalnire cu d-nul Primar mi-a spus ca am intrat pe usa din dos! Acum, cand tot dansul s-a exprimat ca nu poate elibera aceasta adeverinta fiindca nu este lasat de seful de la Judet, inteleg semnificatia celor spuse. Multi oameni de bine din comuna, afland situatia, au spus ca daca nu esti dintre cei agreati, nu poti patrunde in "fortareata Prejmer".

CE ESTE DE FACUT ?

1.Solicitam autosesizarea institutiilor statului pentru a constata:

- abuzul in serviciu al Primarului, al secretarului general si al consilierilor locali;

- influenta fostului primar, astazi Presedintele Consiliului Judetean, in luarea deciziilor primariei (precizam ca in comuna, tot intr-un grajd al fostului al IAS, fata dansului detine o firma de colectare a deseurilor, care are acelasi cod CAEN);

2. Actionarea Primariei Prejmer in instanta pentru :

- blocarea desfasurarii unei afaceri finantate din fonduri europene;

- pierderi financiare mari, rezultate din imposibilitatea desfasurarii activitatii, in urma tergiversarii acordarii adeverintei de catre consilierii Primariei;

3. Instiintarea Comisiei Europene cu privire la abuzurile unor factori politici in desfasurarea unor afaceri, implementate din fonduri europene;

4. Plangeri penale pe numele celor implicati, care prin actiunea lor au protejat interese personale sau de grup.

Precizez in incheiere, ca in toata aceasta perioada am incercat fara succes un dialog, solicitarea unor intalniri cu reprezentanti ai PNL la cel mai inalt nivel, pentru a le aduce la cunostinta aceasta situatie, numai din dorinta deblocarii starii de fapt, cerand numai respectarea legislatiei in vigoare. Totul a fost fără rezultat, iar ca si constatare, am inteles ca este vorba numai despre coruptie la nivelul judetului Brasov, pentru interesele baronilor si acolitilor care-i "motiveaza" permanent.