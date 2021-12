RAED ARAFAT:''Anul 2021 a fost unul greu pentru toţi''

Anul 2021 a fost unul greu pentru toţi, a transmis, astăzi, Raed Arafat. "Cu toţii ne uităm la anul nou cu speranţa şi cu dorinţa ca provocările prin care am trecut să nu se mai repete, să fie un an frumos, un an al succesului şi al realizărilor", a precizat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

"Anul 2021 a fost unul greu pentru toţi. Un an care a însemnat unele dintre cele mai mari provocări pentru fiecare dintre noi, oameni de rând, personal medical, personal din cadrul serviciilor de urgenţă, şi nu numai! Cu toţii ne uităm la anul nou cu speranţa şi cu dorinţa ca provocările prin care am trecut să nu se mai repete, să fie un an frumos, un an al succesului şi al realizărilor. Eu sper că anul viitor să fie şi un an al înţelegerii, al înţelepciunii şi al colaborării, între noi toţi, pentru un viitor mai bun. Astfel de speranţa nu are cum să devină realitate decât dacă înţelegem cât de mult depindem unii de ceilalţi şi începem să acţionăm pentru binele altora şi nu numai pentru binele nostru, să facem tot posibilul că fiecare pas pe care îl facem să fie unul care deschide drumul altora şi care poate să ne ducă spre viaţă pe care întradevar ne-o dorim, nouă şi urmaşilor noştri", a precizat Raed Arafat.

Şeful DSU le mulţumeşte tuturor celor care "s-au implicat şi au făcut tot posibilul să fie alături de semenii lor şi de cei care au nevoie de ei, fie că vorbim de medici, asistenţi, infirmieri, pompieri, piloţi, poliţişti, jandarmi, militari şi nu numai".

"Vreau să le mulţumesc colegilor din cadrul DSU, din cadrul CNCCI şi întregului personal din cadrul centrelor judeţene de coordonare pentru întreagă activitate depusă care a însemnat şi ore nedormite în scopul de a rezolva multe dintre problemele apărute pe parcursul întregului an. Va urez tuturor un an nou fericit, sănătate şi multe realizări", a adăugat Raed Arafat.