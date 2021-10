Record de îmbolnăviri COVID-19 la Buzău

Buzăul a raportat astăzi, 27 octombrie, cel mai mare număr de îmbolnăviri COVID-19 de la debutul pandemiei. Peste 500 de persoane au fost confirmate cu infecţia cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, adică mai mult de jumătate dintre buzoienii care s-au testat în acest interval de timp.

"Conform datelor Direcţiei de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore, la nivelul judeţului Buzău, s-au inregistrat 505 cazuri noi de infectare şi 3 cazuri de reinfectare cu noul coronavirus - COVID-19. Pacienţii au vârste cuprinse între 1 luna şi 91 de ani. Anchetele epidemiologice sunt în desfăşurare. Numărul persoanelor testate în ultimele 24 ore a fost de 969, din care 739 au fost testate cu teste rapide antigen şi 230 RT-PCR", se arată în raportul trimis de DSP Buzău.

De altfel, Buzăul este într-o creştere continuă a numărului de cazuri COVID-19 iar în ultima lună au fost înregistrate peste 6200 de cazuri noi. În prezent, judeţul a ajuns la 19.958 de persoane confirmate de la debutul pandemiei.

Situaţia este critică, iar Ministerul Sănătăţii a aprobat transformarea în unităţi COVID a încă două spitale din judeţul Buzău tocmai pentru că cele trei unităţi spitaliceşti care deja internau şi tratau persoane infectate cu coronavirus nu mai fac faţă.

Este vorba despre unitatea CFR din municipiul Buzău, aflată în subordinea spitalului CFR Galaţi şi Spitalul de Boli Cronice din comuna Smeeni.

Spitalul CFR va fi unitate COVID de grad 3 şi aici vor fi aduşi şi trataţi bolnavi în stare uşoară şi medie. Tot unitate de gradul 3 va fi şi Spitalul de la Smeeni unde vor fi amenajate 35 de paturi pentru bolnavii COVID, iar 10 pentru cei post COVID.

"Cel mai probabil de vineri vom începe internarea pacienţilor COVID-19. Aseară, (nr. marţi) a fost publicat ordinul ministrului şi aşteptăm autorizarea pe care o va face Direcţia de Sănătate Publică. Vom interna forme uşoare şi medii de boală, pentru că nu avem linie de oxigen la perete, doar concentratoare. Spitalul va avea 35 de paturi pentru bolnavii COVID şi 10 post-COVID. Avem medici diferiţi, circuite separate. E nevoie şi de recuperare, pentru că boala durează un timp, în timp ce sechelele rămân o perioadă mai lungă", a explicat Marilena Dobrescu, managerul Spitalului de Boli Cronice din Smeeni.

În judeţul Buzău, pacienţii COVID mai sunt trataţi în Spitalul Judeţean, unde sunt păstrate cazurile grave şi severe, la Spitalul Municipal din Rm.Sărat şi la Spitalul Orăşenesc Nehoiu, unde sunt trimise cazurile uşoare şi moderate, care, în cazul în care se agravează, sunt trimise la SJ U Buzău.

În prezent, toate cele trei spitale au toate locurile ocupate. La Spitalul de la Râmnicu Sărat sunt astăzi, 27 octombrie, internaţi 167 de pacienţi, dintre care 10 la ATI, în timp ce la unitatea din municipiul Buzău sunt internaţi 29 de bolnavi în secţia de Boli Infecţioase, 55 la secţia de Pneumologie, 17 persoane la Anestezie şi Terapie Intensivă, 61 în salonul tanpon COVID, iar alţi 59 de pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2 aşteaptă în Unitatea de Primiri Urgenţesă le fie găsit un pat în spital.

Situaţia este critică şi la Direcţia de Sănătate Publică, unde personalul este insuficient şi depăşit de numărul mare de anchete pe care trebuie să îl facă în această perioadă ca urmare a confirmărilor COVID-19.

