Rata mortalităţii evitabile din România este a treia cea mai ridicată din UE

Situaţia sistemului sanitar românesc este departe de standardele europene. Conform "State of Health in the EU - România", deşi cheltuielile pentru sănătate au crescut în ultimul deceniu, acestea rămân la al doilea cel mai scăzut nivel din UE atât ca procent din PIB, cât şi ca pondere pe cap de locuitor, conform unui comunicat remis redacţiei. Rata mortalităţii evitabile este a treia cea mai ridicată din UE, principalele cauze fiind bolile cardiovasculare, cancerul pulmonar şi decesele cauzate de consumul de alcool. Mortalitatea prin cauze tratabile este de peste două ori mai mare decât media UE şi include decesele cauzate de cancer de prostată şi mamar, care pot fi tratate dacă pacienţii ajung la timp la doctor.

Potrivit sursei citate, cheltuielile pe cap de locuitor pentru prevenţie au a doua cea mai scăzută pondere din UE. Acest lucru însemna că, înainte de pandemie, sănătatea publică nu dispunea de resurse suficiente şi era neperformantă. Mai mult, s-a înregistrat o rată crescută a renunţării la asistenţă medicală în primul an al pandemiei. Deşi telemedicina, recent reglementată în România, este din ce în ce mai adoptată de furnizorii de servicii medicale, teleconsultaţiile nu au fost utilizate la fel de mult ca în alte ţări ale UE. Iar speranţa de viaţă s-a redus din cauza COVID-19 şi este sub media UE. Cu toate acestea, statistic, majoritatea românilor consideră că starea lor de sănătate este bună sau foarte bună.

Probleme grave de sănătate publică precum obezitatea în rândul adolescenţilor, depresia, dependenţa de tutun, alcool şi droguri nu sunt abordate suficient. Iar diagnosticarea afecţiunilor grave are loc de multe ori prea târziu pentru a mai primi tratament eficient. Pacienţii se bazează adesea pe serviciile de urgenţă din spitale dacă au nevoie de asistenţă medicală - inclusiv de îngrijire care nu este urgentă - şi aleg să evite asistenţa medicală primară oferită de medicii de familie. Contactul periodic cu medicul nu este prioritar pentru populaţie, cu excepţia situaţiilor de tip afecţiune cronică ce necesită reînnoirea reţetelor de tratament. Din cauza aceasta există dezbateri controversate ca în 2023 instituţiile statului să ia măsuri extreme şi să sancţioneze pacienţii care nu se prezintă la consultaţii periodice.

Dincolo de deficitul de resurse bugetare de stat şi de medici, provocarea principală a sistemului sanitar românesc este educaţia privind importanţa prevenţiei şi a relaţiei medic-pacient. Pornind de la aceste premise, Conference Arena - membru Marketing Insiders Group organizează prima conferinţă dedicată experienţei pacienţilor, Romanian Healthcare Conference & Expo. Evenimentul va reuni experţi şi branduri inovatoare care accelerează dezvoltarea sistemului sanitar prin soluţii de impact din ariile de customer experience, tehnologie, psihologie şi infrastructură operaţională şi va avea loc în data de 14 octombrie 2022, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

Temele de discuţie ale primei ediţii sunt structurate în 3 categorii de larg interes public şi privat, care au în centru interacţiunea medic-pacient:

MEDcare - experienţa pacientului de la design la implementare şi optimizare, tehnici de măsurare a satisfacţiei pacienţilor şi programe de loializare, accesibilitatea şi siguranţa pacienţilor, sănătatea comportamentală prin acţiuni prevenţie şi educaţie, ş.a.

MEDtech - impactul inteligenţei artificiale în sectorul sănătăţii, soluţii hardware şi software inovatoare, viitorul în telemedicină, limite şi oportunităţi în era Blockchain, ş.a.

MEDbusiness - managementul şi procesele operaţionale, de la gestionarea forţei de muncă şi recrutarea de personal calificat, la eficientizare costurilor şi echilibrarea cerere-ofertă, starea de sănătate a populaţiei şi tendinţele din sectorul public versus sectorul privat , ş.a, subliniază sursa citată.

