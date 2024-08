Proiecte de energie verde, blocate de interpretarea legii pe traseul ANRE - Transelectrica

English Version

Două proiecte de realizare a unor capacităţi de producere a energiei verzi, din surse regenerabile, sunt blocate în acest moment pe traseul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE)-Transelectrica din cauza interpretării textelor de acte normative incidente de către oficialii celor două instituţii, dar şi din cauza unor interese politice, aşa cum ne-au dezvăluit surse din cadrul singurului operator de transport al energiei electrice din ţara noastră.

Este vorba despre proiectele privind construirea centralelor electrice fotovoltaice Vădeni 1 şi Vădeni 2 din judeţul Brăila, care împreună ar urma să aibă o capacitate totală de producţie de 300 Megawaţi pe oră, proiecte ce ar urma să fie implementate de SC Renew Delta Energy SRL şi SC Rogvaiv Energy, ambele controlate de omul de afaceri Ion Badea. Cele două proiecte sunt blocate din 8 martie 2024, când, conform legislaţiei, a expirat Avizul Tehnic de Racordare (ATR), deşi în 7 martie companiile au cerut prelungirea acestui termen. Numai că, de atunci şi până acum, problema nu a fost rezolvată, deşi au trecut mai bine de cinci luni de la data solicitării depuse de către cele două companii.

Potrivit unui răspuns primit de la ANRE, în urma unei solicitări pe care am trimis-o autorităţii de reglementare, în perioada 22.04.2024 - 08.07.2024 aceasta a desfăşurat o acţiune de control la societatea Transelectrica, având ca obiect verificarea aspectelor sesizate prin adresa înregistrată sub nr. 49407/29.03.2024, de către societăţile Rogvaiv Energy SRL şi Renew Delta Energy SRL privind modul de soluţionare a cererilor de încheiere a contractului de racordare înregistrate la singurul operator naţional de transport al energiei electrice.

În răspunsul primit de la ANRE se arată: "În urma acţiunii de control, CN Transelectrica S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/02.08.2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517/19.08.2013, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, s-a dispus măsura de conformare, aceea de reluare a procesului de racordare la reţea a centralelor electrice fotovoltaice Vădeni 1 şi Vădeni 2 de la momentul sistării acestuia, respectiv de la etapa încheierii contractului de racordare, cu luarea în considerare a documentaţiei depusă de către utilizatorii Renew Delta Energy SRL şi Rogvaiv Energy SRL în data de 07.03.2024, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/02.08.2013, cu modificările şi completările ulterioare. Prin urmare, măsura dispusă în procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, nu presupune încheierea contractelor de racordare, ci reluarea procesului de racordare prin reanalizarea cererilor de încheiere a contractelor de racordare şi a documentaţiei aferente acestora în conformitate cu prevederile Secţiunii a 5-a din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Măsura dispusă de agentul constatator are rolul de remediere a unei situaţii existente neconforme, identificată în cadrul acţiunii de control, fiind dispusă în baza prevederilor art.25 alin (1) lit. d şi respectiv art.25 alin. (2) lit b) din Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013, cu modificările şi completările ulterioare".

Numai că răspunsul oferit de ANRE este unul incomplet, care lasă lucrurile în incertitudinea pe care o aveam şi în momentul în care am trimis solicitarea către respectiva instituţie publică. Menţionăm că am înaintat către ANRE un set de patru întrebări, însă am primit un răspuns, parţial, doar la una dintre ele.

Iată care sunt primele trei întrebări la care reprezentanţii ANRE ar fi trebuit să răspundă conform documentaţiei pe care o au la sediul instituţiei în proiectele Vădeni 1 şi Vădeni 2:

"1. Care este opinia ANRE privind proiectele Vădeni 1 şi Vădeni 2? ATR-ul eliberat pentru acestea, care a expirat în 8 martie 2024, mai poate fi prelungit sau nu?

2. În condiţiile în care aţi sancţionat în 10.07.2024 cu 10.000 lei compania Transelectrica şi aţi dispus să încheie obligatoriu contractul de racordare pentru cele două proiecte, care este temeiul legal pentru încheierea acestor contracte în situaţia de faţă?

3. Care a fost argumentul privind urgentarea procedurii obţinerii iniţiale a ATR-ului pentru proiectele Vădeni şi ulterior argumentul inserat în cererea privind prorogarea?".

• Avize tehnice de racordare expirate sau prorogate?

Sursele noastre din cadrul Transelectrica ne-au spus că ANRE nu avea cum să ofere un alt răspuns atât timp cât cele două proiecte ar urma să fie implementate în judeţul Brăila, adică exact în zona administrativă controlată de deputatul european social-democrat Mihai Tudose, fost premier al României, apropiat al actualului premier Mihai Ciolacu.

Sursele citate ne-au spus: "Solicitarea pentru cele două proiecte a trecut ca prin brânză, în procedură de urgenţă, de Directoratul Transelectrica în decembrie 2022, pe motivul că ele ar fi finanţate din fonduri europene, recte din PNRR, şi că o analizare atentă a lor în termenul legal de 2-3 luni ar duce la pierderea fondurilor respective. Singurul membru al Directoratului care nu a semnat pentru acordarea unui aviz urgent a fost Florin Tătaru, care a verificat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi la Ministerul Energiei dacă proiectele sunt prinse cu finanţare europeană şi a constatat că niciunul dintre proiecte nu figura pe o listă cu proiecte finanţate din fonduri europene. Anul 2023 a trecut fără să se întâmple nimic notabil, dar în anul 2024, în 8 martie, expira Avizul Tehnic de Racordare. Astfel că, în 4 martie, cele două companii deţinute de Ion Badea au depus la Transelectrica o solicitare prin care cereau prelungirea termenului, solicitare ce a fost înaintată către ANRE în 7 martie şi care nu avea cum să fie rezolvată în 24 de ore, deoarece a doua zi o parte din personalul instituţiei era liber, dat fiind că era Ziua Internaţională a Femeii. În aceste condiţii, ATR-ul pentru cele două proiecte a expirat şi companiile respective ar trebui să reia procedura de la capăt".

