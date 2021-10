Efectele pandemiei sunt devastatoare la nivel global, dar există categorii care vor fi afectate pe termen foarte lung. Din nefericire, chiar "viitorul" omenirii este cel care se confruntă cu cele mai mari probleme. Copiii şi tinerii ar putea resimţi impactul COVID-19 asupra sănătăţii mintale şi a bunăstării lor mulţi ani de acum încolo, a avertizat UNICEF într-un raport. Potrivit raportului "The State of the World's Children 2021; On My Mind: promoting, protecting and caring for children's mental health" (Starea copiilor lumii 2021. În mintea mea: promovarea, protejarea şi îngrijirea sănătăţii mintale a copiilor) - cea mai completă analiză a UNICEF referitoare la sănătatea mintală a copiilor, a adolescenţilor şi a persoanelor responsabile de copii în secolul XXI, chiar şi înainte de COVID-19 copiii şi tinerii duceau povara afecţiunilor mintale fără sprijinul unor investiţii semnificative pentru combaterea acestora. Conform ultimelor estimări disponibile, la nivel mondial, peste unu din şapte adolescenţi cu vârste cuprinse între 10 şi 19 ani trăieşte cu o tulburare mintală diagnosticată. Aproape 46.000 de adolescenţi se sinucid anual, suicidul fiind între primele cinci cauze de deces la nivelul acestei grupe de vârstă. Totodată, se observă în continuare discrepanţe majore între nevoile legate de sănătatea mintală şi fondurile alocate sănătăţii mintale. Raportul semnalează faptul că, la nivel mondial, cheltuielilor cu sănătatea mintală li se alocă un procent de aproximativ 2% din bugetele publice dedicate sănătăţii. Directorul Executiv al UNICEF, Henrietta Fore a declarat: "Au fost 18 luni extrem de lungi pentru noi toţi - mai ales pentru copii. Din cauza carantinelor naţionale şi a restricţiilor de deplasare impuse de pandemie, copiii şi-au petrecut ani indelebili din viaţa lor departe de familie, prieteni, sălile de curs, joacă - elemente cheie ale copilăriei înseşi. Impactul este unul semnificativ, reprezentând doar vârful aisbergului. Chiar şi înaintea pandemiei, mult prea mulţi copii erau împovăraţi de greutatea unor probleme de sănătate mintală ignorate. Guvernele investesc prea puţin în abordarea acestor nevoi critice. Nu se acordă suficientă importanţă raportului dintre sănătatea mintală şi rezultatele obţinute pe parcursul vieţii".

Potrivit primelor rezultate ale unui sondaj internaţional realizat de UNICEF şi Gallup în rândul copiilor şi adulţilor din 21 de ţări - rezultate prezentate în avanpremieră în Starea copiilor lumii 2021 - în medie, unu din cinci tineri în vârstă de 15-24 de ani chestionaţi în cadrul sondajului a afirmat că se simte deseori deprimat sau are un interes scăzut pentru orice fel de activitate. În pragul celui de-al treilea an al pandemiei de COVID-19, impactul asupra sănătăţii mintale şi a bunăstării copiilor şi tinerilor continuă să cântărească greu. Potrivit ultimelor date puse la dispoziţie de UNICEF, la nivel global, cel puţin unu din şapte copii a fost afectat în mod direct de măsurile de carantină, în timp ce peste 1,6 miliarde de copii au suferit pierderi educaţionale. Întreruperea rutinei, a educaţiei, a activităţilor recreative, dar şi grijile legate de veniturile şi sănătatea familiei îi fac pe mulţi tineri să încerce sentimente de teamă, furie şi îngrijorare pentru viitorul lor. De exemplu, în cadrul unui sondaj online realizat în China la începutul anului 2020, citat în Starea copiilor lumii, aproximativ o treime dintre respondenţi au declarat că sunt cuprinşi de teamă sau de anxietate. Afecţiunile mintale diagnosticate, inclusiv ADHD, anxietatea, autismul, tulburarea bipolară, tulburările de comportament, depresia, tulburările alimentare, dizabilităţile intelectuale şi schizofrenia, pot afecta serios sănătatea copiilor şi a tinerilor, educaţia acestora, rezultatele pe care le obţin în viaţă şi capacitatea de a-şi câştiga existenţa. Chiar dacă impactul asupra vieţii copiilor este incalculabil, o nouă analiză realizată de London School of Economics, inclusă în raport, indică faptul că pierderile suferite la nivelul contribuţiei economice din cauza tulburărilor mintale care duc la dizabilitate sau la deces în rândul tinerilor sunt estimate la aproximativ 390 de miliarde de dolari anual. Raportul notează faptul că, încă din primele zile de viaţă, o combinaţie de factori genetici, experienţe şi factori de mediu, inclusiv îngrijirea părintească, şcolarizarea, calitatea relaţiilor, expunerea la violenţă sau abuz, discriminarea, sărăcia, crizele umanitare şi crizele sanitare precum COVID-19, modelează şi afectează sănătatea mintală a copiilor pe tot parcursul vieţii. Raportul îndeamnă guvernele şi partenerii din sectorul public şi cel privat să se implice, să comunice şi să acţioneze pentru a promova sănătatea mintală a tuturor copiilor, adolescenţilor şi persoanelor care au în grijă copii, pentru a-i proteja pe cei care au nevoie de ajutor şi pentru a oferi îngrijire persoanelor celor mai vulnerabile, inclusiv prin: "Investiţii urgente în sănătatea mintală a copilului şi a adolescentului, realizate intersectorial, nu doar în domeniul sănătăţii, abordând prevenirea, promovarea şi îngrijirea într-un mod integrat la nivelul întregii societăţi; Integrarea şi extinderea intervenţiilor bazate pe dovezi în sectorul sănătăţii, al educaţiei şi al protecţiei sociale - inclusiv a programelor de educaţie parentală care promovează modele adecvate de îngrijire a copilului ce răspund nevoilor acestuia şi care sprijină sănătatea mintală a părintelui şi a persoanei responsabile de copil; sprijinirea sănătăţii mintale de către şcoli prin servicii de calitate şi relaţii pozitive; Comunicarea în legătură cu afecţiunile mintale, prin abordarea stigmatizării, prin promovarea unei mai bune înţelegeri a sănătăţii mintale şi prin tratarea cu seriozitate a experienţelor copiilor şi tinerilor".

Estimările referitoare la cauzele de deces în rândul adolescenţilor au la bază datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) din cadrul raportului 2019 Global Health Estimates (Estimări privind sănătatea la nivel global - 2019). La baza estimărilor referitoare la prevalenţa afecţiunilor mintale diagnosticate stă 2019 Global Burden of Disease Study (Studiul privind impactul global al bolilor - 2019), un studiu realizat de Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME). Rezultatele sondajului privind depresia sau interesul scăzut pentru orice fel de activitate fac parte dintr-un studiu mai amplu întreprins de UNICEF şi Gallup cu scopul de a explora clivajul intergeneraţional.