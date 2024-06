Reţeaua Institutului Cultural Român marchează "Ziua Iei" la nivel internaţional

Institutul Cultural Român (ICR), prin reprezentanţele sale din străinătate, organizează sau a desfăşurat deja o serie de evenimente pentru a marca "Ziua Iei". Activităţile derulate de ICR includ expoziţii, ateliere de creaţie, dezbateri, spectacole de dans, proiecţii de film şi concerte. Scopul evenimentelor este de a promova ia ca simbol al identităţii noastre culturale şi de a sublinia valoarea sa artistică şi istorică. Prin aceste iniţiative, reprezentanţele Institutului Cultural Român contribuie la păstrarea şi promovarea patrimoniului cultural românesc, atrăgând atenţia internaţională asupra frumuseţii şi semnificaţiei iei tradiţionale. Aceste evenimente oferă o oportunitate unică de a redescoperi şi de a celebra un element esenţial al culturii româneşti, consolidând astfel legăturile dintre românii de pretutindeni şi patrimoniul lor cultural, potrivit ICR.

• Expoziţia "ROMÂNIA-ITALIA: Arta broderiei şi a ceramicii, patrimoniul umanităţii", la Muzeul Civilizaţiilor din Roma

Accademia di Romania din Roma sărbătoreşte "Ziua Iei" printr-o suită de evenimente organizate împreună cu Ambasada României în Republica Italiană alături de Preşedinţia Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor a Parlamentului Italiei, Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti şi Muzeul Civilizaţiilor din Roma. Pentru a celebra această importantă sărbătoare dedicată tradiţiilor populare româneşti înscrise în patrimoniul imaterial UNESCO, Muzeul Civilizaţiilor din Roma găzduieşte, până pe 14 iulie 2024, expoziţia "ROMÂNIA-ITALIA: Arta broderiei şi a ceramicii, patrimoniul umanităţii". Expoziţia prezintă o selecţie de costume tradiţionale şi obiecte din ceramică din colecţiile Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gustiˮ din Bucureşti, din diferite regiuni ale României (Banat, Bucovina, Maramureş, Muntenia, Moldova, Olteniaşi Transilvania) şi costume tradiţionale şi obiecte de ceramică din patrimoniul Muzeului Civilizaţiilor din Roma, din diferite regiuni ale Italiei (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aostaşi Veneto), într-un dialog al tradiţiilor populare din cele două ţări. Pe toată perioada expoziţiei, publicul prezent se va putea bucura de evenimente culturale şi educative precum colocvii, ateliere de broderie pentru copii sau conferinţe ştiinţifice.

La inaugurarea expoziţiei, Romfilatelia a lansat produsul filatelic dedicat iei şi ceramicii româneşti şi italiene, simboluri ale patrimoniului umanităţii. De asemenea, a fost prezentată o expoziţie de mărci poştale ce pun în valoare tradiţiile şi obiceiurile româneşti.

• Activităţi de promovare a tradiţiilor româneşti la Viena

ICR Viena, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Austria, a organizat activităţi de promovare a tradiţiilor româneşti la standul de prezentare a României din cadrul evenimentului "Vienna Economic Forum - Garden Party - Culinary and musical journey through the member countries", ce a avut loc pe 21 iunie, pe vasul de croazieră "MS Durnstein", navigând în regiunea Wachau, sit al patrimoniului mondial UNESCO, pe ruta Krems-Durnstein şi retur. La standul de prezentare a României au fost oferite produse tradiţionale româneşti, dar şi informaţii de promovare turistică şi culturală. Cu acest prilej, artista Andreea Chira a susţinut un moment artistic, interpretând la nai melodii româneşti.

• "BogăţIA sudului românesc", la Chişinău

Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" de la Chişinău organizează la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei din Chişinău, în perioada 23 iunie - 31 iulie 2024, expoziţia "BogăţIA sudului românesc. Cămaşa cu altiţă din Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi Moldova de Sud", conţinând exponate din patrimoniul Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti. Expoziţia cuprinde 71 de piese inedite din colecţia doamnei Marghioliţa Constantinescu Rogojan, artist plastic şi profesoară din zona Muscelului, care a donat statului român o colecţie de peste 250 de piese de costum tradiţional românesc.

Vernisajul, care a avut loc în 23 iunie, a fost urmat de un scurt moment muzical susţinut de Maria Sarabaş, cunoscută interpretă de muzică populară din zona de Sud a Republicii Moldova. De asemenea, ICR Chişinău împreună cu Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României au sprijinit evenimentul "Tradiţional de România", organizat de Fundaţia OEDIP, care avut loc pe 15 iunie la Teatrul Naţional Satiricus "I. L. Caragiale" din Chişinău: expoziţia "IMAGOCOSTUM-HYPERBOREAN FOLKLORE", experiment artistic al Iraidei Florea care şi-a propus o promovare inovativă a costumului tradiţional ca simbol identitar, şi concertul Dreams and Drums, un proiect muzical de Ciprian Rogojan.