Tot în sensul expirării ATR-ului pentru cele două proiecte s-a exprimat şi Florin Tătaru, membru al Directoratului Transelectrica, într-o corespondenţă purtată cu alt membru al Directoratului, Cătălin Nadolu, care se află în posesia Ziarului BURSA şi care se referă în principal la contestarea procesului-verbal de contravenţie întocmit de ANRE în luna iulie 2024.

Iată ce spune la punctul 3 al corespondenţei respective domnul Florin Tătaru: "În privinţa solicitării către ANRE a emiterii unei decizii de prorogare (cred că asta aţi dorit să redactaţi în penultimul paragraf) a termenului de valabilitate a ATR-urilor la o dată ulterioară, văzând definiţiile juridice ale acestei instituţii de drept, nu cred că putem solicita acum ANRE prelungirea unui act care şi-a pierdut valabilitatea în 08.03.2024. În înţelegerea mea, am spus-o şi o repet, ANRE a dispus companiei noastre o măsură de conformare, respectiv ca Transelectrica să reia procesul de racordare la reţea a aplicaţiilor în cauză, tocmai întrucât la data depunerii documentaţiei complete de către aceştia, ATR-urile erau în termenul de valabilitate. Imposibilitatea fizică, ca urmare a lipsei de timp, a făcut ca parcurgerea procedeelor de elaborare şi semnare a contractelor să nu fie posibilă până la data expirării valabilităţii ATR-urilor. Reglementatorul vine acum şi ne arată că în această situaţie nedorită, aplicantul are dreptul şi Transelectrica are obligaţia (în ipoteza unui dosar complet) să încheie contractul de racordare".

În schimb, domnul Cătălin Nadolu susţinea contestarea sancţiunii aplicată Transelectrica de ANRE şi înaintarea unei cereri către autoritatea de reglementarea pentru prorogarea valabilităţii ATR-urilor care au expirat în 8 martie 2024.

• Interese politice în proiectele de la Vădeni

Dar de ce a venit ANRE cu această precizare în iulie 2024? Pentru că unul dintre cei care s-au ocupat de obţinerea ATR-urilor iniţiale pentru proiectele de la Vădeni atunci când era preşedinte al Directoratului Transelectrica este Gabriel Andronache, actualul vicepreşedinte al autorităţii de reglementare, după cum afirmă sursele noastre. Acestea precizează: "Avizul CTES acordat în decembrie 2022 pentru cele două proiecte de la Vădeni a fost dat în regim de urgenţă pentru că aşa a decis Gabriel Andronache, preşedintele de atunci al Transelectrica, împreună cu alţi trei membri ai Directoratului. Singurul care s-a opus a fost domnul Tătaru, care a fost chemat în biroul domnului Gabriel Andronache şi şantajat cu poziţia ocupată în cadrul companiei pentru a i se obţine semnătura. De altfel, preşedintele Directoratului, Gabriel Andronache, profitând de poziţia dominantă pe care o deţinea la Transelectrica, a exercitat presiuni asupra unor directori de entităţi avizatoare tehnice, dar aceştia au refuzat să semneze şi să îşi asume vreun document legat de această procedură, considerând abuzivă încadrarea ei ca procedură de urgenţă, dar chiar şi în lipsa acestor semnături cele două studii de soluţii tehnice pentru proiectele de la Vădeni au fost avizate pozitiv în numai 5 zile calendaristice, de vineri până miercuri. Avizarea a avut loc în şedinţa CTES din 21 decembrie 2022, avizele fiind redactate în 22 decembrie 2022".

Menţionăm că, legat de implicarea domnului Gabriel Andronache în aceste proiecte, mai bine spus de existenţa unei relaţii, fie şi doar politice între actualul vicepreşedinte ANRE şi Ion Badea, administratorul celor două companii din proiectele Vădeni, am dorit să aflăm un răspuns de la ANRE, dar la întrebarea aceasta, notată cu numărul 4 în solicitarea trimisă, nu am primit niciun răspuns.

Menţionăm că, odată cu solicitarea trimisă în 30 iulie către ANRE, am trimis una pe acelaşi subiect şi către Transelectrica. Reprezentanţii companiei de stat ne-au transmis, vineri, 9 august, că vor răspunde solicitării noastre în termen de 30 de zile.

Potrivit surselor noastre, există o sesizare la Direcţia Naţională Anticorupţie, iar procurorii au trimis, zilele trecute, la Transelectrica o adresă prin care solicită anumite informaţii legate de proiectele de la Vădeni.

Sursele citate ne-au mai spus că interesul politic al social-democraţilor pentru încheierea contractelor este imens, ţinând cont că proiectele respective ar urma să fie vândute unei firme controlate de un israelian, iar comisionul aferent vânzării se va ridica la cel puţin 3 milioane de euro. Or, în aceste momente în care se apropie campaniile electorale pentru prezidenţiale şi parlamentare, este nevoie de orice sumă pentru promovarea PSD.