Printre speakerii ce vor susţine prezentări, speech-uri şi sesiuni interactive la Romanian Healthcare Conference & Expo 2022 se numără experţi reputabili şi lideri ai schimbării pozitive în industria sănătăţii: Mihaela van der Schaar - Director of the Cambridge Centre for AI in Medicine (CCAIM), John Humphrey Plummer Professor of Machine Learning, AI, and Medicine at the University of Cambridge, Barry Jackson - Psychologist, Counsellor and Professor, Bloomsburg University of Pennsyilvania, Răzvan Predica - Country Manager, Affidea Hiperdia România, Andreea Szilagyi Ph.D. - Leadership Coach, Career Counselor, University Lecturer, Politehnica University of Bucharest, Oana Vasile - Executive Healthcare Consultant, IQ Consult, George Niculcea - Vicepresident, Bright Distribution, Founder and CEO, Octodoc, Alin Roşca - Founder and CEO, RepsMate, Mădălina Vilău - Managing Director Marketing Insiders Group.

Răzvan Predica, Country Manager Affidea Hiperdia România: "Informarea şi conştientizarea publicului cu privire la importanţa prevenţiei medicale reprezintă unul dintre principalele obiective ale activităţii noastre la Affidea Hiperdia România şi, asemeni colegilor din Grupul international Affidea, investim timp, energie şi resurse pentru a-i ajuta pe oameni să înţeleagă beneficiile acesteia - în special atunci când stilul nostru de viaţă nu este tocmai echilibrat, stresul ne afectează pe toţi, iar unele persoane au un istoric familial cu diverse afecţiuni medicale.

În acest sens investim constant atât în campanii de informare, precum şi în inovaţia tehnologică medicală în toate cele 39 de centre ale noastre la nivel naţional. Affidea Hiperdia România este lider în furnizarea de servicii medicale imagistice, oferind publicului posibilitatea de a preveni şi trata cu succes orice afecţiune, facilitând accesul către servicii medicale la standarde de excelenţă tuturor pacienţilor. Mai mult, know how Grupului din care facem parte, echipamentele medicale ultraperformante, laboratoarele de analize de ultimă generaţie coroborate cu expertiza medicilor de elită din echipă oferă pacienţilor soluţii rapide de dobândire a unui status de sanătate foarte bun."

George Niculcea, Founder and CEO Octodoc, Vicepresident Bright Distribution : "Accesul la consiliere medicală de calitate reprezintă un drept, nu un privilegiu. Nu putem elimina decalajul rural-urban din România peste noapte, nu putem aduce înapoi medicii plecaţi în străinătate, putem construi însă un ecosistem civilizat şi eficient de interacţiune medic-pacient care simplifică totul şi este accesibil pentru toate categoriile de populaţie. Inovaţia pentru binele comunitar este datoria fiecăruia dintre noi, începând cu sectorul IT şi cu liderii mediului de afaceri, tocmai de aceea ne bucurăm să sprijinim iniţiativa Romanian Healthcare Conference & Expo şi comunitatea medicală locală. Ne dorim să echipăm România cu tehnologii smart de evaluare şi monitorizare a stării de sănătate. Suntem adepţii prevenţiei înainte de toate."

Mădălina Vilău, CX Advisor, Managing Director Marketing Insiders Group, Romanian Healthcare Conference & Expo Founder: "Dinamica alarmantă a sistemului sănătăţii şi digitalizarea accelerată declanşată de COVID-19 ne-au determinat să investim efort şi resurse pentru a pune bazele unei platforme dedicate comunităţii medicale de business din România. Obiectivul principal al Romanian Healthcare Conference & Expo este acela de a sprijini evoluţia sistemului sanitar românesc prin soluţii practice, de impact, direct de la liderii din domeniu. Ne dorim să îndreptăm atenţia şi resursele de business către reforma ecosistemului medical, deopotrivă privat şi de stat, din interior spre exterior - cu focus pe îmbunătăţirea experienţelor pacienţilor cu furnizorii de servicii medicale. Dincolo de KPIs şi cifre de afaceri, o relaţie bună cu instituţia medicală se traduce prin sănătate pentru toţi."

Prima ediţie "Romanian Healthcare Conference & Expo" este posibilă cu sprijinul şi viziunea Affidea Hiperdia România - Platinum Partner şi Octodoc - Silver Partner. Evenimentul beneficiază şi de susţinerea strategică a Mystery Shopping Agency, a Conference Arena, şi a platformei online PatientExperience.ro, se mai arată în comunicat.