• "Cămaşa. Eleganţa veşmântului", la Madrid

ICR Madrid, alături de Complexul Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei şi sub patronajul Ministerului Culturii din România, organizează, astăzi, ceremonia de închidere a expoziţiei iconice "Cămaşa. Eleganţa veşmântului", lansată în martie în spaţiile Muzeului de Arte şi Tradiţii Populare al Universităţii Autonome din Madrid. Cu acest prilej va fi lansat catalogul trilingv (română, spaniolă, engleză) al expoziţiei, un proiect editorial care încununează efortul echipelor celor două instituţii muzeale, de la Sibiu şi Madrid, şi al instituţiilor coordonatoare din România şi Spania. De asemenea, va fi prezentat documentarul "Nopţi de Sânziene" de Nicoară Mihali, cu subtitrare în spaniolă.

• Dansuri populare româneşti, la Londra

ICR Londra, împreună cu Ambasada României la Londra şi Ambasada Republicii Moldova la Londra, cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj şi al Ansamblului Folcloric "Maria Tănase" din Craiova celebrează astăzi "Ziua Iei" în capitala Marii Britanii, printr-un eveniment menit să pună în valoare atât "bluza românească" sau "cămaşa cu altiţă", unul dintre cele mai importante simboluri culturale ale României şi Republicii Moldova, cât şi tradiţiile folclorice ale României. Un grup de 12 Căluşari, reprezentanţi ai Ansamblului Folcloric "Maria Tănase" din Craiova, va susţine un moment artistic care va fi urmat de un spectacol de dans popular englezesc al ansamblului "The World Famous Hammersmith Morris Men"/"Faimoşii dansatori Morris din Hammersmith". Pentru prima dată, cele două ansambluri de dansatori se vor afla faţă în faţă pentru a oferi publicului un spectacol remarcabil, elemente similare dansului Căluşarilor regăsindu-se în dansul Morris.

• "Tradiţia satului românescˮ, la Lisabona

ICR Lisabona, în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză şi Muzeul de Artă Populară din Constanţa, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, prezintă expoziţia "Tradiţia satului românescˮ. Vernisajul va avea loc în data de 27 iunie 2024, la sediul ICR Lisabona. Proiectul reuneşte 100 de piese reprezentative ale universului rural românesc din provinciile istorice Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Moldova şi Transilvania. Cele 100 de exponate din colecţia Muzeului de Artă Populară din Constanţa ilustrează meşteşugul ţesutului, al tehnicilor legate de industria casnică textilă, al olăritului, precum şi prelucrarea artistică a lemnului, toate acestea fiind activităţi care odinioară se derulau constant în satele româneşti.

Portul popular reprezintă o componentă esenţială a specificului tradiţional românesc, în expunere regăsindu-se ansambluri vestimentare femeieşti reprezentative pentru zone din Dobrogea de Sud (judeţul Constanţa), Muntenia (Prahova), Oltenia, Moldova (Bucovina) şi Transilvania (Sibiu, Maramureş). Totodată, expoziţia cuprinde ţesături (ştergare, scoarţe, feţe de masă sau de pernă, aşternuturi de pat), obiecte din ceramică (taiere, blide, cancee, ulcioare, figurine antropomorfe), precum şi obiecte din lemn, cu valoare decorativă, ceremonială sau aparţinând industriei casnice textile (linguri, căuce, obiecte de cult, furci de tors). În trecut, toate aceste obiecte făceau parte din locuinţa tradiţională românească, fiind destinate decorării interiorului ţărănesc sau folosite cu prilejul unor evenimente importante din viaţa familiei.

Expoziţia va putea fi vizitată până la 30 august 2024.

Ia românească este cunoscută şi sărbătorită în Portugalia, Rui Zink, unul dintre cei mai importanţi prozatori portughezi contemporani, considerând-o, ca şi fado-ul, un simbol al identităţii naţionale. Ia reprezintă nu doar un obiect meşteşugit, o piesă de îmbrăcăminte, ci şi o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru opere de artă şi o emblemă a feminităţii. În ultimii ani, Ambasada României în Republica Portugheză şi Institutul Cultural Român de la Lisabona, în colaborare cu instituţii de prestigiu din România şi Portugalia, au omagiat ia românească printr-o serie de expoziţii de marcă, atât în format fizic, cât şi online, cuprinzând piese etnografice din colecţii publice şi private de prestigiu sau fotografii cu ii de patrimoniu, care au ilustrat bogăţia de sensuri plastice, semnificaţia simbolurilor ancestrale, precum şi tehnicile de realizare ale costumului popular românesc.

