PROMEX S.A. a ieşit din insolvenţă cu doi ani mai devreme decât era prevăzut în Planul de reorganizare

Prin hotărârea pronunţată în data de 10.08.2023, Tribunalul Brăila a admis solicitarea administratorului judiciar Euro Insol si a dispus închiderea procedurii de reorganizare judiciara a Promex S.A., societatea urmând sa îşi continue activitatea economică, arată un comunicat de presă remis Redacţiei.

Potrivit sursei citate, Promex S.A. a intrat in insolventa in anul 2020, pe fondul unei crize acute de lichidităţi. Printre cei mai importanţi creditori ai societăţii s-au numărat: Banca de Export Import a României EXIMBANK S.A. şi ANAF prin Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

În anul 2021, Promex S.A. a intrat in etapa de reorganizare judiciara, in urma unui plan de reorganizare propus, redactat si implementat de administratorul judiciar Euro Insol.

Prezenţa sa activă în piaţă în toata această perioadă a fost esenţială în formarea şi dezvoltarea industriei producătoare de utilaje tehnologice complexe din Romania. Promex S.A. are ca principale activităţi producţia si comercializarea de utilaje tehnologice complexe, dar si piese de schimb, in general executate in regim de unicat pentru: industria metalurgica (utilaje pentru oţelării, turnatorii, cocserii, linii de aglomerare, laminare table sau ţevi), industria materialelor de construcţii (maşini de concasare, instalaţii de uscare-măcinare, prese, transportoare, uscătoare tubulare, mori cu bile, reductoare), industria miniera (braţe si platforme de excavator, staţie de acţionare si basculare), industria navala (vinciuri si tamburi cablu, elemente componente pod plutitor), industria energetica (vane evacuare, componente instalaţii evacuare, batardou).

Promex S.A. a avut o contribuţie majoră la dezvoltarea economică a României, prin producţia de serie de excavatoare si utilaje de construcţii executate până în anii `90. După 1989, adaptându-se condiţiilor de piaţa, societatea a livrat clienţilor săi, echipamente complexe, la cheie, preponderent la export, arată sursa citată.

PROMEX este livrator şi pentru industria de apărare, livrând piese de schimb turnate, iar in anul 2019 a obţinut de la Ministrul Economiei Autorizaţia de furnizor pentru industria de apărare. Totodată, societatea deţine si certificarea sistemului de management al calităţii in conformitate cu cerinţele NATO pentru asigurarea calităţii AQAP 2110.

In perioada insolventei, Promex S.A. a plătit creditorii săi la valoarea nominala a creanţelor, inclusiv toate creanţele curente scadente, ieşirea din procedura insolvenţei având loc cu doi ani mai devreme decât era prevăzut în Planul de reorganizare.

"Reorganizare Promex S.A. reprezintă un succes pentru industrie, cu atât mai mult cu cat in aceasta perioada nevoia de utilaje este esenţială atât pentru Romania, cât şi pentru securitatea regională, societatea având capacitatea de a produce de la zero transportatoare blindate. Cu bucurie, putem afirma ca Euro Insol are cea mai bogata experienţă in reorganizarea celor mai mari şi importante companii din România, confirmând şi în acest caz. După Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrica din Romania, Prospecţiuni S.A., UZTEL S.A. Ploieşti, am reuşit închiderea procedurii de reorganizară judiciară a Promex SA. cu aproximativ 2 ani de zile mai devreme decât era prevăzut în Planul de Reorganizare.

Promex S.A. a reintrat in circuitul comercial ca o companie viabila si de încredere pentru mediul de afaceri. In portofoliul Euro Insol se afla si alte societăţi cu un impact important asupra economiei naţionale şi locale, cum ar fi CET Govora S.A. o companie vitală pentru Judeţul Vâlcea, care asigură agentul termic (apa caldă şi căldură) pentru cei aproximativ 120.000 locuitori din Râmnicu Vâlcea, precum si energie electrica si abur industrial pentru platforma industriala Oltchim, sau UCM Reşiţa S.A., cea mai veche unitate industriala din Europa, fondata in anul 1771 si care a proiectat, fabricat si montat peste 90% din echipamentele hidroenergetice aflate in exploatarea Hidroelectrica, Romelectro S.A companie cu o experienţă de peste 50 de ani pe piaţa locală şi internaţională, fiind unul dintre cei mai importanţi EPC contractori din România, acoperind prin intermediul proiectelor sale întregul lanţ al energiei: de la producerea la transportul, distribuţia şi furnizarea de energie electrică. Experienţa acumulata in reorganizarea companiilor din domeniul energetic s-a dovedit a fi utila si in cazul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare R.A., Euro Insol reuşind sa transforme aceasta companie într-un jucător important pe piaţa mondiala a apei grele, având in derulare contracte de export in Germania, Franţa, Argentina si Statele Unite ale Americii", a declarat Adrian Munteanu, practician coordonator în cadrul Euro Insol.

