RAREŞ BOGDAN:''Nu se pune problema ca PNL să renunţe la poziţia de prim-ministru''

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat, astăzi, că "nu se pune problema" ca liberalii să renunţe la poziţia de prim-ministru, informează Agerpres.

"Astăzi vom sta de vorbă cu cei din PSD. Nu se pune problema ca PNL să renunţe în vreun fel la poziţia de prim-ministru, dar în rest, înainte de orice, chiar dacă mi-e greu să stau de vorbă cu cei din PSD, şi nu ascund asta, nu îi simpatizez foarte mult, în acelaşi timp sunt un om conştient care ştie că majorităţile parlamentare sunt aritmetice. Ei au 157 de parlamentari, noi avem 115-119. Vom sta de vorbă pe fiecare subiect. Cu siguranţă, dacă ne păstrăm individualitatea şi dacă vom reuşi să venim cu un plan foarte clar de reformă pentru România, vom găsi cea mai bună soluţie. Din punctul meu de vedere, prima opţiune rămâne indiscutabil USR, dar în cazul în care aritmetic nu putem constitui o majoritate, atunci suntem nevoiţi să stăm de vorbă", a declarat Rareş Bogdan, la sediul PNL.

Liderul PNL a susţinut că întâlnirea de miercuri cu reprezentanţii USR a fost una extrem de bună şi care a lăsat speranţa că se poate reface coaliţia.

"Ştiţi bine părerea mea despre PSD. În acelaşi timp, sunt extrem de conştient că interesul României este de a avea un Guvern extrem de rapid. Astăzi, PNL are 115 parlamentari, restul parlamentarilor până la 134 sunt în grupul domnului Orban. 115 parlamentari avem noi, 80 de parlamentari are USR, 30 de parlamentari are UDMR şi pentru a constitui o majoritate mai avem nevoie de neafiliaţi, care sunt 5 sau de o parte din grupul minorităţilor naţionale, care sunt 18. Am avea nevoie de minim 9 voturi pentru a trece un Guvern al dreptei aşa cum a fost. Ieri am avut o întâlnire la Palatul Parlamentului cu Dacian Cioloş şi echipa de la USR. A fost o întâlnire extrem, extrem de bună, care a lăsat speranţa că lucrurile vor merge către o refacere a coaliţiei. Nu am vorbit despre persoane, nu am vorbit despre prim-ministru, nu am vorbit despre portofolii, dar am vorbit despre ce nu a funcţionat şi obiective, despre ce livrăm populaţiei, pentru că sunt mai puţin importante persoanele, fie că se numesc Drulă, Cîţu, Bogdan sau Barna. (...) Acestea au fost discuţiile - pe obiective şi pe programul de guvernare", a mai spus liberalul.

Rareş Bogdan s-a declarat absolut convins că preşedintele Klaus Iohannis va face consultările cu partidele şi formaţiunile parlamentare în momentul în care se va găsi o majoritate.