• Expoziţie de ii româneşti la Istanbul

Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" din Istanbul organizează, pe 27 iunie 2024, la sediul reprezentanţei, o expoziţie de ii româneşti din diferite zone etnografice ale României, însoţită de proiecţia unui film documentar dedicat cămăşii cu altiţă. Colecţia de ii şi costume populare este oferită de meşterul popular Floarea Ţăpor, din arhiva personală a acesteia, şi cuprinde piese din zona Vrancei (Ţara Vrancei, zona Tulnici-Bârseşti, zona Jitia), din zona Maramureşului şi din zona Munteniei. Filmul documentar despre tehnica confecţionării cămăşii cu altiţă va fi subtitrat în limba turcă şi este oferit pentru difuzare de către Ministerul Culturii. Acest documentar este realizat cu prilejul admiterii în patrimoniul UNESCO a cămăşii cu altiţă.

• Ia, una dintre atracţiile proiectelor co-organizate de ICR New York

ICR New York celebrează "Ziua Iei" printr-un eveniment special realizat în cadrul proiectului "Weekend-ul Românesc de la Washington"/"Romanian Weekend at the Wharf", ediţia a III-a, organizat împreună cu Ambasada României în SUA, în perioada 12-14 iulie 2024. Bluza românească, obiect vestimentar de patrimoniu, componentă a portului tradiţional românesc şi una dintre cele mai cunoscute ţinute feminine din lume, este una dintre atracţiile deosebite ale celor mai mari proiecte co-organizate de ICR New York în perioada verii. În capitala americană, sâmbătă, 13 iulie 2024, admiratori şi purtători ai iei proveniţi din SUA, România şi Republica Moldova se vor aduna pe scena festivalului pentru a citi Proclamaţia emisă de primarul din Washington în onoarea superbelor ii româneşti. Ia românească a fost celebrată în SUA şi într-un alt amplu proiect susţinut de ICR New York, "Ziua României pe Broadway" (16 iunie), iniţiativă a The Romanian American Business Council din New York.

• Seară literară la Tel Aviv

ICR Tel Aviv a organizat, în data de 20 iunie 2024, o seară literară intitulată "Eminescu beIvrit", dedicată traducerilor în limba ebraică a operei eminesciene. La eveniment, desfăşurat în limbile română şi ebraică, au luat parte Adina Rosenkranz-Herşcovici, poetă, scriitoare şi traducătoare originară din România, alături de Zvika Nir, preşedintele Uniunii Scriitorilor Israelieni de Limbă Ebraică, istoricul Lucian-Zeev Herşcovici şi Dan Romaşcanu, publicist în domeniul literaturii şi filmului. Acest eveniment a marcat şi Ziua Iei, prin prezentarea unor costume populare din diferite zone folclorice ale României.

• Expoziţie de ii la Stockholm

ICR Stockholm în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, organizează, în perioada 7-28 iunie 2024, o expoziţie de ii din colecţiile Episcopiei, ale Sofiei Vicoveanca şi ale unor artizani locali din Stockholm, curatoriată de artizana locală Mihaela Binţia Alexe. În data de 7 iunie a avut loc concertul "Dialogul Maestrelor, dincolo de generaţii‟, susţinut de Sofia Vicoveanca, vestita cântăreaţă de muzică populară din Bucovina, şi de interpreta Natalia Barbu, care a reprezentat recent Republica Moldova la Concursul Eurovision de la Malmö. Concertul s-a desfăşurat la sala Hallunda Folkets Hus din Stockholm, fiind organizat de Rumänska Föreningen Unirea, asociaţie culturală românească din Suedia, şi de Institutul Cultural Român de la Stockholm.

• Festivalului Iei Româneşti, la Nicosia

Institutul Cultural Român prin Direcţia Relaţii Internaţionale, în parteneriat cu Alianţa Românilor din Cipru şi Primăria Strovolos-Nicosia, a organizat, pe 2 iunie 2024, cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Iei Româneşti de la Nicosia, Cipru. Solistele Mihaela Lucia Piţigoi - fluier, cimpoi, caval, ocarină, nai şi voce - şi Alexandra-Ilinca Din - voce şi nai - au susţinut în cadrul festivalului un recital de muzică populară cu piese din repertoriul personal al fiecărei interprete, cât şi piese de folclor autentic. Festivalul Iei Româneşti de la Nicosia completează cu eleganţă în ultimii ani agenda culturală a Alianţei Românilor din Cipru, care a organizat, de-a lungul timpului, în parteneriat cu Ambasada României de la Nicosia şi Ministerul Învăţământului şi cel al Culturii din Republica Cipru, nenumărate evenimente culturale.