Regizorul şi scenaristul canadian Philippe Lesage va fi preşedintele Juriului Bucharest International Film Festival

Cunoscutul regizor şi scenarist canadian Philippe Lesage va fi preşedintele Juriului Bucharest International Film Festival (BIFF) din acest an, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Iniţial realizator de documentare, Philippe Lesage a intrat în cinematografia narativă în anii 2010 si a semnat Les Demons (The Demons, 2015) care a avut premiera mondială la festivalul de la San Sebastian în Competiţie, Genèse (2018) şi Comme le feu (Who By Fire, 2024). Filmul Genèse a câştigat numeroase premii printre care Lupul de Aur (Festivalul New Cinema, Montreal), Premiile pentru cel mai bun film şi cel mai bun regizor la Seminci din Valladolid (Spania) şi cel mai bun film la Los Cabos International Film Festival (Mexic). Filmul a fost, de asemenea, selectat la renumitul Muzeu de Artă Modernă şi Societatea de Film din Lincoln Center's New Directors/New Films Festival, AFI FEST şi Rotterdam Film Festival. Metacritic l-a clasat pe locul 16 pentru cele mai bune filme din 2019. Comme le feu (Who By Fire) a câştigat Grand Prix of Generation's International Jury la Berlinale şi a participat recent la Bafici (Festivalul de la Buenos Aires).

"Sunt foarte bucuros să particip şi ca preşedinte al juriului dar şi ca invitat, pentru a susţine sesiunile de întrebări şi răspunsuri după proiecţia celui mai recent film al meu, Who by Fire", declară Philippe Lesage.

În prima parte a acestui an, Festivalului Internaţional de Film Bucureşti (BIFF) i-a fost conferită Medalia Custodele Coroanei Române cu următoarea motivaţie: "La împlinirea a două decenii de la fondare, pentru palmaresul impresionant al creaţiilor cinematografice aduse în faţa publicului din România şi încurajate prin premiile oferite, care îmbogăţesc patrimoniul cultural al ţării noastre. Pentru că prin sistemul său de organizare contribuie la cunoaşterea autorilor, regizorilor, scenariştilor şi actorilor români, pe marile ecrane din întreaga lume, şi pentru punerea în valoare în cadrul festivalului a unor importante capodopere ale cinematografiei clasice româneşti salvate de la uitare." Medalia a fost primită de către Dana Dimitriu-Chelba, directorul Festivalului.

În cadrul Bucharest International Film Festival 2024, cinefilii vor avea ocazia unică de a viziona o selecţie de lungmetraje, înscrise în cursa pentru trofeul BIFF 2024. Juriul internaţional, format din personalităţi de marcă din industria cinematografică, va avea misiunea de a desemna câştigătorii.

Cea de-a XX-a ediţie aniversară a prestigiosului Bucharest International Film Festival va avea loc în perioada 19-28 septembrie 2024.