"Am ajuns la un record de teste, peste 500 de cazuri confirmate şi, într-adevăr, ne confruntăm în continuare la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică cu un deficit de personal, deşi ne-am străduit să mai aducem personal din afara unităţii prin concurs şi am şi reuşit pe de o parte, dar foarte puţin, pentru că pe perioada stării de alertă solicitările nu sunt foarte numeroase, de angajare. Am reuşit şi am adus cu jumătate de normă 2 medici epidemiologi, am adus şi 3 asistenţi, pentru că s-a susţinut un concurs la nivelul instituţiei, dar nu este suficient. Anchetele sunt foarte multe în derulare, e adevărat. Colegii mei muncesc de dimineaţa până seara în efectuarea acestor anchete. Suntem în urmă cu cel puţin 3-4 zile", a spus Cristina Ungureanu, director DSP Buzău.

În ajutorul Direcţiei de Sănătate Publică vor fi trimişi, pe perioaa vacanţie şcolare, 10 informaticieni.

"La solicitarea DSP, ca şi în anul şcolar trecut, în perioada trecută tot de pandemie, pentru a veni în sprijinul întroducerii datelor personale în baza de date, respectiv persoane confirmate, carantinate, 10 informaticieni din şcolile din municipiul Buzău vor oferi sprijnul pentru introducerea acestor date în sistemul informatic. Este vorba despre 2 săptămâni, cât durează vacanţa, cu certitudine. Dar nu avem un timp limitat precizat. Vor lucra într-o locaţie din cadrul Şcolii Nr. 12, pentru că sunt în vecinătatea DSP-ului. Nu vin în contact cu persoanele respective, ei doar primesc de la DSP datele şi le introduc în sistemul informatic", a spus Ionel Meiroşu, inspector şcolar general din cadrul IŞJ Buzău.

Direcţia de Sănătate Publică a solicitat şi ajutorul Primăriei Buzău astfel încât medicii şcolari să fie, la fel, detaşaţi pe perioada vacnaţei la DSP.

"Am solicitat în urmă cu 2 săptămâni sprijin Primăriei municipiului Buzău pentru a fi detaşaţi medicii dentişti din cadrul dispensarelor şcolare, şi din ordinul comandantului am obţinut detaşarea acestora, astfel încât cei 10 medici sunt detaşaţi la Direcţia de Sănătate Publică. Pentru că în următoarea perioadă şcolile iau vacanţă, am solicitat iarăşi sprijin Primăriei în cursul zilei de ieri, joi, pentru detaşarea medicilor de Medicină generală din cadrul dispensarelor şcolare, lucru pe care l-am primit şi am transmis către Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei adresă pentru a fi detaşaţi în ordinul comandantului şi sperăm să primim până luni acest ordin", a precizat Cristina Ungureanu.

Există totuşi o problemă: toată lumea să înţeleagă că după ce li s-a confirmat un test pozitiv să rămână în izolare până la sosirea echipelor care vor face acnheta epidemiologică. În acest sens DSP are un apel către toţi primarii din judeţ.

"În momentul în care primesc rezultatul testului pozitiv, persoanele confirmate ştiu că trebuie să stea în casă şi, de fiecare dată când s-a sunat la DSP, li s-a comunicat acest lucru: atât ei, cât şi membrii familiei să rămână în casă până la efectuarea anchetelor. Mai fac un apel, pentru că, prin intermediul mass-mediei asupra faptului că şi primăriile prin Instituţia Prefectului, au fost avertizate, astfel încât dacă au cunoştinţe de cetăţeni care ar fi cazuri confirmate, să le comunice că până la confirmarea anchetei epidemiologice să rămână în domiciliu şi să nu iasă pe stradă", spune Ungureanu.

Pe de altă parte, Prefectura Buzău a comunicat faptul că alte trei centre de vaccinare vor fi înfiinţate în zona rurală venind astfel în sprijinul celor care doresc să se imunizeze antiCOVID. Este vorba despre trei fluxuri ce vor funcţiona în comunele Vadu Paşii, Smeeni şi Verneşti. Până în prezent, la Buzău s-au vaccinat 111.148 de persoane cu o singură doză şi 77.085 cu două doze.